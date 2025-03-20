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Жительницу Кубани подозревают в покушении на убийство двухмесячного сына

Жительницу Кубани подозревают в покушении на убийство двухмесячного сына - РИА Новости, 20.03.2025

Жительницу Кубани подозревают в покушении на убийство двухмесячного сына

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Краснодарского края, которая нанесла своему двухмесячному сыну ножевые ранения, от гибели ребёнка... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T19:57:00+03:00

2025-03-20T19:57:00+03:00

2025-03-20T19:58:00+03:00

происшествия

краснодарский край

россия

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КРАСНОДАР, 20 мар – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Краснодарского края, которая нанесла своему двухмесячному сыну ножевые ранения, от гибели ребёнка спас отец, сообщили в СУСК по региону. "Возбуждено уголовное дело в отношении 32-летней местной жительницы, подозреваемой в покушении на убийство своего сына (ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, в четверг днем жительница Курагнинска нанесла своему двухмесячному сыну множественные ножевые ранения в живот. Ее остановил отец ребёнка. Сына доставили в медучреждение. В отношении фигурантки будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

https://ria.ru/20250217/nozh-1999917990.html

краснодарский край

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происшествия, краснодарский край, россия