https://ria.ru/20250320/kovid-2006183766.html

Заболеваемость коронавирусом в Москве достигла исторического минимума

Заболеваемость коронавирусом в Москве достигла исторического минимума - РИА Новости, 20.03.2025

Заболеваемость коронавирусом в Москве достигла исторического минимума

Заболеваемость коронавирусом в Москве достигла исторического минимума, в структуре заболеваемости не превышает 1%, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T13:33:00+03:00

2025-03-20T13:33:00+03:00

2025-03-20T13:33:00+03:00

здоровье - общество

москва

коронавирус в россии

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом в Москве достигла исторического минимума, в структуре заболеваемости не превышает 1%, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. "Также наблюдается снижение общей заболеваемости коронавирусом. Показатель выявленных случаев находится на историческом минимуме с января прошлого года, а доля коронавирусной инфекции в структуре заболеваемости не превышает 1%. Госпитализации пациентов с коронавирусом находятся на минимальном уровне, и на данный момент нет тенденций к росту", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20250226/koronavirus-2001628751.html

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здоровье - общество, москва, коронавирус в россии