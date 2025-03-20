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Военные не должны тратить время на оформление льгот, заявил Мишустин
Военные не должны тратить время на оформление льгот, заявил Мишустин - РИА Новости, 20.03.2025
Военные не должны тратить время на оформление льгот, заявил Мишустин
Военнослужащие и их семьи не должны тратить время на оформление положенных им льгот, они должны предоставляться быстро и точно, заявил премьер-министр РФ Михаил РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T16:25:00+03:00
2025-03-20T16:25:00+03:00
2025-03-20T16:38:00+03:00
единая россия
михаил мишустин
безопасность
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Военнослужащие и их семьи не должны тратить время на оформление положенных им льгот, они должны предоставляться быстро и точно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выразив надежду, что "Единая Россия" на всех уровнях законодательной власти будет контролировать этот процесс.В четверг глава правительства провел консультацию с представителями фракции "Единая Россия" в преддверии ежегодного отчета в Госдуме, который состоится на следующей неделе."Здесь, конечно, очень важно, чтобы все меры поддержки реализовывались точно и быстро, чтобы и сами наши защитники не тратили время на оформление положенных им льгот. Проактивный такой режим должен быть. Здесь рассчитываем, что "Единая Россия", представленная на всех уровнях законодательной власти, будет осуществлять в том числе и парламентский контроль, как выполняются эти решения", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20250204/lgoty-1732381770.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единая россия, михаил мишустин, безопасность
Единая Россия, Михаил Мишустин, Безопасность
Военные не должны тратить время на оформление льгот, заявил Мишустин
Мишустин: военные и их семьи не должны тратить время на оформление льгот