https://ria.ru/20250320/livan-2006333194.html

В Русском доме в Ливане стартовала акция с участием военкора РИА Новости

В Русском доме в Ливане стартовала акция с участием военкора РИА Новости - РИА Новости, 20.03.2025

В Русском доме в Ливане стартовала акция с участием военкора РИА Новости

Акция "Разговор о героях специальной военной операции" стартовала в Русском доме в Бейруте с участием соотечественников из стран Ближнего Востока и военного... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T22:53:00+03:00

2025-03-20T22:53:00+03:00

2025-03-20T22:55:00+03:00

ближний восток

ливан

бейрут

в мире

миа "россия сегодня"

риа новости

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149028/74/1490287439_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b430018c94a2e133d994e136f282b960.jpg

БЕЙРУТ, 20 мар - РИА Новости. Акция "Разговор о героях специальной военной операции" стартовала в Русском доме в Бейруте с участием соотечественников из стран Ближнего Востока и военного корреспондента РИА Новости Михаила Алаеддина. Встреча с соотечественниками из Ливана и стран Ближнего Востока с военкором РИА Новости состоялась в студии Русского дома в Бейруте в онлайн-режиме после показа фильма RT "Защита Курской области. Истории героизма". "Участие соотечественников из стран Ближнего Востока и Африки говорит об их неравнодушии к судьбе России. Особенно радует участие молодежи", - рассказал РИА Новости один из организаторов мероприятия. Участница встречи из Ливана задалась вопросом после просмотра эпизодов фильма с разрушенными украинскими военными деревнями в Курской области: "Что может заставить людей убивать с особым зверством беззащитных мирных граждан?" "Я родом из Курска и горжусь каждым солдатом, медсестрой и жителем моего героического города", - сказала соотечественница, проживающая в столице Ливии - Триполи. Алаеддин, в свою очередь, рассказал соотечественникам о работе в зоне СВО, об особенностях профессии журналиста в боевых условиях, отметив важность активной поддержки российских диаспор в регионе и в Ливане частности.

https://ria.ru/20250320/es-2006228039.html

https://ria.ru/20250223/voenkory-2001097742.html

ближний восток

ливан

бейрут

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ближний восток, ливан, бейрут, в мире, миа "россия сегодня", риа новости, россия