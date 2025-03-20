https://ria.ru/20250320/kompleks-2006256331.html

Инновационный комплекс для ремонта ж/д путей запустят в 2026 году

Инновационный комплекс для ремонта ж/д путей запустят в 2026 году - РИА Новости, 20.03.2025

Инновационный комплекс для ремонта ж/д путей запустят в 2026 году

Инновационный комплекс для ремонта и обслуживания железнодорожных путей в России планируется запустить в эксплуатацию в 2026 году, сообщили РИА Новости в АНО... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T17:36:00+03:00

2025-03-20T17:36:00+03:00

2025-03-20T17:36:00+03:00

россия

ржд

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149560/62/1495606296_0:323:3066:2048_1920x0_80_0_0_d76d32f56163076820c93c4eb24c1268.jpg

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Инновационный комплекс для ремонта и обслуживания железнодорожных путей в России планируется запустить в эксплуатацию в 2026 году, сообщили РИА Новости в АНО "Инновационный инжиниринговый центр", входящий в экосистему компании "Иннопрактика". Разработка инновационного, отечественного комплекса, применяемого при ремонте железнодорожного пути и предназначенного для создания смеси подбалластного защитного слоя ведется предприятием "Тулажелдормаш" (входит в группу ПТК). Специальное оборудование позволяет разделять щебень между шпал (балласт) на необходимые части, смешивать и увлажнять материал для создания подбалластного защитного слоя. Такой подход упрощает процесс ремонта и обслуживания железнодорожных путей."Инновационный комплекс от АО "Тулажелдормаш" обещает стать прорывом в области ремонта и обслуживания железнодорожных путей, снижая расходы и ускоряя процесс работы. Это позволит повысить эффективность транспортной инфраструктуры и обеспечить более безопасное и надежное движение поездов. Его запуск состоится в 2026 году," - сообщили в АНО "Инновационный инжиниринговый центр". Указывается, что проект успешно прошел все необходимые этапы разработки, начиная с научно-исследовательских работ в 2021 году и завершая утверждением технических требований в 2022 году со стороны РЖД. Сейчас "Тулажелдормаш" работает над внесением изменений по результатам испытаний опытного образца. Одной из ключевых составляющих успеха проекта стало привлечение госфинансирования в рамках программы "доращивания" поставщиков корпораций. Предприятие получило грант на сумму 250 миллионов рублей.

https://realty.ria.ru/20250121/rzhd-1994740308.html

https://ria.ru/20250318/rzhd-2005818283.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ржд, технологии