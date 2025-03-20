https://ria.ru/20250320/mid-2006117290.html

Мобилизация на Украине войдет в учебники как геноцид, заявили в МИД России

Мобилизация на Украине войдет в учебники как геноцид, заявили в МИД России - РИА Новости, 20.03.2025

Мобилизация на Украине войдет в учебники как геноцид, заявили в МИД России

"Принудительная мобилизация" на Украине войдет в учебники как геноцид украинского народа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T09:26:00+03:00

2025-03-20T09:26:00+03:00

2025-03-20T09:26:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. "Принудительная мобилизация" на Украине войдет в учебники как геноцид украинского народа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Принудительная мобилизация" на Украине войдет в учебники как геноцид украинского народа", - написала она в своем Telegram-канале. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.

https://ria.ru/20250317/kharkov-2005605029.html

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в мире, украина, россия, мария захарова