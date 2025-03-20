https://ria.ru/20250320/krok-2006330004.html

IT-компания КРОК предоставила документы по проекту прошлых лет для проверки

IT-компания КРОК предоставила документы по проекту прошлых лет для проверки - РИА Новости, 20.03.2025

IT-компания КРОК предоставила документы по проекту прошлых лет для проверки

IT-компания КРОК в четверг предоставила по запросу регулирующих органов документы по одному из проектов прошлых лет для дополнительной проверки, сообщается в... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T22:21:00+03:00

2025-03-20T22:21:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. IT-компания КРОК в четверг предоставила по запросу регулирующих органов документы по одному из проектов прошлых лет для дополнительной проверки, сообщается в Telegram-канале компании. "20 марта компания КРОК по запросу регулирующих органов предоставила документы по одному из проектов прошлых лет для дополнительной проверки. Все запрошенные сегодня документы ранее были проверены в 2022-2024 годах. Нарушений выявлено не было", - говорится в сообщении. Компания работает в штатном режиме и продолжает исполнять все обязательства перед заказчиками и партнерами, добавляется там. Информация о якобы обысках ранее появилась в Telegram-каналах. "Крок" - российская компания, которая предоставляет комплексную экспертизу в области построения и развития инфраструктуры, внедрения информационных систем, разработки программных решений и сервисной поддержки.

https://ria.ru/20250313/it-2004656215.html

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