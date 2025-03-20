https://ria.ru/20250320/krok-2006330004.html
IT-компания КРОК предоставила документы по проекту прошлых лет для проверки
IT-компания КРОК предоставила документы по проекту прошлых лет для проверки - РИА Новости, 20.03.2025
IT-компания КРОК предоставила документы по проекту прошлых лет для проверки
IT-компания КРОК в четверг предоставила по запросу регулирующих органов документы по одному из проектов прошлых лет для дополнительной проверки, сообщается в... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T22:21:00+03:00
2025-03-20T22:21:00+03:00
2025-03-20T22:21:00+03:00
технологии
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/04/1739819978_0:0:3100:1745_1920x0_80_0_0_d0ca0f2f99dfe4a88483ddfcff6d5a81.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. IT-компания КРОК в четверг предоставила по запросу регулирующих органов документы по одному из проектов прошлых лет для дополнительной проверки, сообщается в Telegram-канале компании. "20 марта компания КРОК по запросу регулирующих органов предоставила документы по одному из проектов прошлых лет для дополнительной проверки. Все запрошенные сегодня документы ранее были проверены в 2022-2024 годах. Нарушений выявлено не было", - говорится в сообщении. Компания работает в штатном режиме и продолжает исполнять все обязательства перед заказчиками и партнерами, добавляется там. Информация о якобы обысках ранее появилась в Telegram-каналах. "Крок" - российская компания, которая предоставляет комплексную экспертизу в области построения и развития инфраструктуры, внедрения информационных систем, разработки программных решений и сервисной поддержки.
https://ria.ru/20250313/it-2004656215.html
https://ria.ru/20250304/it-2002876978.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/04/1739819978_369:0:3100:2048_1920x0_80_0_0_2d6759bf1a7859e259e4915b470cbc31.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, экономика, россия
Технологии, Экономика, Россия
IT-компания КРОК предоставила документы по проекту прошлых лет для проверки
Документы IT-компании КРОК по проекту прошлых лет дополнительно проверят