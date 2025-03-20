ЦАХАЛ нанесла удары по объектам в Ливане
Израильская армия нанесла удары по военным объектам в Ливане
© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильский военный
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам на территории Ливана, сообщает армейская пресс-служба.
В ЦАХАЛ объявили год войны с ХАМАС и Ираном
6 марта, 11:29
Военные заявляют, что будут продолжать действовать, чтобы устранить любую угрозу для Израиля и предотвратить любые попытки "Хезболлах" восстановить свои силы.
Израиль и Ливан 11 марта начали непрямые переговоры при посредничестве США и Франции по урегулированию территориальных споров в рамках реализации соглашения о перемирии, которое было подписано в ноябре 2024 года. Источник в администрации президента Ливана заявил ливанскому телеканалу "Аль-Маядин", что состоявшиеся переговоры никак не связаны с нормализацией отношений, а направлены на решение территориальных вопросов и освобождение ливанских граждан из израильских тюрем.
Армия Израиля должна была завершить вывод своих войск из оккупированных районов на юге Ливана к утру 26 января, спустя 60 дней после вступления в силу соглашения о прекращении огня. Однако Тель-Авив не выполнил свои обязательства, и позже Вашингтон объявил о продлении срока по израильско-ливанскому соглашению до 18 февраля 2025 года, но израильская армия снова уклонилась от выполнения его условий и сохранила свое присутствие на пяти позициях на ливанской территории. Ливанские власти, в свою очередь заявили о полном соблюдении условий прекращения огня с развертыванием дополнительных сил армии на южных границах. При этом на сегодняшний день официальные власти не в состоянии подтвердить полный отвод сил "Хезболлах" за реку Литани, как это было обусловлено соглашением.
ЦАХАЛ перехватила вторую ракету хуситов за день
Вчера, 20:57