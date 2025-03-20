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ЦАХАЛ нанесла удары по объектам в Ливане - РИА Новости, 20.03.2025
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23:01 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/livan-2006333881.html
ЦАХАЛ нанесла удары по объектам в Ливане
ЦАХАЛ нанесла удары по объектам в Ливане - РИА Новости, 20.03.2025
ЦАХАЛ нанесла удары по объектам в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам на территории Ливана, сообщает армейская пресс-служба. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T23:01:00+03:00
2025-03-20T23:01:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам на территории Ливана, сообщает армейская пресс-служба. "Некоторое время назад ЦАХАЛ нанес удар по военному объекту с подземной террористической инфраструктурой в районе Бекаа в Ливане, а также по военному объекту с ракетными установками на юге Ливана, где была выявлена активность "Хезболлах", - говорится в заявлении военных. Военные заявляют, что будут продолжать действовать, чтобы устранить любую угрозу для Израиля и предотвратить любые попытки "Хезболлах" восстановить свои силы. Израиль и Ливан 11 марта начали непрямые переговоры при посредничестве США и Франции по урегулированию территориальных споров в рамках реализации соглашения о перемирии, которое было подписано в ноябре 2024 года. Источник в администрации президента Ливана заявил ливанскому телеканалу "Аль-Маядин", что состоявшиеся переговоры никак не связаны с нормализацией отношений, а направлены на решение территориальных вопросов и освобождение ливанских граждан из израильских тюрем. Армия Израиля должна была завершить вывод своих войск из оккупированных районов на юге Ливана к утру 26 января, спустя 60 дней после вступления в силу соглашения о прекращении огня. Однако Тель-Авив не выполнил свои обязательства, и позже Вашингтон объявил о продлении срока по израильско-ливанскому соглашению до 18 февраля 2025 года, но израильская армия снова уклонилась от выполнения его условий и сохранила свое присутствие на пяти позициях на ливанской территории. Ливанские власти, в свою очередь заявили о полном соблюдении условий прекращения огня с развертыванием дополнительных сил армии на южных границах. При этом на сегодняшний день официальные власти не в состоянии подтвердить полный отвод сил "Хезболлах" за реку Литани, как это было обусловлено соглашением.
https://ria.ru/20250306/glava-2003363597.html
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в мире, ливан, израиль, бекаа, хезболла, сша
В мире, Ливан, Израиль, Бекаа, Хезболла, США
ЦАХАЛ нанесла удары по объектам в Ливане

Израильская армия нанесла удары по военным объектам в Ливане

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильский военный
Израильский военный - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам на территории Ливана, сообщает армейская пресс-служба.
"Некоторое время назад ЦАХАЛ нанес удар по военному объекту с подземной террористической инфраструктурой в районе Бекаа в Ливане, а также по военному объекту с ракетными установками на юге Ливана, где была выявлена активность "Хезболлах", - говорится в заявлении военных.
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Военные заявляют, что будут продолжать действовать, чтобы устранить любую угрозу для Израиля и предотвратить любые попытки "Хезболлах" восстановить свои силы.
Израиль и Ливан 11 марта начали непрямые переговоры при посредничестве США и Франции по урегулированию территориальных споров в рамках реализации соглашения о перемирии, которое было подписано в ноябре 2024 года. Источник в администрации президента Ливана заявил ливанскому телеканалу "Аль-Маядин", что состоявшиеся переговоры никак не связаны с нормализацией отношений, а направлены на решение территориальных вопросов и освобождение ливанских граждан из израильских тюрем.
Армия Израиля должна была завершить вывод своих войск из оккупированных районов на юге Ливана к утру 26 января, спустя 60 дней после вступления в силу соглашения о прекращении огня. Однако Тель-Авив не выполнил свои обязательства, и позже Вашингтон объявил о продлении срока по израильско-ливанскому соглашению до 18 февраля 2025 года, но израильская армия снова уклонилась от выполнения его условий и сохранила свое присутствие на пяти позициях на ливанской территории. Ливанские власти, в свою очередь заявили о полном соблюдении условий прекращения огня с развертыванием дополнительных сил армии на южных границах. При этом на сегодняшний день официальные власти не в состоянии подтвердить полный отвод сил "Хезболлах" за реку Литани, как это было обусловлено соглашением.
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