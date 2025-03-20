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На Кузбассе в ДТП с машиной скорой помощи погибла женщина - РИА Новости, 20.03.2025
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07:42 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/kuzbass-2006107051.html
На Кузбассе в ДТП с машиной скорой помощи погибла женщина
На Кузбассе в ДТП с машиной скорой помощи погибла женщина - РИА Новости, 20.03.2025
На Кузбассе в ДТП с машиной скорой помощи погибла женщина
Водитель легкового автомобиля спровоцировал аварию с машиной скорой помощи в городе Юрге Кемеровской области, травмы получили водитель спецавтомобиля и... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T07:42:00+03:00
2025-03-20T07:42:00+03:00
происшествия
юрга
россия
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 20 мар – РИА Новости. Водитель легкового автомобиля спровоцировал аварию с машиной скорой помощи в городе Юрге Кемеровской области, травмы получили водитель спецавтомобиля и фельдшер, пациентка скончалась во время транспортировки, сообщает Госавтоинспекция региона. Уточняется, что дорожно-транспортное происшествие произошло в среду около 16.40 (12.40 мск) на пересечении улиц Московской и Машиностроителей в городе Юрге. На место незамедлительно прибыли экипажи госавтоинспекции, следственно-оперативная группа межмуниципального отдела МВД России "Юргинский", экстренные службы. "Предварительно установлено, что 72-летний водитель автомобиля "Лада Калина" не предоставил преимущество и совершил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи, который двигался со включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. В результате ДТП произошло опрокидывание спецавтомобиля. Травмы в автоаварии получили 44-летний водитель и 54-летняя фельдшер скорой помощи. Кроме того, 78-летняя пациентка скорой скончалась при дальнейшей транспортировке после ДТП, причина ее смерти устанавливается", – говорится в сообщении. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка. "По данному факту в следственном отделе по городу Юрга следственного управления СК России по Кемеровской области – Кузбассу организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). В настоящее время следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств", – сообщила в свою очередь пресс-служба СУСК по региону.
https://ria.ru/20250319/dtp-2006067837.html
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юрга
россия
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происшествия, юрга, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Юрга, Россия, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ)
На Кузбассе в ДТП с машиной скорой помощи погибла женщина

На Кузбассе в ДТП с машиной скорой помощи погибла женщина, двое пострадали

© Полиция КузбассаНа Кузбассе столкнулись легковой автомобиль и машина скорой помощи, погибла пациентка в машине скорой помощи
На Кузбассе столкнулись легковой автомобиль и машина скорой помощи, погибла пациентка в машине скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Полиция Кузбасса
На Кузбассе столкнулись легковой автомобиль и машина скорой помощи, погибла пациентка в машине скорой помощи. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 20 мар – РИА Новости. Водитель легкового автомобиля спровоцировал аварию с машиной скорой помощи в городе Юрге Кемеровской области, травмы получили водитель спецавтомобиля и фельдшер, пациентка скончалась во время транспортировки, сообщает Госавтоинспекция региона.
Уточняется, что дорожно-транспортное происшествие произошло в среду около 16.40 (12.40 мск) на пересечении улиц Московской и Машиностроителей в городе Юрге. На место незамедлительно прибыли экипажи госавтоинспекции, следственно-оперативная группа межмуниципального отдела МВД России "Юргинский", экстренные службы.
Последствия ДТП с микроавтобусом в Дагестане. 19 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
В ДТП с "Газелью" в Дагестане пострадали десять человек
19 марта, 20:39
"Предварительно установлено, что 72-летний водитель автомобиля "Лада Калина" не предоставил преимущество и совершил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи, который двигался со включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. В результате ДТП произошло опрокидывание спецавтомобиля. Травмы в автоаварии получили 44-летний водитель и 54-летняя фельдшер скорой помощи. Кроме того, 78-летняя пациентка скорой скончалась при дальнейшей транспортировке после ДТП, причина ее смерти устанавливается", – говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.
"По данному факту в следственном отделе по городу Юрга следственного управления СК России по Кемеровской области – Кузбассу организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). В настоящее время следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств", – сообщила в свою очередь пресс-служба СУСК по региону.
Последствия ДТП с микроавтобусом в Дагестане. 19 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Минздрав Дагестана сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом
19 марта, 20:59
 
ПроисшествияЮргаРоссияКемеровская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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