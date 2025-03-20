https://ria.ru/20250320/kontrataki-2006184270.html

ВС России отразили две контратаки в Курской области

ВС России отразили две контратаки в Курской области - РИА Новости, 20.03.2025

ВС России отразили две контратаки в Курской области

Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T13:34:00+03:00

2025-03-20T13:34:00+03:00

2025-03-20T14:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты ВСУ и двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь и Олешня. Отражены две контратаки противника", — рассказали в ведомстве.Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах четырех населенных пунктов Курской области, а также 16 — в Сумской области Украины."Вооруженные силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области", — уточнили в Минобороны.В начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области, успешно выбивая противника из региона.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, вражеская группировка изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.

https://ria.ru/20250320/dilemma-2006159501.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины