https://ria.ru/20250320/mid-2006238750.html
В МИД России оценили решение ЕСПЧ по трагедии в Одессе
В МИД России оценили решение ЕСПЧ по трагедии в Одессе - РИА Новости, 20.03.2025
В МИД России оценили решение ЕСПЧ по трагедии в Одессе
Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) относительно поджога Дома профсоюзов в Одессе стало проблеском здравого смысла в Европе, но Москва понимает, РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T16:30:00+03:00
2025-03-20T16:30:00+03:00
2025-03-20T16:49:00+03:00
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мария захарова
европейский суд по правам человека (еспч)
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) относительно поджога Дома профсоюзов в Одессе стало проблеском здравого смысла в Европе, но Москва понимает, что оно может быть оспорено, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее ЕСПЧ признал Украину виновной в непредотвращении насилия в ходе протестов в Одессе в 2014 году. Суд постановил, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения и остановки насилия и не обеспечили своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне. "Даже эта структура не могла поступить иначе, нежели сказать, что все, что было вокруг Дома профсоюзов, – это абсолютный беспредел киевских властей… Но мы понимаем, что даже эти проблески здравого смысла европейской Фемиды могут быть и оспорены. Наверное, будет следующая часть "Марлезонского балета", - сказала Захарова в ходе брифинга. Как отметила Захарова, ЕСПЧ - политически ангажированная организация, однако спустя 10 лет после трагических событий она заметила вопиющее попустительство Киева.По словам официального представителя МИД РФ, киевские власти делали все возможное, чтобы затормозить ход расследования трагедии в Доме профсоюзов и не допустить распространения информации о произошедшем. Захарова также подчеркнула, что виновники этих событий так и не получили справедливого наказания.В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.
https://ria.ru/20250313/rogov-2004881966.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, одесса, украина, европа, мария захарова, европейский суд по правам человека (еспч)
В мире, Одесса, Украина, Европа, Мария Захарова, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
В МИД России оценили решение ЕСПЧ по трагедии в Одессе
Захарова: решение ЕСПЧ по Одессе стало проблеском здравого смысла правосудия ЕС