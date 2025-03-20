https://ria.ru/20250320/kurgan-2006224134.html
Женщина в Кургане написала 24 000 комментариев с призывами к терроризму
Женщина в Кургане написала 24 000 комментариев с призывами к терроризму - РИА Новости, 20.03.2025
Женщина в Кургане написала 24 000 комментариев с призывами к терроризму
Уголовное дело возбудили против 64-летней жительницы Кургана, разместившей в мессенджерах и соцсетях более 24 тысяч комментариев с призывами к террористической... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T15:25:00+03:00
2025-03-20T15:25:00+03:00
2025-03-20T15:25:00+03:00
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ЧЕЛЯБИНСК, 20 мар – РИА Новости. Уголовное дело возбудили против 64-летней жительницы Кургана, разместившей в мессенджерах и соцсетях более 24 тысяч комментариев с призывами к террористической деятельности, ей грозит до 7 лет лишения свободы, сообщила в четверг пресс-служба регионального УФСБ России по региону. По данным УФСБ, обвиняемая разместила в мессенджерах и соцсетях более 24 тысяч комментариев о ситуации вокруг проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операции на Украине, содержащих призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдание терроризма. "УФСБ России по Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении 64-летней сторонницы украинских националистических движений по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма)", - говорится в сообщении. Максимальная санкция, предусмотренная по данной статье УК, составляет до 7 лет лишения свободы, отмечает пресс-служба. В настоящее время женщина находится под подпиской о невыезде, пояснили РИА Новости в пресс-службе.
https://ria.ru/20250307/terrorizm-2003675516.html
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происшествия, россия, курган, украина
Происшествия, Россия, Курган, Украина
Женщина в Кургане написала 24 000 комментариев с призывами к терроризму
Пенсионерка в Кургане написала 24 000 комментариев с призывами к терроризму