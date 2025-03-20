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Заболеваемость коронавирусом в Москве достигла исторического минимума
Заболеваемость коронавирусом в Москве достигла исторического минимума - РИА Новости, 20.03.2025
Заболеваемость коронавирусом в Москве достигла исторического минимума
Заболеваемость коронавирусом в Москве достигла исторического минимума, в структуре заболеваемости не превышает 1%, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T13:33:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом в Москве достигла исторического минимума, в структуре заболеваемости не превышает 1%, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. "Также наблюдается снижение общей заболеваемости коронавирусом. Показатель выявленных случаев находится на историческом минимуме с января прошлого года, а доля коронавирусной инфекции в структуре заболеваемости не превышает 1%. Госпитализации пациентов с коронавирусом находятся на минимальном уровне, и на данный момент нет тенденций к росту", - рассказали в пресс-службе.
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здоровье - общество, москва, коронавирус в россии
Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус в России
Заболеваемость коронавирусом в Москве достигла исторического минимума
Депздрав: заболеваемость COVID-19 в Москве достигла исторического минимума