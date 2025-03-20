https://ria.ru/20250320/kuban-2006313093.html
Жительницу Кубани подозревают в покушении на убийство двухмесячного сына
Жительницу Кубани подозревают в покушении на убийство двухмесячного сына - РИА Новости, 20.03.2025
Жительницу Кубани подозревают в покушении на убийство двухмесячного сына
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Краснодарского края, которая нанесла своему двухмесячному сыну ножевые ранения, от гибели ребёнка... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T19:57:00+03:00
2025-03-20T19:57:00+03:00
2025-03-20T19:58:00+03:00
происшествия
краснодарский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg
КРАСНОДАР, 20 мар – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Краснодарского края, которая нанесла своему двухмесячному сыну ножевые ранения, от гибели ребёнка спас отец, сообщили в СУСК по региону. "Возбуждено уголовное дело в отношении 32-летней местной жительницы, подозреваемой в покушении на убийство своего сына (ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, в четверг днем жительница Курагнинска нанесла своему двухмесячному сыну множественные ножевые ранения в живот. Ее остановил отец ребёнка. Сына доставили в медучреждение. В отношении фигурантки будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.
https://ria.ru/20250217/nozh-1999917990.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:0:2036:1526_1920x0_80_0_0_ec33917c4b4a383fe211443f3805dc55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, россия
Происшествия, Краснодарский край, Россия
Жительницу Кубани подозревают в покушении на убийство двухмесячного сына
На Кубани возбудили дело против женщины, нанесшей ножевые ранения сыну