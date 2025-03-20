https://ria.ru/20250320/litso-2006146894.html

Власти Череповца объяснили, почему размыли на фото лицо кандидата в мэры

Власти Череповца объяснили, почему размыли на фото лицо кандидата в мэры - РИА Новости, 20.03.2025

Власти Череповца объяснили, почему размыли на фото лицо кандидата в мэры

В пресс-службе мэрии Череповца объяснили, что лицо одного из кандидатов в мэры города, который является действующим военнослужащим, размыто на фото по его... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T11:28:00+03:00

2025-03-20T11:28:00+03:00

2025-03-20T11:36:00+03:00

политика

череповец

вологодская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мар - РИА Новости. В пресс-службе мэрии Череповца объяснили, что лицо одного из кандидатов в мэры города, который является действующим военнослужащим, размыто на фото по его просьбе. На сайте мэрии Череповца опубликовано фото к сообщению об итогах заседания комиссии по проведению конкурса на замещение должности мэра, на котором лицо одного из кандидатов размыто. "Один из кандидатов на должность мэра - действующий военнослужащий. Это было сделано по его просьбе… В случае избрания на должность мэра кандидат увольняется с прежнего места работы или службы", - сказали РИА Новости в мэрии. В среду под председательством заместителя губернатора Вологодской области Евгения Тютюкова состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность мэра Череповца. Прием документов для участия в конкурсе проводился с 26 февраля по 12 марта. Всего на конкурс заявились 10 человек. До заседания были допущены шесть кандидатов. Члены конкурсной решили направить на рассмотрение гордумы пять кандидатур. Депутаты гордумы Череповца выберут мэра тайным голосованием 25 марта.

https://ria.ru/20250228/cherepovets-2002279025.html

череповец

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, череповец, вологодская область