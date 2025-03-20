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Власти Лос-Анджелеса заявили о масштабном дефиците бюджета - РИА Новости, 20.03.2025
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19:34 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/los-andzheles-2006301786.html
Власти Лос-Анджелеса заявили о масштабном дефиците бюджета
Власти Лос-Анджелеса заявили о масштабном дефиците бюджета - РИА Новости, 20.03.2025
Власти Лос-Анджелеса заявили о масштабном дефиците бюджета
Правительство американского Лос-Анджелеса столкнулось с масштабным дефицитом бюджета и теперь увольнения муниципальных сотрудников практически неизбежны, заявил РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T19:34:00+03:00
2025-03-20T19:34:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Правительство американского Лос-Анджелеса столкнулось с масштабным дефицитом бюджета и теперь увольнения муниципальных сотрудников практически неизбежны, заявил глава административного отдела города Мэтт Сабо. "Резкое снижение доходов в сочетании с ростом расходов привело к тому, что при таком бюджете увольнения практически неизбежны. Речь идет не о десятках или даже сотнях увольнений, а о тысячах", - заявил Сабо в ходе заседания, которое транслировалось телеканалом CBS. Отмечается, что дефицит городского бюджета достиг одного миллиарда долларов. Кризис связан с тем, что город недобрал 315 миллионов долларов налоговых поступлений, а также с расходами, вызванными пожарами в январе. В среду мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, что в этом году власти должны "внести фундаментальные изменения в то, как работает город" и "наилучшим образом использовать скудные бюджетные средства".
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лос-анджелес
Лос-Анджелес
Власти Лос-Анджелеса заявили о масштабном дефиците бюджета

Правительство Лос-Анджелеса считает увольнения неизбежными из-за дыры в бюджете

© AP Photo / Jae C. HongВ центре Лос-Анджелеса
В центре Лос-Анджелеса - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / Jae C. Hong
В центре Лос-Анджелеса. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Правительство американского Лос-Анджелеса столкнулось с масштабным дефицитом бюджета и теперь увольнения муниципальных сотрудников практически неизбежны, заявил глава административного отдела города Мэтт Сабо.
"Резкое снижение доходов в сочетании с ростом расходов привело к тому, что при таком бюджете увольнения практически неизбежны. Речь идет не о десятках или даже сотнях увольнений, а о тысячах", - заявил Сабо в ходе заседания, которое транслировалось телеканалом CBS.
Отмечается, что дефицит городского бюджета достиг одного миллиарда долларов. Кризис связан с тем, что город недобрал 315 миллионов долларов налоговых поступлений, а также с расходами, вызванными пожарами в январе.
В среду мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, что в этом году власти должны "внести фундаментальные изменения в то, как работает город" и "наилучшим образом использовать скудные бюджетные средства".
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