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Мобилизация на Украине войдет в учебники как геноцид, заявили в МИД России
Мобилизация на Украине войдет в учебники как геноцид, заявили в МИД России - РИА Новости, 20.03.2025
Мобилизация на Украине войдет в учебники как геноцид, заявили в МИД России
"Принудительная мобилизация" на Украине войдет в учебники как геноцид украинского народа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T09:26:00+03:00
2025-03-20T09:26:00+03:00
2025-03-20T09:26:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. "Принудительная мобилизация" на Украине войдет в учебники как геноцид украинского народа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Принудительная мобилизация" на Украине войдет в учебники как геноцид украинского народа", - написала она в своем Telegram-канале. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
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в мире, украина, россия, мария захарова
В мире, Украина, Россия, Мария Захарова
Мобилизация на Украине войдет в учебники как геноцид, заявили в МИД России
Захарова: принудительная мобилизация на Украине войдет в учебники как геноцид