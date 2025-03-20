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Задержанный мэр Стамбула начал давать показания - РИА Новости, 20.03.2025
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11:38 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/mer-2006149611.html
Задержанный мэр Стамбула начал давать показания
Задержанный мэр Стамбула начал давать показания - РИА Новости, 20.03.2025
Задержанный мэр Стамбула начал давать показания
Задержанный по делу о коррупции оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу начал давать показания, передал оппозиционный телеканал Sözçü TV. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T11:38:00+03:00
2025-03-20T11:38:00+03:00
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АНКАРА, 20 мар – РИА Новости. Задержанный по делу о коррупции оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу начал давать показания, передал оппозиционный телеканал Sözçü TV. В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Сам политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Меры безопасности усилены на ряде центральных улиц Стамбула, в частности, перед зданием главного управления полиции, наблюдаются перебои в работе социальных сетей. Курс доллара к турецкой лире на этом фоне подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры. Основной индекс Стамбульской биржи BIST 100 на открытии упал на 6,87% на фоне сообщений о задержании Имамоглу. "Имамоглу начал давать показания", - передал телеканал в прямом эфире. Ранее газета Sözçü допустила вероятность того, что мэр Стамбула будет арестован в воскресенье, 23 марта, в тот день, когда крупнейшая оппозиционная Народно-Республиканская партия (СНР) проведет праймериз по выявлению кандидата на вероятных досрочных президентских выборах. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч ранее призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу. По его словам, процесс никак не связан с действующим президентом Тайипом Эрдоганом. Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула в среду подтвердил и лидер главной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.
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в мире, стамбул, турция, озгюр озель
В мире, Стамбул, Турция, Озгюр Озель
Задержанный мэр Стамбула начал давать показания

Задержанный по делу о коррупции мэр Стамбула начал давать показания

© AP Photo / Burhan OzbiliciЭкрем Имамоглу
Экрем Имамоглу - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Экрем Имамоглу. Архивное фото
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АНКАРА, 20 мар – РИА Новости. Задержанный по делу о коррупции оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу начал давать показания, передал оппозиционный телеканал Sözçü TV.
В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Сам политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Меры безопасности усилены на ряде центральных улиц Стамбула, в частности, перед зданием главного управления полиции, наблюдаются перебои в работе социальных сетей. Курс доллара к турецкой лире на этом фоне подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры. Основной индекс Стамбульской биржи BIST 100 на открытии упал на 6,87% на фоне сообщений о задержании Имамоглу.
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"Имамоглу начал давать показания", - передал телеканал в прямом эфире.
Ранее газета Sözçü допустила вероятность того, что мэр Стамбула будет арестован в воскресенье, 23 марта, в тот день, когда крупнейшая оппозиционная Народно-Республиканская партия (СНР) проведет праймериз по выявлению кандидата на вероятных досрочных президентских выборах.
Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч ранее призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу. По его словам, процесс никак не связан с действующим президентом Тайипом Эрдоганом.
Администрация президента Турции заявила о "необоснованной клевете" в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула в среду подтвердил и лидер главной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.
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