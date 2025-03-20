https://ria.ru/20250320/los-andzheles-2006301786.html

Власти Лос-Анджелеса заявили о масштабном дефиците бюджета

Власти Лос-Анджелеса заявили о масштабном дефиците бюджета - РИА Новости, 20.03.2025

Власти Лос-Анджелеса заявили о масштабном дефиците бюджета

Правительство американского Лос-Анджелеса столкнулось с масштабным дефицитом бюджета и теперь увольнения муниципальных сотрудников практически неизбежны, заявил РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T19:34:00+03:00

2025-03-20T19:34:00+03:00

2025-03-20T19:34:00+03:00

лос-анджелес

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897478325_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a953c2f505fedad350f2dfe9ae3e8255.jpg

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Правительство американского Лос-Анджелеса столкнулось с масштабным дефицитом бюджета и теперь увольнения муниципальных сотрудников практически неизбежны, заявил глава административного отдела города Мэтт Сабо. "Резкое снижение доходов в сочетании с ростом расходов привело к тому, что при таком бюджете увольнения практически неизбежны. Речь идет не о десятках или даже сотнях увольнений, а о тысячах", - заявил Сабо в ходе заседания, которое транслировалось телеканалом CBS. Отмечается, что дефицит городского бюджета достиг одного миллиарда долларов. Кризис связан с тем, что город недобрал 315 миллионов долларов налоговых поступлений, а также с расходами, вызванными пожарами в январе. В среду мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, что в этом году власти должны "внести фундаментальные изменения в то, как работает город" и "наилучшим образом использовать скудные бюджетные средства".

https://ria.ru/20250110/kharris-1993033341.html

лос-анджелес

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

лос-анджелес