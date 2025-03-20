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В МИД России оценили решение ЕСПЧ по трагедии в Одессе - РИА Новости, 20.03.2025
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16:30 20.03.2025 (обновлено: 16:49 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/mid-2006238750.html
В МИД России оценили решение ЕСПЧ по трагедии в Одессе
В МИД России оценили решение ЕСПЧ по трагедии в Одессе - РИА Новости, 20.03.2025
В МИД России оценили решение ЕСПЧ по трагедии в Одессе
Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) относительно поджога Дома профсоюзов в Одессе стало проблеском здравого смысла в Европе, но Москва понимает, РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T16:30:00+03:00
2025-03-20T16:49:00+03:00
в мире
одесса
украина
европа
мария захарова
европейский суд по правам человека (еспч)
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) относительно поджога Дома профсоюзов в Одессе стало проблеском здравого смысла в Европе, но Москва понимает, что оно может быть оспорено, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее ЕСПЧ признал Украину виновной в непредотвращении насилия в ходе протестов в Одессе в 2014 году. Суд постановил, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения и остановки насилия и не обеспечили своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне. "Даже эта структура не могла поступить иначе, нежели сказать, что все, что было вокруг Дома профсоюзов, – это абсолютный беспредел киевских властей… Но мы понимаем, что даже эти проблески здравого смысла европейской Фемиды могут быть и оспорены. Наверное, будет следующая часть "Марлезонского балета", - сказала Захарова в ходе брифинга. Как отметила Захарова, ЕСПЧ - политически ангажированная организация, однако спустя 10 лет после трагических событий она заметила вопиющее попустительство Киева.По словам официального представителя МИД РФ, киевские власти делали все возможное, чтобы затормозить ход расследования трагедии в Доме профсоюзов и не допустить распространения информации о произошедшем. Захарова также подчеркнула, что виновники этих событий так и не получили справедливого наказания.В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.
https://ria.ru/20250313/rogov-2004881966.html
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в мире, одесса, украина, европа, мария захарова, европейский суд по правам человека (еспч)
В мире, Одесса, Украина, Европа, Мария Захарова, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
В МИД России оценили решение ЕСПЧ по трагедии в Одессе

Захарова: решение ЕСПЧ по Одессе стало проблеском здравого смысла правосудия ЕС

© МИД РФМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© МИД РФ
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) относительно поджога Дома профсоюзов в Одессе стало проблеском здравого смысла в Европе, но Москва понимает, что оно может быть оспорено, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее ЕСПЧ признал Украину виновной в непредотвращении насилия в ходе протестов в Одессе в 2014 году. Суд постановил, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения и остановки насилия и не обеспечили своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне.
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13 марта, 22:29
«
"Даже эта структура не могла поступить иначе, нежели сказать, что все, что было вокруг Дома профсоюзов, – это абсолютный беспредел киевских властей… Но мы понимаем, что даже эти проблески здравого смысла европейской Фемиды могут быть и оспорены. Наверное, будет следующая часть "Марлезонского балета", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Как отметила Захарова, ЕСПЧ - политически ангажированная организация, однако спустя 10 лет после трагических событий она заметила вопиющее попустительство Киева.
По словам официального представителя МИД РФ, киевские власти делали все возможное, чтобы затормозить ход расследования трагедии в Доме профсоюзов и не допустить распространения информации о произошедшем. Захарова также подчеркнула, что виновники этих событий так и не получили справедливого наказания.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.
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В миреОдессаУкраинаЕвропаМария ЗахароваЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
 
 
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