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Росгвардия проверяет здания в Улан-Удэ после сообщений о минировании - РИА Новости, 20.03.2025
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06:47 20.03.2025 (обновлено: 11:39 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/minirovanie-2006104665.html
Росгвардия проверяет здания в Улан-Удэ после сообщений о минировании
Росгвардия проверяет здания в Улан-Удэ после сообщений о минировании - РИА Новости, 20.03.2025
Росгвардия проверяет здания в Улан-Удэ после сообщений о минировании
Спецслужбы проверяют в Улан-Удэ административные здания, торгово-развлекательные центры, театр, школы, здание суда из-за анонимных звонков о "минировании",... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T06:47:00+03:00
2025-03-20T11:39:00+03:00
происшествия
улан-удэ
республика бурятия
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
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УЛАН-УДЭ, 20 мар – РИА Новости. Спецслужбы проверяют в Улан-Удэ административные здания, торгово-развлекательные центры, театр, школы, здание суда из-за анонимных звонков о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии по республике Бурятия. В ряде местных СМИ прошла информация, что в Улан-Удэ идет эвакуация людей из зданий торговых центров "Сагаан Морин", "Мед", школ №60 и №9, а также Русского драматического театра и Верховного суда Бурятии. В управлении Росгвардии по Республике Бурятия РИА Новости подтвердили информацию об эвакуации и проверках в зданиях. "По сообщениям, выехали взрывотехники ОМОН Росгвардии, проводятся обследования. На местах сотрудники групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии и МВД осуществляют охрану общественного порядка", - рассказал агентству представитель пресс-службы. Ложные сообщения о минировании в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
https://ria.ru/20250214/minirovanie-1999287154.html
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улан-удэ
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происшествия, улан-удэ, республика бурятия, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии
Происшествия, Улан-Удэ, Республика Бурятия, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ОМОН России
Росгвардия проверяет здания в Улан-Удэ после сообщений о минировании

Росгвардия проверяет здания в Улан-Удэ после анонимных сообщений о минировании

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии РФ
Автомобиль Росгвардии РФ - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Автомобиль Росгвардии РФ. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 20 мар – РИА Новости. Спецслужбы проверяют в Улан-Удэ административные здания, торгово-развлекательные центры, театр, школы, здание суда из-за анонимных звонков о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии по республике Бурятия.
В ряде местных СМИ прошла информация, что в Улан-Удэ идет эвакуация людей из зданий торговых центров "Сагаан Морин", "Мед", школ №60 и №9, а также Русского драматического театра и Верховного суда Бурятии. В управлении Росгвардии по Республике Бурятия РИА Новости подтвердили информацию об эвакуации и проверках в зданиях.
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В Иркутске подростка заподозрили в рассылке сообщений о минировании
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"По сообщениям, выехали взрывотехники ОМОН Росгвардии, проводятся обследования. На местах сотрудники групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии и МВД осуществляют охрану общественного порядка", - рассказал агентству представитель пресс-службы.
Ложные сообщения о минировании в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
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ПроисшествияУлан-УдэРеспублика БурятияРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОМОН России
 
 
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