https://ria.ru/20250320/minirovanie-2006104665.html

Росгвардия проверяет здания в Улан-Удэ после сообщений о минировании

Росгвардия проверяет здания в Улан-Удэ после сообщений о минировании - РИА Новости, 20.03.2025

Росгвардия проверяет здания в Улан-Удэ после сообщений о минировании

Спецслужбы проверяют в Улан-Удэ административные здания, торгово-развлекательные центры, театр, школы, здание суда из-за анонимных звонков о "минировании",... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T06:47:00+03:00

2025-03-20T06:47:00+03:00

2025-03-20T11:39:00+03:00

происшествия

улан-удэ

республика бурятия

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

омон россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750064709_0:113:3433:2044_1920x0_80_0_0_7a41353e97e04a634de2a44750a900be.jpg

УЛАН-УДЭ, 20 мар – РИА Новости. Спецслужбы проверяют в Улан-Удэ административные здания, торгово-развлекательные центры, театр, школы, здание суда из-за анонимных звонков о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии по республике Бурятия. В ряде местных СМИ прошла информация, что в Улан-Удэ идет эвакуация людей из зданий торговых центров "Сагаан Морин", "Мед", школ №60 и №9, а также Русского драматического театра и Верховного суда Бурятии. В управлении Росгвардии по Республике Бурятия РИА Новости подтвердили информацию об эвакуации и проверках в зданиях. "По сообщениям, выехали взрывотехники ОМОН Росгвардии, проводятся обследования. На местах сотрудники групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии и МВД осуществляют охрану общественного порядка", - рассказал агентству представитель пресс-службы. Ложные сообщения о минировании в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.

https://ria.ru/20250214/minirovanie-1999287154.html

https://ria.ru/20250310/lipetsk-2004100428.html

улан-удэ

республика бурятия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, улан-удэ, республика бурятия, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии