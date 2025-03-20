https://ria.ru/20250320/kuban-2006207910.html

На Кубани задержали женщину, перевозившую наркотики в бензобаке

На Кубани задержали женщину, перевозившую наркотики в бензобаке - РИА Новости, 20.03.2025

На Кубани задержали женщину, перевозившую наркотики в бензобаке

Полицейские в Краснодарском крае задержали женщину, перевозившую четыре пластиковые бутылки психотропных веществ в бензобаке автомобиля, сообщили в ГУМВД... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T14:39:00+03:00

2025-03-20T14:39:00+03:00

2025-03-20T14:47:00+03:00

происшествия

краснодарский край

кореновск

россия

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КРАСНОДАР, 20 мар – РИА Новости. Полицейские в Краснодарском крае задержали женщину, перевозившую четыре пластиковые бутылки психотропных веществ в бензобаке автомобиля, сообщили в ГУМВД региона. "В Кореновске 39-летняя местная жительница перевозила в бензобаке машины четыре пластиковые бутылки с таблетками. Оперативники изъяли около 1,5 килограмм вещества, а экспертиза показала, что это - MDMA (полусинтетическое психоактивное соединение амфетаминового ряда)", - говорится в сообщении. Когда полицейские на опубликованных кадрах задержания задали вопрос, что за таблетки перевозит женщина, та растерянно ответила, что они "розового вида". Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ).

https://ria.ru/20250313/sk-2004718069.html

https://ria.ru/20250311/kazan-2004293064.html

краснодарский край

кореновск

россия

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происшествия, краснодарский край, кореновск, россия