https://ria.ru/20250320/limitrofy-2006052424.html

Быкование ягнят: лимитрофы идут на эскалацию

Быкование ягнят: лимитрофы идут на эскалацию - РИА Новости, 20.03.2025

Быкование ягнят: лимитрофы идут на эскалацию

Реакция самых верных американских союзников в Европе и самых заядлых недругов России в ее приграничье на последние новости российско-американских отношений... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T08:00:00+03:00

2025-03-20T08:00:00+03:00

2025-03-20T08:01:00+03:00

дональд трамп

россия

сша

европа

владимир путин

владимир зеленский

украина

аналитика

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Реакция самых верных американских союзников в Европе и самых заядлых недругов России в ее приграничье на последние новости российско-американских отношений парадоксальна в своей противоречивости.С одной стороны, никакой реакции вовсе нет. Двухчасовой созвон Владимира Путина с Дональдом Трампом и бодрые пресс-релизы Белого дома и Кремля по его итогам не породили никаких комментариев по ту сторону российской границы. Даже привыкший за три года добиваться своего скандалами и публичным битьем горшков Киев проявил несвойственную ему сдержанность. Зеленский ограничился выражением надежды на то, что президент США позвонит ему в ближайшее время и разъяснит ситуацию по переговорам с Россией.И вовсе молчат активисты так называемой "коалиции желающих" (дальше впрягаться за Украину), которая в прошлом году называлась "коалицией дронов". Варшава. Бухарест. Вильнюс. Рига. На официальном уровне нет того осуждения Трампа, которое было после его перепалки в Белом доме с Зеленским. Нет даже ритуальных в таких ситуациях камланий вроде "мы доверяем Америке при любом президенте" и "Украина и Европа должны быть за столом, а не на столе".С другой стороны, больше слов говорят дела, а они вполне однозначны и прямо противоречат заявленной Вашингтоном "линии партии" на деэскалацию конфликта с Россией. Например, Польша и страны Балтии собираются выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин и разместить такие мины вдоль российской границы. Литва качает тему размещения на своей территории западного оружия. По этому вопросу там сейчас наблюдается битва нанайских мальчиков: депутаты сейма идею поддерживают, президент — против, а сама мысль о ядерном оружии рядом с Калининградом от этой дискуссии только тверже укореняется в общественном мнении.Жестокий урок, который преподали Зеленскому, отрубив за прямой бунт и неподчинение на несколько дней американскую помощь для Украины, был выучен всеми американскими сателлитами. Открыто высказываться против президента США больше не рискуют ни сам Зеленский, ни его "фан-группа" в Восточной Европе. На словах они теперь все за мир. При этом вся их практическая деятельность идет прямо наперекор курсу Вашингтона. Они по-прежнему уверенно шагают вверх по лестнице эскалации.Иррациональность их поведения сейчас очевидна больше, чем когда-либо. Если раньше за провоцирование конфликта украинцам или прибалтам могло прилететь (в разных смыслах слова) только с одной стороны — с востока, от России, то теперь может прилететь с двух — еще и с запада, от США. Самое доброжелательное истолкование намерений Дональда Трампа по украинскому конфликту состоит в том, что он хочет принести в Европу мир и войти в историю как президент-миротворец. Самое циничное — что Трамп хочет отстегнуть от Соединенных Штатов Украину как токсичный актив и "свалить" из Европы, перенаправив американские внешнеполитические ресурсы на более перспективные в XXI веке части света. Но обе эти гипотезы предполагают одинаковую реакцию Трампа на попытки "без него его женить": развязать-таки прямой конфликт России и НАТО в Европе и заставить Америку уделять приоритетное внимание Старому Свету, заниматься европейскими проблемами, задействовать ради европейских союзников пятую статью устава и пойти за них на войну с Россией.Трамп им сделает еще больнее, чем Зеленскому после попытки последнего прямо в Овальном кабинете повышать голос на хозяина кабинета.Однако других, менее рискованных способов бороться за свое международное положение в условиях возрождения отношений России и США политики в Праге, Варшаве, прибалтийских столицах не знают. За десятилетия своей новейшей истории они твердо усвоили, что каждое антироссийское действие повышает их акции внутри "коллективного Запада". Только тем постсоветские республики, страны бывшего соцлагеря и могут представлять ценность для "старых европейцев" и американцев. Они — инструмент давления на Россию.Воплотил новую антироссийскую инициативу — посол Соединенных Штатов лично попросит, чтобы твою партию взяли в правящую коалицию, а ЕС пригласит на хорошую должность в Еврокомиссии.Как действовать, когда "вашингтонский обком" производит разворот курса, они не понимают, потерять остатки внимания к себе боятся, а потому действуют по привычке. Со стороны очевидно, что их действия, мягко говоря, не соответствуют моменту, но внутри они могут этого и не осознавать. В конце концов Зеленский на встрече с Трампом тоже вел себя по привычке. Он привык за три года, что в отношениях с европейскими лидерами достаточно заявиться на встречу в хаки небритым, нахамить и выставить на обозрение язвы Украины — "невинной жертвы", чтобы на эту жертву пролился новый поток оружия и кредитов. В Белом доме действовал по инерции. Столкновение головой об изменившуюся реальность оказалось тяжелым.Не меньшее сотрясение получит и "коалиция желающих", если все же вынудит Трампа своей суетливой возней обратить на себя внимание.

https://ria.ru/20250319/zelenskiy-2006002769.html

https://ria.ru/20250319/zelenskiy-2006018321.html

https://ria.ru/20250319/tramp-2006043877.html

россия

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дональд трамп, россия, сша, европа, владимир путин, владимир зеленский, украина, аналитика