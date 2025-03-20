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Россия и США обсудят в Саудовской Аравии вопросы украинского урегулирования - РИА Новости, 20.03.2025
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13:00 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/kreml-2006171880.html
Россия и США обсудят в Саудовской Аравии вопросы украинского урегулирования
Россия и США обсудят в Саудовской Аравии вопросы украинского урегулирования - РИА Новости, 20.03.2025
Россия и США обсудят в Саудовской Аравии вопросы украинского урегулирования
Россия и США на ближайших переговорах в Саудовской Аравии обсудят аспекты украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.03.2025
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2025-03-20T13:00:00+03:00
россия
саудовская аравия
сша
дмитрий песков
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
в мире
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия и США на ближайших переговорах в Саудовской Аравии обсудят аспекты украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ну и другие также аспекты, связанные с украинским регулированием, которые стороны посчитают необходимым (обсудить на будущих переговорах)", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о будущих переговорах между российской и американской делегациями в Саудовской Аравии.
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россия, саудовская аравия, сша, дмитрий песков, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире
Россия, Саудовская Аравия, США, Дмитрий Песков, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), В мире
Россия и США обсудят в Саудовской Аравии вопросы украинского урегулирования

Песков: Россия и США на ближайших переговорах обсудят урегулирование на Украине

© Фото : МИД РоссииРоссийско-американские переговоры в Эр-Рияде
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Фото : МИД России
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия и США на ближайших переговорах в Саудовской Аравии обсудят аспекты украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ну и другие также аспекты, связанные с украинским регулированием, которые стороны посчитают необходимым (обсудить на будущих переговорах)", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о будущих переговорах между российской и американской делегациями в Саудовской Аравии.
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РоссияСаудовская АравияСШАДмитрий ПесковТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)В мире
 
 
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