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Инновационный комплекс для ремонта ж/д путей запустят в 2026 году - РИА Новости, 20.03.2025
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17:36 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/kompleks-2006256331.html
Инновационный комплекс для ремонта ж/д путей запустят в 2026 году
Инновационный комплекс для ремонта ж/д путей запустят в 2026 году - РИА Новости, 20.03.2025
Инновационный комплекс для ремонта ж/д путей запустят в 2026 году
Инновационный комплекс для ремонта и обслуживания железнодорожных путей в России планируется запустить в эксплуатацию в 2026 году, сообщили РИА Новости в АНО... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T17:36:00+03:00
2025-03-20T17:36:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Инновационный комплекс для ремонта и обслуживания железнодорожных путей в России планируется запустить в эксплуатацию в 2026 году, сообщили РИА Новости в АНО "Инновационный инжиниринговый центр", входящий в экосистему компании "Иннопрактика". Разработка инновационного, отечественного комплекса, применяемого при ремонте железнодорожного пути и предназначенного для создания смеси подбалластного защитного слоя ведется предприятием "Тулажелдормаш" (входит в группу ПТК). Специальное оборудование позволяет разделять щебень между шпал (балласт) на необходимые части, смешивать и увлажнять материал для создания подбалластного защитного слоя. Такой подход упрощает процесс ремонта и обслуживания железнодорожных путей."Инновационный комплекс от АО "Тулажелдормаш" обещает стать прорывом в области ремонта и обслуживания железнодорожных путей, снижая расходы и ускоряя процесс работы. Это позволит повысить эффективность транспортной инфраструктуры и обеспечить более безопасное и надежное движение поездов. Его запуск состоится в 2026 году," - сообщили в АНО "Инновационный инжиниринговый центр". Указывается, что проект успешно прошел все необходимые этапы разработки, начиная с научно-исследовательских работ в 2021 году и завершая утверждением технических требований в 2022 году со стороны РЖД. Сейчас "Тулажелдормаш" работает над внесением изменений по результатам испытаний опытного образца. Одной из ключевых составляющих успеха проекта стало привлечение госфинансирования в рамках программы "доращивания" поставщиков корпораций. Предприятие получило грант на сумму 250 миллионов рублей.
https://realty.ria.ru/20250121/rzhd-1994740308.html
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россия, ржд, технологии
Россия, РЖД, Технологии
Инновационный комплекс для ремонта ж/д путей запустят в 2026 году

Инновационный комплекс для ремонта ж/д путей запустят в эксплуатацию в 2026 году

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные пути
Железнодорожные пути - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Железнодорожные пути . Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Инновационный комплекс для ремонта и обслуживания железнодорожных путей в России планируется запустить в эксплуатацию в 2026 году, сообщили РИА Новости в АНО "Инновационный инжиниринговый центр", входящий в экосистему компании "Иннопрактика".
Разработка инновационного, отечественного комплекса, применяемого при ремонте железнодорожного пути и предназначенного для создания смеси подбалластного защитного слоя ведется предприятием "Тулажелдормаш" (входит в группу ПТК). Специальное оборудование позволяет разделять щебень между шпал (балласт) на необходимые части, смешивать и увлажнять материал для создания подбалластного защитного слоя. Такой подход упрощает процесс ремонта и обслуживания железнодорожных путей.
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"Инновационный комплекс от АО "Тулажелдормаш" обещает стать прорывом в области ремонта и обслуживания железнодорожных путей, снижая расходы и ускоряя процесс работы. Это позволит повысить эффективность транспортной инфраструктуры и обеспечить более безопасное и надежное движение поездов. Его запуск состоится в 2026 году," - сообщили в АНО "Инновационный инжиниринговый центр".
Указывается, что проект успешно прошел все необходимые этапы разработки, начиная с научно-исследовательских работ в 2021 году и завершая утверждением технических требований в 2022 году со стороны РЖД.
Сейчас "Тулажелдормаш" работает над внесением изменений по результатам испытаний опытного образца. Одной из ключевых составляющих успеха проекта стало привлечение госфинансирования в рамках программы "доращивания" поставщиков корпораций. Предприятие получило грант на сумму 250 миллионов рублей.
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