https://ria.ru/20250320/mid-2006254543.html

МИД России прокомментировал поставки оружия Украине со стороны США

МИД России прокомментировал поставки оружия Украине со стороны США - РИА Новости, 20.03.2025

МИД России прокомментировал поставки оружия Украине со стороны США

Поставки американских вооружений Киеву идут вразрез с исходящими из Вашингтона заявлениями о намерении достичь дипломатического урегулирования украинского... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T17:28:00+03:00

2025-03-20T17:28:00+03:00

2025-03-20T17:33:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Поставки американских вооружений Киеву идут вразрез с исходящими из Вашингтона заявлениями о намерении достичь дипломатического урегулирования украинского кризиса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Во вторник в Пентагоне заявили РИА Новости, что США продолжают поставки военной помощи Украине после введенной ранее в марте паузы."Поставки вооружений киевскому режиму идут вразрез с декларируемыми намерениями достигнуть мира, перевести все в русло политико-дипломатического урегулирования", - сказала Захарова в ходе брифинга.По ее словам, желающие достичь мира на Украине, естественно, будут выступать за скорейшее прекращение милитаризации "террористической банды" в лице киевских властей.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250319/zelenskiy-2006068542.html

https://ria.ru/20250319/postavki-2005850074.html

украина

сша

вашингтон (штат)

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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), россия, мария захарова, сергей лавров, нато