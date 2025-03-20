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Названа дата инаугурации Лукашенко - РИА Новости, 20.03.2025
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10:08 20.03.2025 (обновлено: 10:12 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/lukashenko-2006125924.html
Названа дата инаугурации Лукашенко
Названа дата инаугурации Лукашенко - РИА Новости, 20.03.2025
Названа дата инаугурации Лукашенко
Инаугурация избранного президента Белоруссии Александра Лукашенко состоится 25 марта, сообщает госагентство Белта со ссылкой на ЦИК республики. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T10:08:00+03:00
2025-03-20T10:12:00+03:00
в мире
белоруссия
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МИНСК, 20 мар - РИА Новости. Инаугурация избранного президента Белоруссии Александра Лукашенко состоится 25 марта, сообщает госагентство Белта со ссылкой на ЦИК республики.Выборы президент Белоруссии состоялись 26 января, по результатам которых главой государства в седьмой раз был избран Лукашенко."Церемония вступления в должность вновь избранного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко состоится 25 марта", - говорится в сообщении.Отмечается, что, согласно конституции Белоруссии, присяга президента приносится в торжественной обстановке в присутствии членов президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов нижней и верхней палат парламента, судей конституционного и верховного судов не позднее двух месяцев со дня избрания президента.
https://ria.ru/20250314/lukashenko-2004989525.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Названа дата инаугурации Лукашенко

Инаугурация Лукашенко состоится 25 марта

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДействующий президент Белоруссии Александр Лукашенко
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 20 мар - РИА Новости. Инаугурация избранного президента Белоруссии Александра Лукашенко состоится 25 марта, сообщает госагентство Белта со ссылкой на ЦИК республики.
Выборы президент Белоруссии состоялись 26 января, по результатам которых главой государства в седьмой раз был избран Лукашенко.
«
"Церемония вступления в должность вновь избранного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко состоится 25 марта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, согласно конституции Белоруссии, присяга президента приносится в торжественной обстановке в присутствии членов президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов нижней и верхней палат парламента, судей конституционного и верховного судов не позднее двух месяцев со дня избрания президента.
Александр Лукашенко на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
"Всегда будем на стороне Москвы". Лукашенко впервые выступил в Совфеде
14 марта, 13:15
 
В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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