https://ria.ru/20250320/livan-2006333194.html
В Русском доме в Ливане стартовала акция с участием военкора РИА Новости
В Русском доме в Ливане стартовала акция с участием военкора РИА Новости - РИА Новости, 20.03.2025
В Русском доме в Ливане стартовала акция с участием военкора РИА Новости
Акция "Разговор о героях специальной военной операции" стартовала в Русском доме в Бейруте с участием соотечественников из стран Ближнего Востока и военного... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T22:53:00+03:00
2025-03-20T22:53:00+03:00
2025-03-20T22:55:00+03:00
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БЕЙРУТ, 20 мар - РИА Новости. Акция "Разговор о героях специальной военной операции" стартовала в Русском доме в Бейруте с участием соотечественников из стран Ближнего Востока и военного корреспондента РИА Новости Михаила Алаеддина. Встреча с соотечественниками из Ливана и стран Ближнего Востока с военкором РИА Новости состоялась в студии Русского дома в Бейруте в онлайн-режиме после показа фильма RT "Защита Курской области. Истории героизма". "Участие соотечественников из стран Ближнего Востока и Африки говорит об их неравнодушии к судьбе России. Особенно радует участие молодежи", - рассказал РИА Новости один из организаторов мероприятия. Участница встречи из Ливана задалась вопросом после просмотра эпизодов фильма с разрушенными украинскими военными деревнями в Курской области: "Что может заставить людей убивать с особым зверством беззащитных мирных граждан?" "Я родом из Курска и горжусь каждым солдатом, медсестрой и жителем моего героического города", - сказала соотечественница, проживающая в столице Ливии - Триполи. Алаеддин, в свою очередь, рассказал соотечественникам о работе в зоне СВО, об особенностях профессии журналиста в боевых условиях, отметив важность активной поддержки российских диаспор в регионе и в Ливане частности.
https://ria.ru/20250320/es-2006228039.html
https://ria.ru/20250223/voenkory-2001097742.html
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Ближний Восток, Ливан, Бейрут, В мире, МИА "Россия сегодня", РИА Новости, Россия
В Русском доме в Ливане стартовала акция с участием военкора РИА Новости
В Бейруте стартовала акция "Разговор о героях СВО" с военкором РИА Новости