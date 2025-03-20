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IT-компания "Крок" сообщила, что работает в штатном режиме
IT-компания "Крок" сообщила, что работает в штатном режиме - РИА Новости, 20.03.2025
IT-компания "Крок" сообщила, что работает в штатном режиме
Российская IT-компания "Крок", специализирующаяся на экспертизе в области построения и развития инфраструктуры, после появления информации об обысках в ее офисе РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T13:58:00+03:00
2025-03-20T13:58:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Российская IT-компания "Крок", специализирующаяся на экспертизе в области построения и развития инфраструктуры, после появления информации об обысках в ее офисе сообщила, что продолжает работу в штатном режиме и полностью выполняет обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками. Информация о якобы обысках ранее появилась в Telegram-каналах. "Компания "Крок" продолжает свою деятельность в штатном режиме и полностью выполняет все обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками. Все бизнес-процессы, включая поддержку клиентов, функционируют в рамках установленных регламентов и осуществляются без перебоев", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Там же уточняется, что все проекты реализуются в рамках договорных обязательств, а информационные ресурсы и каналы доступны для коммуникаций и обсуждения проектов. "Крок" - российская компания, которая предоставляет комплексную экспертизу в области построения и развития инфраструктуры, внедрения информационных систем, разработки программных решений и сервисной поддержки.
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экономика, технологии
IT-компания "Крок" сообщила, что работает в штатном режиме
Компания "Крок" после сообщения об обысках подтвердила работу в штатном режиме
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости.
Российская IT-компания "Крок", специализирующаяся на экспертизе в области построения и развития инфраструктуры, после появления информации об обысках в ее офисе сообщила
, что продолжает работу в штатном режиме и полностью выполняет обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками.
Информация о якобы обысках ранее появилась в Telegram-каналах.
"Компания "Крок" продолжает свою деятельность в штатном режиме и полностью выполняет все обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками. Все бизнес-процессы, включая поддержку клиентов, функционируют в рамках установленных регламентов и осуществляются без перебоев", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Там же уточняется, что все проекты реализуются в рамках договорных обязательств, а информационные ресурсы и каналы доступны для коммуникаций и обсуждения проектов.
"Крок" - российская компания, которая предоставляет комплексную экспертизу в области построения и развития инфраструктуры, внедрения информационных систем, разработки программных решений и сервисной поддержки.