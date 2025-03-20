На Кузбассе в ДТП с машиной скорой помощи погибла женщина
На Кузбассе в ДТП с машиной скорой помощи погибла женщина, двое пострадали
© Полиция КузбассаНа Кузбассе столкнулись легковой автомобиль и машина скорой помощи, погибла пациентка в машине скорой помощи
На Кузбассе столкнулись легковой автомобиль и машина скорой помощи, погибла пациентка в машине скорой помощи. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 20 мар – РИА Новости. Водитель легкового автомобиля спровоцировал аварию с машиной скорой помощи в городе Юрге Кемеровской области, травмы получили водитель спецавтомобиля и фельдшер, пациентка скончалась во время транспортировки, сообщает Госавтоинспекция региона.
Уточняется, что дорожно-транспортное происшествие произошло в среду около 16.40 (12.40 мск) на пересечении улиц Московской и Машиностроителей в городе Юрге. На место незамедлительно прибыли экипажи госавтоинспекции, следственно-оперативная группа межмуниципального отдела МВД России "Юргинский", экстренные службы.
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"Предварительно установлено, что 72-летний водитель автомобиля "Лада Калина" не предоставил преимущество и совершил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи, который двигался со включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. В результате ДТП произошло опрокидывание спецавтомобиля. Травмы в автоаварии получили 44-летний водитель и 54-летняя фельдшер скорой помощи. Кроме того, 78-летняя пациентка скорой скончалась при дальнейшей транспортировке после ДТП, причина ее смерти устанавливается", – говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.
"По данному факту в следственном отделе по городу Юрга следственного управления СК России по Кемеровской области – Кузбассу организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). В настоящее время следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств", – сообщила в свою очередь пресс-служба СУСК по региону.