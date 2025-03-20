https://ria.ru/20250320/minoborony-2006100996.html

Артиллеристы "Центра" уничтожили ДОТ ВСУ на Красноармейском направлении

Артиллеристы "Центра" уничтожили ДОТ ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 20.03.2025

Артиллеристы "Центра" уничтожили ДОТ ВСУ на Красноармейском направлении

САУ "Малка" группировки "Центр" уничтожила долговременную огневую точку ВСУ на красноармейском направлении СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T05:08:00+03:00

2025-03-20T05:08:00+03:00

2025-03-20T05:08:00+03:00

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ЛУГАНСК, 20 мар – РИА Новости. САУ "Малка" группировки "Центр" уничтожила долговременную огневую точку ВСУ на красноармейском направлении СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие расчета 203-мм самоходной артиллерийской установки 2С7М "Малка" под прикрытием расчета ЗРК "Стрела-10" группировки войск "Центр" в ходе выполнения боевой задачи уничтожили железобетонную долговременную огневую точку ДОТ украинских боевиков на красноармейском направлении", - сообщили в оборонном ведомстве. Отмечается, что военнослужащие выполнили серию залпов 203-мм осколочно-фугасными снарядами весом 110 килограммов каждый, поразив разведанный ранее объект на расстоянии более 25 километров. Уничтожение данного оборонительного сооружения позволило прорвать укрепленную оборону противника на направлении. "В ходе боевого дежурства военнослужащими наблюдательного поста был обнаружен БПЛА противника. Расчет привел комплекс в боевую готовность и после захвата цели произвел пуск ракеты, уничтожив вражеский воздушный разведчик "Лелека", - сообщили в МО РФ.

https://ria.ru/20250320/spetsoperatsiya-2006100856.html

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