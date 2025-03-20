https://ria.ru/20250320/krasnojarsk-2006138975.html
В Красноярске отец школьника избил двух пятиклассников
В Красноярске отец школьника избил двух пятиклассников - РИА Новости, 20.03.2025
В Красноярске отец школьника избил двух пятиклассников
Отец школьника из Красноярска избил двух пятиклассников после потасовки между учащимися, сообщил краевой главк МВД. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T11:09:00+03:00
2025-03-20T11:09:00+03:00
2025-03-20T14:55:00+03:00
происшествия
красноярск
свердловский район
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КРАСНОЯРСК, 20 мар — РИА Новости. Отец школьника из Красноярска избил двух пятиклассников после потасовки между учащимися, сообщил краевой главк МВД. "Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства инцидента в одной из школ Свердловского района Красноярска. <…> По результатам проверки будет принято соответствующее решение", — отметили в ведомстве. По данным МВД, сообщение об инциденте поступило в среду. Полицейские на месте установили, что между учащимися одной из школ Свердловского района Красноярска произошла потасовка, после которой один из мальчиков позвал своего отца в школу для разговора с обидчиками — двумя пятиклассниками. Во время встречи мужчина нанес удары двум мальчикам 2013 года рождения. Родители пострадавших написали заявление в полицию для привлечения мужчины к ответственности.Как позднее сообщили в СК, следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве против отца школьника, избившего пятиклассников.
https://ria.ru/20250314/lipetsk-2005047036.html
красноярск
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происшествия, красноярск, свердловский район
Происшествия, Красноярск, Свердловский район
В Красноярске отец школьника избил двух пятиклассников
МВД: в Красноярске отец школьника избил двух пятиклассников