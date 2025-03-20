https://ria.ru/20250320/makron-2006138083.html
Макрон может устроить конфликт с Трампом, пишет Bloomberg
Макрон может устроить конфликт с Трампом, пишет Bloomberg - РИА Новости, 20.03.2025
Макрон может устроить конфликт с Трампом, пишет Bloomberg
Желание президента Франции Эммануэля Макрон продолжать поддержку Киева может вызвать его конфликт с президентом США Дональдом Трампом, передает агентство... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T11:03:00+03:00
2025-03-20T11:03:00+03:00
2025-03-20T11:03:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Желание президента Франции Эммануэля Макрон продолжать поддержку Киева может вызвать его конфликт с президентом США Дональдом Трампом, передает агентство Блумберг. "Макрон двигается в сторону конфликта с Трампом из-за продвижения поддержки Украины", - пишет издание. Агентство отмечает, что, в то время как Трамп в последние недели активизировал усилия по организации прекращения огня на Украине, Макрон провел встречу военачальников из более 30 стран. Стремление Макрона уговорить союзников продолжать поддерживать Киев может привести к его конфликту с Трампом, указывает агентство. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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РИА Новости
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в мире, украина, россия, киев, эммануэль макрон, дональд трамп, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО
Макрон может устроить конфликт с Трампом, пишет Bloomberg
Блумберг: желание Макрона поддерживать Украину может вызвать конфликт с Трампом