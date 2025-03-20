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Миляев поучаствовал в открытии предприятия по переработке масличных культур - РИА Новости, 20.03.2025
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Иллюстрация - Тульская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тульская область
 
11:16 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/milyaev-2006141531.html
Миляев поучаствовал в открытии предприятия по переработке масличных культур
Миляев поучаствовал в открытии предприятия по переработке масличных культур - РИА Новости, 20.03.2025
Миляев поучаствовал в открытии предприятия по переработке масличных культур
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев принял участие в церемонии открытия предприятия по переработке растительных масличных культур "Макошь" в ОЭЗ... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T11:16:00+03:00
2025-03-20T11:16:00+03:00
тульская область
дмитрий миляев
завод
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев принял участие в церемонии открытия предприятия по переработке растительных масличных культур "Макошь" в ОЭЗ "Узловая", сообщает пресс-служба регионального правительства. Губернатор отметил, что это седьмой завод на территории особой экономической зоны "Узловая". Здесь уже зарегистрированы 28 предприятий-резидентов. Общий объем вложенных инвестиций около 36 миллиардов рублей, создано более 2200 новых рабочих мест. Компания по переработке растительных масличных культур "Макошь" инвестировала более 1 миллиарда рублей. Для Тульской области запуск этого производства предполагает создание более 30 рабочих мест. "Сегодня мы открываем современное высокотехнологичное производство, на котором используется преимущественно отечественное оборудование. Реализуемый проект использует комплексные технологические цепочки, что позволяет без отходов перерабатывать сырье. Важно, что производство поможет наладить кооперационные связи с сельхозпроизводителями региона и снизить зависимость российской пищевой промышленности от импортных продуктов питания", - сказал Миляев. Глава региона поблагодарил руководство компании за совместную работу. "Правительство Тульской области высоко ценит долгосрочные партнерские отношения и оказывает всестороннюю поддержку инвесторам, реализующим проекты в нашем регионе. Проект каждого инвестора получает индивидуальное сопровождение от момента его создания до итогового воплощения", - подчеркнул глава региона. Миляев осмотрел новое производство. Ему представили отделение жарки, рушально-веечное и маслопрессовое отделение. Компания "Макошь" построила в ОЭЗ "Узловая" производственный комплекс по холодному отжиму и глубокой переработке растительных масличных культур мощностью 2,9 тысячи тонн в год. Проект направлен на импортозамещение и позволит наладить кооперационные цепочки между сельхозпроизводителями региона. Из изготавливаемого сырья можно создавать продукцию в сферах пищевой промышленности, фармацевтики, медицины и строительства. Компания использует около 90% оборудования отечественного производства. Такой подход способствует реализации нацпроекта "Конкурентная и эффективная экономика".
https://ria.ru/20250225/milyaev-2001563257.html
https://ria.ru/20250128/milyaev-1995984618.html
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дмитрий миляев, завод
Тульская область, Дмитрий Миляев, Завод
Миляев поучаствовал в открытии предприятия по переработке масличных культур

Миляев принял участие в открытии предприятия по переработке масличных культур

© Фото : Тульская область/TelegramГубернатор Тульской области Дмитрий Миляев принял участие в стратсессии по национальным целям развития РФ
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев принял участие в стратсессии по национальным целям развития РФ - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Фото : Тульская область/Telegram
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев принял участие в стратсессии по национальным целям развития РФ
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев принял участие в церемонии открытия предприятия по переработке растительных масличных культур "Макошь" в ОЭЗ "Узловая", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Губернатор отметил, что это седьмой завод на территории особой экономической зоны "Узловая". Здесь уже зарегистрированы 28 предприятий-резидентов. Общий объем вложенных инвестиций около 36 миллиардов рублей, создано более 2200 новых рабочих мест.
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Компания по переработке растительных масличных культур "Макошь" инвестировала более 1 миллиарда рублей. Для Тульской области запуск этого производства предполагает создание более 30 рабочих мест.
"Сегодня мы открываем современное высокотехнологичное производство, на котором используется преимущественно отечественное оборудование. Реализуемый проект использует комплексные технологические цепочки, что позволяет без отходов перерабатывать сырье. Важно, что производство поможет наладить кооперационные связи с сельхозпроизводителями региона и снизить зависимость российской пищевой промышленности от импортных продуктов питания", - сказал Миляев.
Глава региона поблагодарил руководство компании за совместную работу.
"Правительство Тульской области высоко ценит долгосрочные партнерские отношения и оказывает всестороннюю поддержку инвесторам, реализующим проекты в нашем регионе. Проект каждого инвестора получает индивидуальное сопровождение от момента его создания до итогового воплощения", - подчеркнул глава региона.
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Миляев осмотрел новое производство. Ему представили отделение жарки, рушально-веечное и маслопрессовое отделение.
Компания "Макошь" построила в ОЭЗ "Узловая" производственный комплекс по холодному отжиму и глубокой переработке растительных масличных культур мощностью 2,9 тысячи тонн в год. Проект направлен на импортозамещение и позволит наладить кооперационные цепочки между сельхозпроизводителями региона. Из изготавливаемого сырья можно создавать продукцию в сферах пищевой промышленности, фармацевтики, медицины и строительства.
Компания использует около 90% оборудования отечественного производства. Такой подход способствует реализации нацпроекта "Конкурентная и эффективная экономика".
 
Тульская областьДмитрий МиляевЗавод
 
 
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