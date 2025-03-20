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Военные не должны тратить время на оформление льгот, заявил Мишустин - РИА Новости, 20.03.2025
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16:25 20.03.2025 (обновлено: 16:38 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/lgoty-2006237536.html
Военные не должны тратить время на оформление льгот, заявил Мишустин
Военные не должны тратить время на оформление льгот, заявил Мишустин - РИА Новости, 20.03.2025
Военные не должны тратить время на оформление льгот, заявил Мишустин
Военнослужащие и их семьи не должны тратить время на оформление положенных им льгот, они должны предоставляться быстро и точно, заявил премьер-министр РФ Михаил РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T16:25:00+03:00
2025-03-20T16:38:00+03:00
единая россия
михаил мишустин
безопасность
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Военнослужащие и их семьи не должны тратить время на оформление положенных им льгот, они должны предоставляться быстро и точно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выразив надежду, что "Единая Россия" на всех уровнях законодательной власти будет контролировать этот процесс.В четверг глава правительства провел консультацию с представителями фракции "Единая Россия" в преддверии ежегодного отчета в Госдуме, который состоится на следующей неделе."Здесь, конечно, очень важно, чтобы все меры поддержки реализовывались точно и быстро, чтобы и сами наши защитники не тратили время на оформление положенных им льгот. Проактивный такой режим должен быть. Здесь рассчитываем, что "Единая Россия", представленная на всех уровнях законодательной власти, будет осуществлять в том числе и парламентский контроль, как выполняются эти решения", - сказал Мишустин.
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единая россия, михаил мишустин, безопасность
Единая Россия, Михаил Мишустин, Безопасность
Военные не должны тратить время на оформление льгот, заявил Мишустин

Мишустин: военные и их семьи не должны тратить время на оформление льгот

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Военнослужащие и их семьи не должны тратить время на оформление положенных им льгот, они должны предоставляться быстро и точно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выразив надежду, что "Единая Россия" на всех уровнях законодательной власти будет контролировать этот процесс.
В четверг глава правительства провел консультацию с представителями фракции "Единая Россия" в преддверии ежегодного отчета в Госдуме, который состоится на следующей неделе.
"Здесь, конечно, очень важно, чтобы все меры поддержки реализовывались точно и быстро, чтобы и сами наши защитники не тратили время на оформление положенных им льгот. Проактивный такой режим должен быть. Здесь рассчитываем, что "Единая Россия", представленная на всех уровнях законодательной власти, будет осуществлять в том числе и парламентский контроль, как выполняются эти решения", - сказал Мишустин.
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