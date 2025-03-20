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Макрон утверждает, что знает подход к Трампу, пишет Bloomberg - РИА Новости, 20.03.2025
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09:35 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/makron-2006120093.html
Макрон утверждает, что знает подход к Трампу, пишет Bloomberg
Макрон утверждает, что знает подход к Трампу, пишет Bloomberg - РИА Новости, 20.03.2025
Макрон утверждает, что знает подход к Трампу, пишет Bloomberg
Президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что знает, как привлечь внимание американского лидера Дональда Трампа, лидеры стран обращаются к нему с просьбами РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T09:35:00+03:00
2025-03-20T09:35:00+03:00
в мире
франция
сша
северная америка
дональд трамп
эммануэль макрон
евросоюз
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что знает, как привлечь внимание американского лидера Дональда Трампа, лидеры стран обращаются к нему с просьбами помочь найти подход к президенту США, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Макрон считает, что Трамп ценит личные связи... Президент Франции сказал помощникам, что, хотя Трамп не очень хороший слушатель, если вы найдете правильный аргумент, вы сможете привлечь его внимание", - приводит агентство слова источников. Как сообщает Блумберг, пока европейские лидеры изо всех сил пытаются отслеживать ход мыслей Белого дома, давние отношения Макрона с Трампом наделяют французского лидера важной ролью - он стал своего рода "точкой отсчета" во взаимодействии с президентом США. По данным осведомленного источника, лидер одной из стран Южной и Северной Америки обращался к Макрону с просьбой помочь найти подход к Трампу. Также сообщается, что, по данным неназванного французского чиновника, Макрон после прошедшего в марте саммита ЕС связывался с Трампом и в течение получаса обсуждал с ним итоги мероприятия.
https://ria.ru/20250319/ukraina-2005986030.html
https://ria.ru/20250224/tramp-2001333075.html
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в мире, франция, сша, северная америка, дональд трамп, эммануэль макрон, евросоюз
В мире, Франция, США, Северная Америка, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Евросоюз
Макрон утверждает, что знает подход к Трампу, пишет Bloomberg

Bloomberg: Макрон утверждает, что знает, как привлечь внимание Трампа

© AP Photo / Julien de RosaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / Julien de Rosa
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что знает, как привлечь внимание американского лидера Дональда Трампа, лидеры стран обращаются к нему с просьбами помочь найти подход к президенту США, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Макрон считает, что Трамп ценит личные связи... Президент Франции сказал помощникам, что, хотя Трамп не очень хороший слушатель, если вы найдете правильный аргумент, вы сможете привлечь его внимание", - приводит агентство слова источников.
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
На Западе высмеяли план Макрона и Стармера по Украине
19 марта, 14:55
Как сообщает Блумберг, пока европейские лидеры изо всех сил пытаются отслеживать ход мыслей Белого дома, давние отношения Макрона с Трампом наделяют французского лидера важной ролью - он стал своего рода "точкой отсчета" во взаимодействии с президентом США.
По данным осведомленного источника, лидер одной из стран Южной и Северной Америки обращался к Макрону с просьбой помочь найти подход к Трампу.
Также сообщается, что, по данным неназванного французского чиновника, Макрон после прошедшего в марте саммита ЕС связывался с Трампом и в течение получаса обсуждал с ним итоги мероприятия.
Прибытие Макрона в Белый дом, где его не встретил Трамп - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Трамп не вышел встретить Макрона во время его визита в Белый дом
24 февраля, 17:42
 
В миреФранцияСШАСеверная АмерикаДональд ТрампЭммануэль МакронЕвросоюз
 
 
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