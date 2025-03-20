https://ria.ru/20250320/lgoty-2006237536.html

Военные не должны тратить время на оформление льгот, заявил Мишустин

Военные не должны тратить время на оформление льгот, заявил Мишустин - РИА Новости, 20.03.2025

Военные не должны тратить время на оформление льгот, заявил Мишустин

Военнослужащие и их семьи не должны тратить время на оформление положенных им льгот, они должны предоставляться быстро и точно, заявил премьер-министр РФ Михаил РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T16:25:00+03:00

2025-03-20T16:25:00+03:00

2025-03-20T16:38:00+03:00

единая россия

михаил мишустин

безопасность

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Военнослужащие и их семьи не должны тратить время на оформление положенных им льгот, они должны предоставляться быстро и точно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выразив надежду, что "Единая Россия" на всех уровнях законодательной власти будет контролировать этот процесс.В четверг глава правительства провел консультацию с представителями фракции "Единая Россия" в преддверии ежегодного отчета в Госдуме, который состоится на следующей неделе."Здесь, конечно, очень важно, чтобы все меры поддержки реализовывались точно и быстро, чтобы и сами наши защитники не тратили время на оформление положенных им льгот. Проактивный такой режим должен быть. Здесь рассчитываем, что "Единая Россия", представленная на всех уровнях законодательной власти, будет осуществлять в том числе и парламентский контроль, как выполняются эти решения", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20250204/lgoty-1732381770.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

единая россия, михаил мишустин, безопасность