Власти Череповца объяснили, почему размыли на фото лицо кандидата в мэры
Мэрия Череповца: лицо кандидата в мэры размыли на фото по его просьбе
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мар - РИА Новости. В пресс-службе мэрии Череповца объяснили, что лицо одного из кандидатов в мэры города, который является действующим военнослужащим, размыто на фото по его просьбе.
На сайте мэрии Череповца опубликовано фото к сообщению об итогах заседания комиссии по проведению конкурса на замещение должности мэра, на котором лицо одного из кандидатов размыто.
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"Один из кандидатов на должность мэра - действующий военнослужащий. Это было сделано по его просьбе… В случае избрания на должность мэра кандидат увольняется с прежнего места работы или службы", - сказали РИА Новости в мэрии.
В среду под председательством заместителя губернатора Вологодской области Евгения Тютюкова состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность мэра Череповца. Прием документов для участия в конкурсе проводился с 26 февраля по 12 марта. Всего на конкурс заявились 10 человек. До заседания были допущены шесть кандидатов. Члены конкурсной решили направить на рассмотрение гордумы пять кандидатур. Депутаты гордумы Череповца выберут мэра тайным голосованием 25 марта.
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