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ВС России отразили две контратаки в Курской области - РИА Новости, 20.03.2025
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13:34 20.03.2025 (обновлено: 14:52 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/kontrataki-2006184270.html
ВС России отразили две контратаки в Курской области
ВС России отразили две контратаки в Курской области - РИА Новости, 20.03.2025
ВС России отразили две контратаки в Курской области
Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T13:34:00+03:00
2025-03-20T14:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны.&quot;Подразделениями группировки войск &quot;Север&quot; в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты ВСУ и двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь и Олешня. Отражены две контратаки противника&quot;, — рассказали в ведомстве.Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах четырех населенных пунктов Курской области, а также 16 — в Сумской области Украины."Вооруженные силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области", — уточнили в Минобороны.В начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области, успешно выбивая противника из региона.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, вражеская группировка изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
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курская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России отразили две контратаки в Курской области

ВС России отразили две контратаки формирований ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие у подбитого бронеавтомобиля "Козак" ВСУ в Суджанском районе Курской области
Российские военнослужащие у подбитого бронеавтомобиля Козак ВСУ в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие у подбитого бронеавтомобиля "Козак" ВСУ в Суджанском районе Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны.
«

"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты ВСУ и двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь и Олешня. Отражены две контратаки противника", — рассказали в ведомстве.

© ИнфографикаПродвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Продвижение подразделений группировки войск Север в Курской области
© Инфографика
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах четырех населенных пунктов Курской области, а также 16 — в Сумской области Украины.
"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области", — уточнили в Минобороны.
В начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области, успешно выбивая противника из региона.
Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, вражеская группировка изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
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