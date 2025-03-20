"Ночь театров": как попасть на бесплатные концерты, спектакли и экскурсии

В Москве на mos.ru началась бесплатная регистрация на "Ночь театров" 27 марта
Открытие акции в Театре Гоголя
В 21:00 в фойе разыграют кукольную интермедию. На концерте артисты театра прочитают стихи Блока, Есенина, Симонова, прозвучат произведения Петра Чайковского, Алексея Рыбникова и песни из репертуара Леонида Утесова.
"Ночь театров" в этом году также посвящена 80-летию Победы. До 1959-го Театр Гоголя назывался Театром транспорта, 1941-43-й провел в дороге по всей стране на специальном поезде. Давали спектакли и концерты в казармах, депо, на станциях. Порой даже в землянках — и в жару, и в 40-градусный мороз. Это тоже вспомнят на концерте.
Открытие акции в Театре Гоголя
В 21:00 в фойе разыграют кукольную интермедию. На концерте артисты театра прочитают стихи Блока, Есенина, Симонова, прозвучат произведения Петра Чайковского, Алексея Рыбникова и песни из репертуара Леонида Утесова.
"Ночь театров" в этом году также посвящена 80-летию Победы. До 1959-го Театр Гоголя назывался Театром транспорта, 1941-43-й провел в дороге по всей стране на специальном поезде. Давали спектакли и концерты в казармах, депо, на станциях. Порой даже в землянках — и в жару, и в 40-градусный мороз. Это тоже вспомнят на концерте.
Век сатиры
Театру сатиры исполнилось 100 лет. За вековую историю у него сменилось несколько адресов. С 1964-го театр обосновался на площади Маяковского. Уникальный репертуар — почти 500 спектаклей за все эти годы.
Театр всегда был собирателем и хранителем мировой комедиографии. Там впервые поставили "Пигмалион" Бернарда Шоу, инсценировку романов Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев" и "Золотой теленок". Для "Сатиры" писали Михаил Булгаков и Алексей Толстой.
Век сатиры
Театру сатиры исполнилось 100 лет. За вековую историю у него сменилось несколько адресов. С 1964-го театр обосновался на площади Маяковского. Уникальный репертуар — почти 500 спектаклей за все эти годы.
Театр всегда был собирателем и хранителем мировой комедиографии. Там впервые поставили "Пигмалион" Бернарда Шоу, инсценировку романов Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев" и "Золотой теленок". Для "Сатиры" писали Михаил Булгаков и Алексей Толстой.
В 19:00 Прогресс-сцена Армена Джигарханяна (Ломоносовский пр., 17) пригласит гостей "Ночи театров" на лекцию о том, как формировалась афиша Театра сатиры в разные годы. И почему в его золотую эпоху с Андреем Мироновым, Анатолием Папановым, Верой Васильевой и другими звездами рядом со зданием дежурила конная милиция.
А в 22:00 на Основной сцене (Триумфальная пл., д. 2, стр. 1) — экскурсия "Автор Театра сатиры Николай Эрдман". История театра неразрывно связана с именем этого неординарного драматурга. Молодой автор сочинял скетчи и обозрения, пародии. Благодаря его острому перу первый спектакль — "Москва с точки зрения" — открыл новое направление в искусстве, определив вектор творческой жизни Театра сатиры на последующие десятилетия.
В 19:00 Прогресс-сцена Армена Джигарханяна (Ломоносовский пр., 17) пригласит гостей "Ночи театров" на лекцию о том, как формировалась афиша Театра сатиры в разные годы. И почему в его золотую эпоху с Андреем Мироновым, Анатолием Папановым, Верой Васильевой и другими звездами рядом со зданием дежурила конная милиция.
А в 22:00 на Основной сцене (Триумфальная пл., д. 2, стр. 1) — экскурсия "Автор Театра сатиры Николай Эрдман". История театра неразрывно связана с именем этого неординарного драматурга. Молодой автор сочинял скетчи и обозрения, пародии. Благодаря его острому перу первый спектакль — "Москва с точки зрения" — открыл новое направление в искусстве, определив вектор творческой жизни Театра сатиры на последующие десятилетия.
Концерт "Аллилуйя любви"
21:00
В "Градский Холл" и Творческой мастерской Алексея Рыбникова прозвучат хиты из кинофильмов и спектаклей "Юнона и Авось", "Хоакин Мурьета", "Буратино", "Красная шапочка", "Вам и не снилось" и многие другие. Исполняют талантливые артисты, участники и победители проекта "Голос": Александра Воробьева, Никита и Александр Поздняковы, Полина Конкина, Евгения Благова, Софья Онопченко, Андрей Лефлер, Селим и Светлана Сыропятова в сопровождении оркестра "Искусство музыки".
Концерт "Аллилуйя любви"
21:00
В "Градский Холл" и Творческой мастерской Алексея Рыбникова прозвучат хиты из кинофильмов и спектаклей "Юнона и Авось", "Хоакин Мурьета", "Буратино", "Красная шапочка", "Вам и не снилось" и многие другие. Исполняют талантливые артисты, участники и победители проекта "Голос": Александра Воробьева, Никита и Александр Поздняковы, Полина Конкина, Евгения Благова, Софья Онопченко, Андрей Лефлер, Селим и Светлана Сыропятова в сопровождении оркестра "Искусство музыки".
Экскурсия-променад "Театральный квартал"
21:00
Театр Олега Табакова организует променад по знаковым местам в районе улицы Чаплыгина в честь 90-летия народного артиста. Встреча — у Исторической сцены, знаменитой "Табакерки". Затем — прогулка по памятным местам и улочкам с рассказами о жизни Олега Табакова, знакомство со зданием "Современника". Завершится экскурсия у Театральной школы. Когда-то Владимир Машков говорил о создании квартала, который объединил бы места, связанные с выдающимся актером и режиссером. В "Ночь театров" эта мечта осуществится.
Экскурсия-променад "Театральный квартал"
21:00
Театр Олега Табакова организует променад по знаковым местам в районе улицы Чаплыгина в честь 90-летия народного артиста. Встреча — у Исторической сцены, знаменитой "Табакерки". Затем — прогулка по памятным местам и улочкам с рассказами о жизни Олега Табакова, знакомство со зданием "Современника". Завершится экскурсия у Театральной школы. Когда-то Владимир Машков говорил о создании квартала, который объединил бы места, связанные с выдающимся актером и режиссером. В "Ночь театров" эта мечта осуществится.
Вечер Леонида Баратова в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко
21:00
К 130-летию режиссера Леонида Баратова в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко подготовили юбилейный вечер. В программе — сцены из поставленных им опер и оперетт, а также рассказ о его творчестве.
Вечер Леонида Баратова в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко
21:00
К 130-летию режиссера Леонида Баратова в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко подготовили юбилейный вечер. В программе — сцены из поставленных им опер и оперетт, а также рассказ о его творчестве.
Баратов был участником первых спектаклей основанной Немировичем-Данченко Музыкальной студии МХТ. Он сыграл Лариводьера ("Дочь Анго" Ш. Лекока, 1920), Дона Педро ("Перикола" Ж. Оффенбаха, 1922), Пробулоса ("Лизистрата" Аристофана с музыкой Р. М. Глиэра, 1923), пробовал силы и в режиссуре. Вместе с Немировичем-Данченко работал над такими этапными для театра спектаклями, как "Лизистрата", "Карменсита и солдат" на музыку Ж. Бизе (1924), "Джонни" Э. Кшенека (1929), "Северный ветер" Л. Книппера (1930). Особенно запомнилась первая московская постановка оперной эпопеи С. С. Прокофьева "Война и мир" (1957).
Баратов был участником первых спектаклей основанной Немировичем-Данченко Музыкальной студии МХТ. Он сыграл Лариводьера ("Дочь Анго" Ш. Лекока, 1920), Дона Педро ("Перикола" Ж. Оффенбаха, 1922), Пробулоса ("Лизистрата" Аристофана с музыкой Р. М. Глиэра, 1923), пробовал силы и в режиссуре. Вместе с Немировичем-Данченко работал над такими этапными для театра спектаклями, как "Лизистрата", "Карменсита и солдат" на музыку Ж. Бизе (1924), "Джонни" Э. Кшенека (1929), "Северный ветер" Л. Книппера (1930). Особенно запомнилась первая московская постановка оперной эпопеи С. С. Прокофьева "Война и мир" (1957).
Экскурсия по Театру Российской Армии
21:00
Театр, отмечающий в этом сезоне 95-летие, приглашает на увлекательную экскурсию по своему уникальному зданию в форме пятиконечной звезды. Гостям покажут роскошные интерьеры фойе с великолепными плафонами, фресками и панно, созданными в 1930-е.
Экскурсия по Театру Российской Армии
21:00
Театр, отмечающий в этом сезоне 95-летие, приглашает на увлекательную экскурсию по своему уникальному зданию в форме пятиконечной звезды. Гостям покажут роскошные интерьеры фойе с великолепными плафонами, фресками и панно, созданными в 1930-е.
Экскурсия продолжится на самой большой драматической сцене в Европе, затем — музей, посвященный истории театра с момента его основания. Гости узнают о том, как строили столь монументальное сооружение, как устроена его инженерная система и откуда на сцену должны были выезжать танки с самолетами. И конечно, расскажут о знаменитых актерах и режиссерах театра-звезды.
Экскурсия продолжится на самой большой драматической сцене в Европе, затем — музей, посвященный истории театра с момента его основания. Гости узнают о том, как строили столь монументальное сооружение, как устроена его инженерная система и откуда на сцену должны были выезжать танки с самолетами. И конечно, расскажут о знаменитых актерах и режиссерах театра-звезды.
Вечер памяти народного артиста Сергея Юрского в Театре Моссовета
22:00
К 90-летию актера в театре, которому он отдал 40 лет творческой жизни, подготовили концерт. Артисты труппы вспомнят Сергея Юрьевича, почитают его произведения. Спектакли Юрского всегда были мощным высказыванием о мире, его сложностях и пороках. Актер также писал стихи, рассказы, повести — более 20 книг поэзии и прозы. На этой сцене он сыграл в 11 спектаклях, семь из которых поставил сам, три — по собственным пьесам.
Вечер памяти народного артиста Сергея Юрского в Театре Моссовета
22:00
К 90-летию актера в театре, которому он отдал 40 лет творческой жизни, подготовили концерт. Артисты труппы вспомнят Сергея Юрьевича, почитают его произведения. Спектакли Юрского всегда были мощным высказыванием о мире, его сложностях и пороках. Актер также писал стихи, рассказы, повести — более 20 книг поэзии и прозы. На этой сцене он сыграл в 11 спектаклях, семь из которых поставил сам, три — по собственным пьесам.
Гала-концерт в "Геликон-опере"
22:00
В программе "Неизвестный Чайковский" примут участие звездные солисты и оркестр под управлением главного дирижера, лауреата Премии Москвы Валерия Кирьянова. Режиссером вечера выступит народный артист России Дмитрий Бертман. Прозвучат редко исполняемые произведения русского гения: фрагменты неоконченных опер "Ундина", "Снегурочка" и "Мандрагора", сцена Офелии из музыки к трагедии У. Шекспира "Гамлет", куплеты Альмавивы из музыки к комедии Бомарше, фрагмент весенней сказки Островского "Снегурочка", дуэт Ромео и Джульетты из неоконченной оперы "Ромео и Джульетта" в оркестровке Сергея Танеева.
Гала-концерт в "Геликон-опере"
22:00
В программе "Неизвестный Чайковский" примут участие звездные солисты и оркестр под управлением главного дирижера, лауреата Премии Москвы Валерия Кирьянова. Режиссером вечера выступит народный артист России Дмитрий Бертман. Прозвучат редко исполняемые произведения русского гения: фрагменты неоконченных опер "Ундина", "Снегурочка" и "Мандрагора", сцена Офелии из музыки к трагедии У. Шекспира "Гамлет", куплеты Альмавивы из музыки к комедии Бомарше, фрагмент весенней сказки Островского "Снегурочка", дуэт Ромео и Джульетты из неоконченной оперы "Ромео и Джульетта" в оркестровке Сергея Танеева.
Вечер памяти режиссера Александра Таирова в Театре Пушкина
22:00
В честь 140-летия основателя и художественного руководителя Камерного театра (1914-1949), народного артиста РСФСР (1935) Александра Таирова Театр Пушкина приглашает на интерактивную экскурсию, посвященную его жизни и творчеству. В галерее Пушкинских залов театра покажут редкие архивные материалы, представят уникальные аудиозаписи. Гости также увидят декорации премьерного спектакля "Плохие хорошие", поставленного нынешним руководителем театра Евгением Писаревым к юбилею Таирова и 110-летию Камерного театра. В оформлении спектакля художник Максим Обрезков создал образ торжества эстетизма, который был характерен для Таирова.
Вечер памяти режиссера Александра Таирова в Театре Пушкина
22:00
В честь 140-летия основателя и художественного руководителя Камерного театра (1914-1949), народного артиста РСФСР (1935) Александра Таирова Театр Пушкина приглашает на интерактивную экскурсию, посвященную его жизни и творчеству. В галерее Пушкинских залов театра покажут редкие архивные материалы, представят уникальные аудиозаписи. Гости также увидят декорации премьерного спектакля "Плохие хорошие", поставленного нынешним руководителем театра Евгением Писаревым к юбилею Таирова и 110-летию Камерного театра. В оформлении спектакля художник Максим Обрезков создал образ торжества эстетизма, который был характерен для Таирова.
Открытая репетиция в Театре Маяковского
22:00
Артисты "Маяковки" продолжают исследовать поэзию. В "Ночь театров" они проведут открытую репетицию — читку пьесы, посвященной Иосифу Бродскому. Речь пойдет о его пути к признанию, большой любви, которая нашла отражение во многих стихотворениях, стремлении писать и творить, даже когда все, казалось бы, против тебя. "Ося. Иосиф. Joseph" — это история длиною в жизнь, которую театр предлагает прожить вместе с актерами в год 85-летия поэта.
Открытая репетиция в Театре Маяковского
22:00
Артисты "Маяковки" продолжают исследовать поэзию. В "Ночь театров" они проведут открытую репетицию — читку пьесы, посвященной Иосифу Бродскому. Речь пойдет о его пути к признанию, большой любви, которая нашла отражение во многих стихотворениях, стремлении писать и творить, даже когда все, казалось бы, против тебя. "Ося. Иосиф. Joseph" — это история длиною в жизнь, которую театр предлагает прожить вместе с актерами в год 85-летия поэта.
Расписание всех событий "Ночи театров" есть на сайтах театров и в разделе "Афиша" на портале mos.ru. При регистрации с помощью аккаунта на mos.ru для прохода на мероприятие в учреждения, подведомственные департаменту культуры Москвы, понадобится только QR-код, который формируется в приложении "Моя Москва". Если аккаунта нет, проход на мероприятия с рассадкой — по паспорту либо по другому документу, указанному при регистрации (на экскурсиях и мастер-классах паспорт не понадобится).
Акция "Ночь театров" стартует 27 марта в 17:00 для детских мероприятий, в 21:00 — для всех участников, регистрация — 20 марта с 12:00.
Бесплатно.
Расписание всех событий "Ночи театров" есть на сайтах театров и в разделе "Афиша" на портале mos.ru. При регистрации с помощью аккаунта на mos.ru для прохода на мероприятие в учреждения, подведомственные департаменту культуры Москвы, понадобится только QR-код, который формируется в приложении "Моя Москва". Если аккаунта нет, проход на мероприятия с рассадкой — по паспорту либо по другому документу, указанному при регистрации (на экскурсиях и мастер-классах паспорт не понадобится).
Акция "Ночь театров" стартует 27 марта в 17:00 для детских мероприятий, в 21:00 — для всех участников, регистрация — 20 марта с 12:00.
Бесплатно.