https://ria.ru/20250320/mid-2006254543.html
МИД России прокомментировал поставки оружия Украине со стороны США
МИД России прокомментировал поставки оружия Украине со стороны США - РИА Новости, 20.03.2025
МИД России прокомментировал поставки оружия Украине со стороны США
Поставки американских вооружений Киеву идут вразрез с исходящими из Вашингтона заявлениями о намерении достичь дипломатического урегулирования украинского... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T17:28:00+03:00
2025-03-20T17:28:00+03:00
2025-03-20T17:33:00+03:00
в мире
украина
сша
вашингтон (штат)
россия
мария захарова
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959852057_80:0:3721:2048_1920x0_80_0_0_86e22b8115a3caf0ba8bb23cab08c11a.jpg
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Поставки американских вооружений Киеву идут вразрез с исходящими из Вашингтона заявлениями о намерении достичь дипломатического урегулирования украинского кризиса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Во вторник в Пентагоне заявили РИА Новости, что США продолжают поставки военной помощи Украине после введенной ранее в марте паузы."Поставки вооружений киевскому режиму идут вразрез с декларируемыми намерениями достигнуть мира, перевести все в русло политико-дипломатического урегулирования", - сказала Захарова в ходе брифинга.По ее словам, желающие достичь мира на Украине, естественно, будут выступать за скорейшее прекращение милитаризации "террористической банды" в лице киевских властей.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250319/zelenskiy-2006068542.html
https://ria.ru/20250319/postavki-2005850074.html
украина
сша
вашингтон (штат)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959852057_535:0:3266:2048_1920x0_80_0_0_1390c708ce5a9c518b1e14b317cd92e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, вашингтон (штат), россия, мария захарова, сергей лавров, нато
В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Россия, Мария Захарова, Сергей Лавров, НАТО
МИД России прокомментировал поставки оружия Украине со стороны США
Захарова: поставки оружия Киеву идут вразрез с заявлениями Вашингтона о мире