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На Кубани задержали женщину, перевозившую наркотики в бензобаке - РИА Новости, 20.03.2025
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14:39 20.03.2025 (обновлено: 14:47 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/kuban-2006207910.html
На Кубани задержали женщину, перевозившую наркотики в бензобаке
На Кубани задержали женщину, перевозившую наркотики в бензобаке - РИА Новости, 20.03.2025
На Кубани задержали женщину, перевозившую наркотики в бензобаке
Полицейские в Краснодарском крае задержали женщину, перевозившую четыре пластиковые бутылки психотропных веществ в бензобаке автомобиля, сообщили в ГУМВД... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T14:39:00+03:00
2025-03-20T14:47:00+03:00
происшествия
краснодарский край
кореновск
россия
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КРАСНОДАР, 20 мар – РИА Новости. Полицейские в Краснодарском крае задержали женщину, перевозившую четыре пластиковые бутылки психотропных веществ в бензобаке автомобиля, сообщили в ГУМВД региона. "В Кореновске 39-летняя местная жительница перевозила в бензобаке машины четыре пластиковые бутылки с таблетками. Оперативники изъяли около 1,5 килограмм вещества, а экспертиза показала, что это - MDMA (полусинтетическое психоактивное соединение амфетаминового ряда)", - говорится в сообщении. Когда полицейские на опубликованных кадрах задержания задали вопрос, что за таблетки перевозит женщина, та растерянно ответила, что они "розового вида". Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ).
https://ria.ru/20250313/sk-2004718069.html
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краснодарский край
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происшествия, краснодарский край, кореновск, россия
Происшествия, Краснодарский край, Кореновск, Россия
На Кубани задержали женщину, перевозившую наркотики в бензобаке

На Кубани задержали женщину, перевозившую таблетки MDMA в бензобаке

© 23 МВД/TelegramПолицейские в Краснодарском крае задержали женщину, перевозившую четыре пластиковые бутылки психотропных веществ в бензобаке автомобиля
Полицейские в Краснодарском крае задержали женщину, перевозившую четыре пластиковые бутылки психотропных веществ в бензобаке автомобиля - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© 23 МВД/Telegram
Полицейские в Краснодарском крае задержали женщину, перевозившую четыре пластиковые бутылки психотропных веществ в бензобаке автомобиля
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КРАСНОДАР, 20 мар – РИА Новости. Полицейские в Краснодарском крае задержали женщину, перевозившую четыре пластиковые бутылки психотропных веществ в бензобаке автомобиля, сообщили в ГУМВД региона.
Кореновске 39-летняя местная жительница перевозила в бензобаке машины четыре пластиковые бутылки с таблетками. Оперативники изъяли около 1,5 килограмм вещества, а экспертиза показала, что это - MDMA (полусинтетическое психоактивное соединение амфетаминового ряда)", - говорится в сообщении.
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Когда полицейские на опубликованных кадрах задержания задали вопрос, что за таблетки перевозит женщина, та растерянно ответила, что они "розового вида".
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ).
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