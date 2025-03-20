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Полиция в Краснодаре начала проверку из-за видео с воспитательницей детсада - РИА Новости, 20.03.2025
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14:21 20.03.2025 (обновлено: 15:08 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/krasnodar-2006199690.html
Полиция в Краснодаре начала проверку из-за видео с воспитательницей детсада
Полиция в Краснодаре начала проверку из-за видео с воспитательницей детсада - РИА Новости, 20.03.2025
Полиция в Краснодаре начала проверку из-за видео с воспитательницей детсада
Полиция Краснодара начала проверку после появления в сети видео, где воспитательница детского сада толкает и таскает детей за руки по полу, на нее пожаловались... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T14:21:00+03:00
2025-03-20T15:08:00+03:00
происшествия
краснодар
выселковский район
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КРАСНОДАР, 20 мар – РИА Новости. Полиция Краснодара начала проверку после появления в сети видео, где воспитательница детского сада толкает и таскает детей за руки по полу, на нее пожаловались родители уже трех воспитанников, женщина находится на больничном, сообщили в УМВД краевой столицы. Ранее в Telegram-канале "112" появились кадры, где женщина вытаскивает детей за руку из кроваток и тащит по полу, а также толкает маленькую девочку, из-за чего она падает. "Воспитателем детского сада является 45-летняя жительница Выселковского района. На данный момент официальные претензии к ней имеются у родителей трех малолетних детей, в отношении которых в марте 2025 года совершались различные действия физического характера", - говорится в сообщении. Женщина не смогла полиции объяснить мотивы своих поступков, при этом сослалась на "сложность работы в дошкольном образовательном учреждении". Прокуратура Карасунского административного округа Краснодара также даст оценку действиям работников дошкольного образовательного учреждения, органов профилактики. По данным надзорного ведомства, воспитатель находится на больничном.
https://ria.ru/20250314/detsad-2005043304.html
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краснодар
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происшествия, краснодар, выселковский район
Происшествия, Краснодар, Выселковский район
Полиция в Краснодаре начала проверку из-за видео с воспитательницей детсада

Полиция в Краснодаре проверит работу воспитательницы детсада, толкавшей детей

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияВоспитательница издевалась над детьми в Краснодарском крае
Воспитательница издевалась над детьми в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Воспитательница издевалась над детьми в Краснодарском крае
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КРАСНОДАР, 20 мар – РИА Новости. Полиция Краснодара начала проверку после появления в сети видео, где воспитательница детского сада толкает и таскает детей за руки по полу, на нее пожаловались родители уже трех воспитанников, женщина находится на больничном, сообщили в УМВД краевой столицы.
Ранее в Telegram-канале "112" появились кадры, где женщина вытаскивает детей за руку из кроваток и тащит по полу, а также толкает маленькую девочку, из-за чего она падает.
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"Воспитателем детского сада является 45-летняя жительница Выселковского района. На данный момент официальные претензии к ней имеются у родителей трех малолетних детей, в отношении которых в марте 2025 года совершались различные действия физического характера", - говорится в сообщении.
Женщина не смогла полиции объяснить мотивы своих поступков, при этом сослалась на "сложность работы в дошкольном образовательном учреждении".
Прокуратура Карасунского административного округа Краснодара также даст оценку действиям работников дошкольного образовательного учреждения, органов профилактики. По данным надзорного ведомства, воспитатель находится на больничном.
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