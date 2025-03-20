https://ria.ru/20250320/krasnodar-2006199690.html

Полиция в Краснодаре начала проверку из-за видео с воспитательницей детсада

Полиция в Краснодаре начала проверку из-за видео с воспитательницей детсада - РИА Новости, 20.03.2025

Полиция в Краснодаре начала проверку из-за видео с воспитательницей детсада

Полиция Краснодара начала проверку после появления в сети видео, где воспитательница детского сада толкает и таскает детей за руки по полу, на нее пожаловались... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T14:21:00+03:00

2025-03-20T14:21:00+03:00

2025-03-20T15:08:00+03:00

происшествия

краснодар

выселковский район

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КРАСНОДАР, 20 мар – РИА Новости. Полиция Краснодара начала проверку после появления в сети видео, где воспитательница детского сада толкает и таскает детей за руки по полу, на нее пожаловались родители уже трех воспитанников, женщина находится на больничном, сообщили в УМВД краевой столицы. Ранее в Telegram-канале "112" появились кадры, где женщина вытаскивает детей за руку из кроваток и тащит по полу, а также толкает маленькую девочку, из-за чего она падает. "Воспитателем детского сада является 45-летняя жительница Выселковского района. На данный момент официальные претензии к ней имеются у родителей трех малолетних детей, в отношении которых в марте 2025 года совершались различные действия физического характера", - говорится в сообщении. Женщина не смогла полиции объяснить мотивы своих поступков, при этом сослалась на "сложность работы в дошкольном образовательном учреждении". Прокуратура Карасунского административного округа Краснодара также даст оценку действиям работников дошкольного образовательного учреждения, органов профилактики. По данным надзорного ведомства, воспитатель находится на больничном.

https://ria.ru/20250314/detsad-2005043304.html

https://ria.ru/20250311/sk-2004306456.html

краснодар

выселковский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, краснодар, выселковский район