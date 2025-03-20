https://ria.ru/20250320/kreml-2006170015.html

Кремль сообщит, кто будет представлять Россию на переговорах с США

Кремль сообщит, кто будет представлять Россию на переговорах с США - РИА Новости, 20.03.2025

Кремль сообщит, кто будет представлять Россию на переговорах с США

Кремль своевременно сообщит, кто будет представлять Россию на ближайших переговорах с США в Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T12:53:00+03:00

2025-03-20T12:53:00+03:00

2025-03-20T12:53:00+03:00

россия

саудовская аравия

сша

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Кремль своевременно сообщит, кто будет представлять Россию на ближайших переговорах с США в Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы своевременно сообщим, кто будет представлять российскую сторону. Пока я не готов этого сделать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о будущих переговорах между российской и американской делегациями в Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20250310/peregovory-2004065391.html

россия

саудовская аравия

сша

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2025

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россия, саудовская аравия, сша, дмитрий песков, в мире