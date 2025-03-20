https://ria.ru/20250320/kreml-2006170015.html
Кремль сообщит, кто будет представлять Россию на переговорах с США
Кремль сообщит, кто будет представлять Россию на переговорах с США - РИА Новости, 20.03.2025
Кремль сообщит, кто будет представлять Россию на переговорах с США
Кремль своевременно сообщит, кто будет представлять Россию на ближайших переговорах с США в Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T12:53:00+03:00
2025-03-20T12:53:00+03:00
2025-03-20T12:53:00+03:00
россия
саудовская аравия
сша
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Кремль своевременно сообщит, кто будет представлять Россию на ближайших переговорах с США в Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы своевременно сообщим, кто будет представлять российскую сторону. Пока я не готов этого сделать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о будущих переговорах между российской и американской делегациями в Саудовской Аравии.
https://ria.ru/20250310/peregovory-2004065391.html
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россия, саудовская аравия, сша, дмитрий песков, в мире
Россия, Саудовская Аравия, США, Дмитрий Песков, В мире
Кремль сообщит, кто будет представлять Россию на переговорах с США
Песков: Кремль своевременно сообщит, кто представит Россию на переговорах с США