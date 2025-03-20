https://ria.ru/20250320/kuritsy-2006088877.html

Белый дом обвинил администрацию Байдена в убийстве восьми миллионов кур

Белый дом обвинил администрацию Байдена в убийстве восьми миллионов кур - РИА Новости, 20.03.2025

Белый дом обвинил администрацию Байдена в убийстве восьми миллионов кур

Администрация бывшего президента США Джо Байдена перед своим уходом убила почти 8 миллионов кур по всей стране, что спровоцировало перебои в поставках яиц и... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T00:56:00+03:00

2025-03-20T00:56:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости. Администрация бывшего президента США Джо Байдена перед своим уходом убила почти 8 миллионов кур по всей стране, что спровоцировало перебои в поставках яиц и рост цен, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Посмотрите на это! Администрация Байдена убила почти 8 миллионов кур перед инаугурацией президента (Дональда. — Прим. ред.) Трампа, что привело к сокращению поставок и росту цен", — написала она в социальной сети Х. Пресс-секретарь назвала происходящий в США "яичный кризис кризисом Байдена", добавив, что Трамп вместе с министром сельского хозяйства страны Брук Роллинз в настоящее время работает над решением этой проблемы. США столкнулись с резким ростом цен на яйца из-за эпидемии птичьего гриппа. Как выяснило РИА Новости, среди стран "Большой двадцатки" дороже всего яйца в марте стоили как раз в Штатах, хотя еще в конце 2024 года больше всего за них пришлось бы заплатить в Австралии.

https://ria.ru/20250317/tramp-2005430488.html

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в мире, австралия, джо байден