В ЕР предложили регистрировать мигрантов на сайте Госуслуг
В ЕР предложили ввести в РФ обязательную регистрацию мигрантов на сайте Госуслуг
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Единая Россия" предложили правительству РФ рассмотреть вопрос об обязательной регистрации мигрантов на сайте "Госуслуг", заявила вице-спикер ГД, глава комиссии по миграционной политике Ирина Яровая.
Представители фракции "Единая Россия" во главе с ее руководителем Владимиром Васильевым в Госдуме в четверг встретились с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в преддверии отчета кабмина в Думе 26 марта.
"Мы предложили правительству рассмотреть вопрос об обязательной регистрации мигрантов на сайте "Госуслуг", что позволит проводить идентификацию, обрабатывать информацию, и станет достоверной полной базой, которая позволит прогнозировать баланс рынка труда", - заявила Яровая журналистам по итогам встречи фракции с Мишустиным.
Она добавила, что по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина была проведена работа и выработаны консолидированные межфракционные решения по противодействию нелегальной миграции. По её словам, фракция "Единая Россия" в ГД взяла на себя основную нагрузку по анализу темы и выработке решений.
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"Мы выработали те решения, которые позволяют органам исполнительной власти быть более эффективными в противодействии нелегальной миграции. Сегодня мы разрабатываем дополнительные решения в сфере здравоохранения, контроля за здоровьем мигранта", - отметила парламентарий.
Она подчеркнула, что "Единой России" как фракции в ГД удается добиваться очень многих объединяющих парламент решений.
"Та практика, которая сегодня активно используется в Госдуме, когда председатель Госдумы по самым сложным темам дает прямые поручения о формировании межфракционных рабочих групп, говорит об эффективности работы фракции в целом", - заключила вице-спикер ГД.