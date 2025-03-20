https://ria.ru/20250320/lekarstva-2006098038.html

В России пополнился перечень необходимых лекарств

В России пополнился перечень необходимых лекарств - РИА Новости, 20.03.2025

В России пополнился перечень необходимых лекарств

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов расширяется в России, он пополнился новыми наименованиями и лекарственными формами для... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T03:34:00+03:00

2025-03-20T03:34:00+03:00

2025-03-20T03:34:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов расширяется в России, он пополнился новыми наименованиями и лекарственными формами для лечения пациентов с онкологическими, аутоиммунными, сердечно-сосудистыми и инфекционными заболеваниями. Соответствующее распоряжение правительства России вступает в силу в четверг. "Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распоряжение правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 года № 2406-р",- говорится в документе. В обновлённый перечень добавлено 18 препаратов, которые применяются при лечении лимфомы, меланомы, лейкоза, рака молочной железы, сахарного диабета, системной красной волчанки, анемии при хронической болезни почек, тахикардии, нарушений липидного обмена, пневмонии, перитонита, хронической обструктивной болезни лёгких, тяжёлой формы бронхиальной астмы, а также для профилактики тромботических осложнений и при проведении антиретровирусной терапии. Среди новых препаратов в перечне – занубрутиниб, полатузумаб ведотин, нурулимаб+пролголимаб, инотузумаб озогамицин, алпелисиб, анифролумаб, алоглиптин+пиоглитазон, эсмолол, роксадустат, инклисиран, биапенем, атазанавир+ритонавир, фампридин, гликопиррония бромид + индакатерол+мометазон, беклометазон + гликопиррония бромид + формотерол, будесонид + гликопиррония бромид + формотерол, тезепелумаб. Для четырёх медикаментов, которые ранее уже были включены в перечень, добавлены дополнительные лекарственные формы, это касается инсулина лизпро, даратумумаба, диклофенака и пирибедила. Препараты из перечня жизненно необходимых применяют при лечении пациентов в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Всего в перечне более 800 медикаментов. Цены на них регулируются государством.

https://ria.ru/20250319/putin-2005973108.html

https://ria.ru/20250315/lekarstva-2005178318.html

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