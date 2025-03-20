ВС России отразили две контратаки в Курской области
ВС России отразили две контратаки формирований ВСУ в Курской области
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие у подбитого бронеавтомобиля "Козак" ВСУ в Суджанском районе Курской области
Российские военнослужащие у подбитого бронеавтомобиля "Козак" ВСУ в Суджанском районе Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны.
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"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты ВСУ и двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь и Олешня. Отражены две контратаки противника", — рассказали в ведомстве.
© ИнфографикаПродвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
© Инфографика
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах четырех населенных пунктов Курской области, а также 16 — в Сумской области Украины.
"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области", — уточнили в Минобороны.
В начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области, успешно выбивая противника из региона.
Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, вражеская группировка изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.