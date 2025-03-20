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МИД России прокомментировал поставки оружия Украине со стороны США - РИА Новости, 20.03.2025
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17:28 20.03.2025 (обновлено: 17:33 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/mid-2006254543.html
МИД России прокомментировал поставки оружия Украине со стороны США
МИД России прокомментировал поставки оружия Украине со стороны США - РИА Новости, 20.03.2025
МИД России прокомментировал поставки оружия Украине со стороны США
Поставки американских вооружений Киеву идут вразрез с исходящими из Вашингтона заявлениями о намерении достичь дипломатического урегулирования украинского... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T17:28:00+03:00
2025-03-20T17:33:00+03:00
в мире
украина
сша
вашингтон (штат)
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сергей лавров
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Поставки американских вооружений Киеву идут вразрез с исходящими из Вашингтона заявлениями о намерении достичь дипломатического урегулирования украинского кризиса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Во вторник в Пентагоне заявили РИА Новости, что США продолжают поставки военной помощи Украине после введенной ранее в марте паузы."Поставки вооружений киевскому режиму идут вразрез с декларируемыми намерениями достигнуть мира, перевести все в русло политико-дипломатического урегулирования", - сказала Захарова в ходе брифинга.По ее словам, желающие достичь мира на Украине, естественно, будут выступать за скорейшее прекращение милитаризации "террористической банды" в лице киевских властей.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250319/zelenskiy-2006068542.html
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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), россия, мария захарова, сергей лавров, нато
В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Россия, Мария Захарова, Сергей Лавров, НАТО
МИД России прокомментировал поставки оружия Украине со стороны США

Захарова: поставки оружия Киеву идут вразрез с заявлениями Вашингтона о мире

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Поставки американских вооружений Киеву идут вразрез с исходящими из Вашингтона заявлениями о намерении достичь дипломатического урегулирования украинского кризиса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Во вторник в Пентагоне заявили РИА Новости, что США продолжают поставки военной помощи Украине после введенной ранее в марте паузы.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Зеленский запросил у Трампа дополнительные поставки систем ПВО
19 марта, 20:43
"Поставки вооружений киевскому режиму идут вразрез с декларируемыми намерениями достигнуть мира, перевести все в русло политико-дипломатического урегулирования", - сказала Захарова в ходе брифинга.
По ее словам, желающие достичь мира на Украине, естественно, будут выступать за скорейшее прекращение милитаризации "террористической банды" в лице киевских властей.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
СМИ: Европа ускоряет поставки оружия на Украину
19 марта, 00:46
 
В миреУкраинаСШАВашингтон (штат)РоссияМария ЗахароваСергей ЛавровНАТО
 
 
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