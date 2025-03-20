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IT-компания КРОК предоставила документы по проекту прошлых лет для проверки - РИА Новости, 20.03.2025
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22:21 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/krok-2006330004.html
IT-компания КРОК предоставила документы по проекту прошлых лет для проверки
IT-компания КРОК предоставила документы по проекту прошлых лет для проверки - РИА Новости, 20.03.2025
IT-компания КРОК предоставила документы по проекту прошлых лет для проверки
IT-компания КРОК в четверг предоставила по запросу регулирующих органов документы по одному из проектов прошлых лет для дополнительной проверки, сообщается в... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T22:21:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. IT-компания КРОК в четверг предоставила по запросу регулирующих органов документы по одному из проектов прошлых лет для дополнительной проверки, сообщается в Telegram-канале компании. "20 марта компания КРОК по запросу регулирующих органов предоставила документы по одному из проектов прошлых лет для дополнительной проверки. Все запрошенные сегодня документы ранее были проверены в 2022-2024 годах. Нарушений выявлено не было", - говорится в сообщении. Компания работает в штатном режиме и продолжает исполнять все обязательства перед заказчиками и партнерами, добавляется там. Информация о якобы обысках ранее появилась в Telegram-каналах. "Крок" - российская компания, которая предоставляет комплексную экспертизу в области построения и развития инфраструктуры, внедрения информационных систем, разработки программных решений и сервисной поддержки.
https://ria.ru/20250313/it-2004656215.html
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технологии, экономика, россия
Технологии, Экономика, Россия
IT-компания КРОК предоставила документы по проекту прошлых лет для проверки

Документы IT-компании КРОК по проекту прошлых лет дополнительно проверят

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкIT-компания КРОК
IT-компания КРОК - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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IT-компания КРОК. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. IT-компания КРОК в четверг предоставила по запросу регулирующих органов документы по одному из проектов прошлых лет для дополнительной проверки, сообщается в Telegram-канале компании.
"20 марта компания КРОК по запросу регулирующих органов предоставила документы по одному из проектов прошлых лет для дополнительной проверки. Все запрошенные сегодня документы ранее были проверены в 2022-2024 годах. Нарушений выявлено не было", - говорится в сообщении.
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Компания работает в штатном режиме и продолжает исполнять все обязательства перед заказчиками и партнерами, добавляется там.
Информация о якобы обысках ранее появилась в Telegram-каналах.
"Крок" - российская компания, которая предоставляет комплексную экспертизу в области построения и развития инфраструктуры, внедрения информационных систем, разработки программных решений и сервисной поддержки.
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