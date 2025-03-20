https://ria.ru/20250320/kobzev-2006286578.html

Почти 500 млн руб вложат в ремонт детсадов в Приангарье за 3 года

Почти 500 млн руб вложат в ремонт детсадов в Приангарье за 3 года - РИА Новости, 20.03.2025

Почти 500 млн руб вложат в ремонт детсадов в Приангарье за 3 года

По нацпроекту "Семья" в Иркутской области за три года отремонтируют 11 детсадов, на эти цели предусмотрены почти 500 миллионов рублей, сообщает губернатор... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T19:04:00+03:00

2025-03-20T19:04:00+03:00

2025-03-20T19:04:00+03:00

иркутская область

иркутская область

иркутск

игорь кобзев

детские сады

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ИРКУТСК, 20 мар - РИА Новости. По нацпроекту "Семья" в Иркутской области за три года отремонтируют 11 детсадов, на эти цели предусмотрены почти 500 миллионов рублей, сообщает губернатор региона Игорь Кобзев. В Иркутской области продолжается работа по обновлению детских садов в рамках нового нацпроекта "Семья". "В течение трех лет по нацпроекту "Семья" отремонтируем здания 11 детсадов в Чунском муниципальном округе, Эхирит-Булагатском, Усольском, Слюдянском, Братском, Нукутском, Казачинско-Ленском районах и в Саянске. На эти цели будет направлено из федерального и регионального бюджетов почти 500 млн рублей", - написал Кобзев в Telegram-канале. В поселке Усть-Ордынский начался капремонт детского сада № 5 "Елочка". Работы затронут всё здание - от фундамента до кровли. Их стоимость - почти 95 миллионов рублей. Это второй в регионе объект, который обновляется с привлечением федеральных средств. Первым стало здание детсада № 53 "Рябинка" в рабочем поселке Чунский. Также губернатор отметил, что в Иркутске 24 марта открывается филиал детского сада №20 "Росинка". Новое здание будут посещать более 200 детей. Новое здание построили в рамках нацпроекта "Семья" (до 2024 года "Демография"). Это первый трехэтажный садик в областном центре Приангарья. Он оборудован всем необходимым: есть лифт для детей с ограниченными возможностями, интерактивная игровая комната, спортивный и музыкальный залы, кабинеты психолога, логопеда, STEM-лаборатория, шахматная и ИЗО-студии.

https://ria.ru/20250319/vyplaty-2005917498.html

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иркутская область, иркутск, игорь кобзев, детские сады