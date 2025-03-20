https://ria.ru/20250320/makron-2006120093.html

Макрон утверждает, что знает подход к Трампу, пишет Bloomberg

Макрон утверждает, что знает подход к Трампу, пишет Bloomberg - РИА Новости, 20.03.2025

Макрон утверждает, что знает подход к Трампу, пишет Bloomberg

Президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что знает, как привлечь внимание американского лидера Дональда Трампа, лидеры стран обращаются к нему с просьбами РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T09:35:00+03:00

2025-03-20T09:35:00+03:00

2025-03-20T09:35:00+03:00

в мире

франция

сша

северная америка

дональд трамп

эммануэль макрон

евросоюз

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что знает, как привлечь внимание американского лидера Дональда Трампа, лидеры стран обращаются к нему с просьбами помочь найти подход к президенту США, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Макрон считает, что Трамп ценит личные связи... Президент Франции сказал помощникам, что, хотя Трамп не очень хороший слушатель, если вы найдете правильный аргумент, вы сможете привлечь его внимание", - приводит агентство слова источников. Как сообщает Блумберг, пока европейские лидеры изо всех сил пытаются отслеживать ход мыслей Белого дома, давние отношения Макрона с Трампом наделяют французского лидера важной ролью - он стал своего рода "точкой отсчета" во взаимодействии с президентом США. По данным осведомленного источника, лидер одной из стран Южной и Северной Америки обращался к Макрону с просьбой помочь найти подход к Трампу. Также сообщается, что, по данным неназванного французского чиновника, Макрон после прошедшего в марте саммита ЕС связывался с Трампом и в течение получаса обсуждал с ним итоги мероприятия.

https://ria.ru/20250319/ukraina-2005986030.html

https://ria.ru/20250224/tramp-2001333075.html

франция

сша

северная америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, франция, сша, северная америка, дональд трамп, эммануэль макрон, евросоюз