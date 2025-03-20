Полиция в Краснодаре начала проверку из-за видео с воспитательницей детсада
Полиция в Краснодаре проверит работу воспитательницы детсада, толкавшей детей
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияВоспитательница издевалась над детьми в Краснодарском крае
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Воспитательница издевалась над детьми в Краснодарском крае
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КРАСНОДАР, 20 мар – РИА Новости. Полиция Краснодара начала проверку после появления в сети видео, где воспитательница детского сада толкает и таскает детей за руки по полу, на нее пожаловались родители уже трех воспитанников, женщина находится на больничном, сообщили в УМВД краевой столицы.
Ранее в Telegram-канале "112" появились кадры, где женщина вытаскивает детей за руку из кроваток и тащит по полу, а также толкает маленькую девочку, из-за чего она падает.
"Воспитателем детского сада является 45-летняя жительница Выселковского района. На данный момент официальные претензии к ней имеются у родителей трех малолетних детей, в отношении которых в марте 2025 года совершались различные действия физического характера", - говорится в сообщении.
Женщина не смогла полиции объяснить мотивы своих поступков, при этом сослалась на "сложность работы в дошкольном образовательном учреждении".
Прокуратура Карасунского административного округа Краснодара также даст оценку действиям работников дошкольного образовательного учреждения, органов профилактики. По данным надзорного ведомства, воспитатель находится на больничном.