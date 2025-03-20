https://ria.ru/20250320/kot-2006284195.html

Коту из Стамбула грозит участь героя "Приключений итальянцев в России"

Коту из Стамбула грозит участь героя "Приключений итальянцев в России" - РИА Новости, 20.03.2025

Коту из Стамбула грозит участь героя "Приключений итальянцев в России"

Коту из Стамбула, который тайком приплыл на судне в Новороссийск, может грозить участь героя "Приключений итальянцев в России" — без документов и разрешения... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T18:52:00+03:00

2025-03-20T18:52:00+03:00

2025-03-20T19:41:00+03:00

стамбул

новороссийск

турция

fesco

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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КРАСНОДАР, 20 мар — РИА Новости. Коту из Стамбула, который тайком приплыл на судне в Новороссийск, может грозить участь героя "Приключений итальянцев в России" — без документов и разрешения животное не может покинуть порт, как и вернуться обратно в Турцию, рассказали РИА Новости в транспортно-логистической компании FESCO.Кот находится в порту Новороссийска с 11 марта, он попал туда, спрятавшись на российском судне. Моряки дали ему кличку Бурак."Он пока по-прежнему в порту. Жив-здоров усилиями наших сотрудников, которые его кормят-поят и очень надеются на скорое разрешение вопроса, чтобы найти ему новый дом. Обратились в Россельхознадзор, курирующий контрольные процедуры, которые надо пройти коту", — рассказали в компании.По словам собеседника агентства, надзорные органы должны прислать ветеринара для осмотра кота на предмет заболеваний. "Частного ветеринара мы туда привезти не можем, так как порт — это часть госграницы и допуск туда ограничен", — сказал он. В FESCO добавили, что Бурака многие хотят приютить, но он не может покинуть таможенную зону без разрешения соответствующих органов. "Обратно без документов его тоже непонятно, как везти, турецкие таможенники зададут те же самые вопросы: "На основании чего вы привезли незадекларированное животное без документов?". В итоге он может оказаться в ситуации, как тот герой советской комедии "Приключения итальянцев в России", который летал туда-обратно без паспорта", — заключили в компании.Моряки обнаружили кота во время рейса из Стамбула — они услышали мяуканье, доносящееся из контейнера. Как кот оказался запертым среди грузов, неизвестно. Всю дорогу его кормили и поили через щель, а достать смогли только в порту Новороссийска.

https://ria.ru/20250210/kot-1998452199.html

https://ria.ru/20250314/kot-2005013262.html

стамбул

новороссийск

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

стамбул, новороссийск, турция, fesco, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)