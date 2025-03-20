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Жительницу Кубани подозревают в покушении на убийство двухмесячного сына - РИА Новости, 20.03.2025
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19:57 20.03.2025 (обновлено: 19:58 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/kuban-2006313093.html
Жительницу Кубани подозревают в покушении на убийство двухмесячного сына
Жительницу Кубани подозревают в покушении на убийство двухмесячного сына - РИА Новости, 20.03.2025
Жительницу Кубани подозревают в покушении на убийство двухмесячного сына
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Краснодарского края, которая нанесла своему двухмесячному сыну ножевые ранения, от гибели ребёнка... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T19:57:00+03:00
2025-03-20T19:58:00+03:00
происшествия
краснодарский край
россия
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КРАСНОДАР, 20 мар – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Краснодарского края, которая нанесла своему двухмесячному сыну ножевые ранения, от гибели ребёнка спас отец, сообщили в СУСК по региону. "Возбуждено уголовное дело в отношении 32-летней местной жительницы, подозреваемой в покушении на убийство своего сына (ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, в четверг днем жительница Курагнинска нанесла своему двухмесячному сыну множественные ножевые ранения в живот. Ее остановил отец ребёнка. Сына доставили в медучреждение. В отношении фигурантки будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.
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происшествия, краснодарский край, россия
Происшествия, Краснодарский край, Россия
Жительницу Кубани подозревают в покушении на убийство двухмесячного сына

На Кубани возбудили дело против женщины, нанесшей ножевые ранения сыну

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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КРАСНОДАР, 20 мар – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Краснодарского края, которая нанесла своему двухмесячному сыну ножевые ранения, от гибели ребёнка спас отец, сообщили в СУСК по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 32-летней местной жительницы, подозреваемой в покушении на убийство своего сына (ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в четверг днем жительница Курагнинска нанесла своему двухмесячному сыну множественные ножевые ранения в живот. Ее остановил отец ребёнка. Сына доставили в медучреждение.
В отношении фигурантки будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.
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