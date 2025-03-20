https://ria.ru/20250320/mid-2006238750.html

В МИД России оценили решение ЕСПЧ по трагедии в Одессе

В МИД России оценили решение ЕСПЧ по трагедии в Одессе - РИА Новости, 20.03.2025

В МИД России оценили решение ЕСПЧ по трагедии в Одессе

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) относительно поджога Дома профсоюзов в Одессе стало проблеском здравого смысла в Европе, но Москва понимает, РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T16:30:00+03:00

2025-03-20T16:30:00+03:00

2025-03-20T16:49:00+03:00

в мире

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мария захарова

европейский суд по правам человека (еспч)

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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) относительно поджога Дома профсоюзов в Одессе стало проблеском здравого смысла в Европе, но Москва понимает, что оно может быть оспорено, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее ЕСПЧ признал Украину виновной в непредотвращении насилия в ходе протестов в Одессе в 2014 году. Суд постановил, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения и остановки насилия и не обеспечили своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне. "Даже эта структура не могла поступить иначе, нежели сказать, что все, что было вокруг Дома профсоюзов, – это абсолютный беспредел киевских властей… Но мы понимаем, что даже эти проблески здравого смысла европейской Фемиды могут быть и оспорены. Наверное, будет следующая часть "Марлезонского балета", - сказала Захарова в ходе брифинга. Как отметила Захарова, ЕСПЧ - политически ангажированная организация, однако спустя 10 лет после трагических событий она заметила вопиющее попустительство Киева.По словам официального представителя МИД РФ, киевские власти делали все возможное, чтобы затормозить ход расследования трагедии в Доме профсоюзов и не допустить распространения информации о произошедшем. Захарова также подчеркнула, что виновники этих событий так и не получили справедливого наказания.В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.

https://ria.ru/20250313/rogov-2004881966.html

https://ria.ru/20250314/odessa-2004971530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, одесса, украина, европа, мария захарова, европейский суд по правам человека (еспч)