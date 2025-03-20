https://ria.ru/20250320/migranty-2006281249.html

В ЕР предложили регистрировать мигрантов на сайте Госуслуг

В ЕР предложили регистрировать мигрантов на сайте Госуслуг - РИА Новости, 20.03.2025

В ЕР предложили регистрировать мигрантов на сайте Госуслуг

Депутаты Госдумы от фракции "Единая Россия" предложили правительству РФ рассмотреть вопрос об обязательной регистрации мигрантов на сайте "Госуслуг", заявила... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T18:33:00+03:00

2025-03-20T18:33:00+03:00

2025-03-20T18:41:00+03:00

общество

единая россия

мигранты

ирина яровая

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Единая Россия" предложили правительству РФ рассмотреть вопрос об обязательной регистрации мигрантов на сайте "Госуслуг", заявила вице-спикер ГД, глава комиссии по миграционной политике Ирина Яровая.Представители фракции "Единая Россия" во главе с ее руководителем Владимиром Васильевым в Госдуме в четверг встретились с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в преддверии отчета кабмина в Думе 26 марта."Мы предложили правительству рассмотреть вопрос об обязательной регистрации мигрантов на сайте "Госуслуг", что позволит проводить идентификацию, обрабатывать информацию, и станет достоверной полной базой, которая позволит прогнозировать баланс рынка труда", - заявила Яровая журналистам по итогам встречи фракции с Мишустиным.Она добавила, что по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина была проведена работа и выработаны консолидированные межфракционные решения по противодействию нелегальной миграции. По её словам, фракция "Единая Россия" в ГД взяла на себя основную нагрузку по анализу темы и выработке решений."Мы выработали те решения, которые позволяют органам исполнительной власти быть более эффективными в противодействии нелегальной миграции. Сегодня мы разрабатываем дополнительные решения в сфере здравоохранения, контроля за здоровьем мигранта", - отметила парламентарий.Она подчеркнула, что "Единой России" как фракции в ГД удается добиваться очень многих объединяющих парламент решений."Та практика, которая сегодня активно используется в Госдуме, когда председатель Госдумы по самым сложным темам дает прямые поручения о формировании межфракционных рабочих групп, говорит об эффективности работы фракции в целом", - заключила вице-спикер ГД.

https://ria.ru/20250320/mishustin-2006251811.html

https://ria.ru/20250320/gosduma-2006220922.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, единая россия, мигранты, ирина яровая