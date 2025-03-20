https://ria.ru/20250320/kitay-2006314169.html
Россия впервые заняла более трети в импорте алюминия Китаем
Россия впервые заняла более трети в импорте алюминия Китаем - РИА Новости, 20.03.2025
Россия впервые заняла более трети в импорте алюминия Китаем
Китай в феврале приобрел российского алюминия на рекордные 491 миллион долларов, в результате доля России на местном рынке впервые превысила треть, следует из... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T20:05:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Китай в феврале приобрел российского алюминия на рекордные 491 миллион долларов, в результате доля России на местном рынке впервые превысила треть, следует из расчетов РИА Новости по данным китайской таможни. Россия в конце зимы продала алюминия китайским компаниям на 490,9 миллиона долларов, нарастив поставки за год в 1,6 раза. Это стало абсолютным максимумом для двусторонней торговли. Москва наращивает свое присутствие на алюминиевом рынке Поднебесной последние несколько лет: по итогам февраля ее доля выросла до 36,3%, впервые превысив треть. Еще год назад она составляла 26,5%. Другими крупными поставщиками в Китай в феврале были Малайзия с долей в 11% и Таиланд с 10,5%. В целом китайские компании в феврале увеличили ввоз алюминия из-за рубежа на 15% по сравнении с уровнем годом ранее - до 1,35 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20250312/kitaj-2004477207.html
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экономика, китай, россия, москва, в мире, алюминий
Экономика, Китай, Россия, Москва, В мире, алюминий
Россия впервые заняла более трети в импорте алюминия Китаем
Китай в феврале приобрел российского алюминия на рекордные 491 миллион долларов