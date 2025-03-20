https://ria.ru/20250320/kuzbass-2006107051.html

На Кузбассе в ДТП с машиной скорой помощи погибла женщина

На Кузбассе в ДТП с машиной скорой помощи погибла женщина - РИА Новости, 20.03.2025

На Кузбассе в ДТП с машиной скорой помощи погибла женщина

Водитель легкового автомобиля спровоцировал аварию с машиной скорой помощи в городе Юрге Кемеровской области, травмы получили водитель спецавтомобиля и... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T07:42:00+03:00

2025-03-20T07:42:00+03:00

2025-03-20T07:42:00+03:00

происшествия

юрга

россия

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 20 мар – РИА Новости. Водитель легкового автомобиля спровоцировал аварию с машиной скорой помощи в городе Юрге Кемеровской области, травмы получили водитель спецавтомобиля и фельдшер, пациентка скончалась во время транспортировки, сообщает Госавтоинспекция региона. Уточняется, что дорожно-транспортное происшествие произошло в среду около 16.40 (12.40 мск) на пересечении улиц Московской и Машиностроителей в городе Юрге. На место незамедлительно прибыли экипажи госавтоинспекции, следственно-оперативная группа межмуниципального отдела МВД России "Юргинский", экстренные службы. "Предварительно установлено, что 72-летний водитель автомобиля "Лада Калина" не предоставил преимущество и совершил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи, который двигался со включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. В результате ДТП произошло опрокидывание спецавтомобиля. Травмы в автоаварии получили 44-летний водитель и 54-летняя фельдшер скорой помощи. Кроме того, 78-летняя пациентка скорой скончалась при дальнейшей транспортировке после ДТП, причина ее смерти устанавливается", – говорится в сообщении. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка. "По данному факту в следственном отделе по городу Юрга следственного управления СК России по Кемеровской области – Кузбассу организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). В настоящее время следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств", – сообщила в свою очередь пресс-служба СУСК по региону.

https://ria.ru/20250319/dtp-2006067837.html

https://ria.ru/20250319/dtp-2006070382.html

юрга

россия

кемеровская область

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происшествия, юрга, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)