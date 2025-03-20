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В Киеве полицейский изнасиловал девочку, переехавшую из ЛНР - РИА Новости, 20.03.2025
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19:04 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/kiev-2006288380.html
В Киеве полицейский изнасиловал девочку, переехавшую из ЛНР
В Киеве полицейский изнасиловал девочку, переехавшую из ЛНР - РИА Новости, 20.03.2025
В Киеве полицейский изнасиловал девочку, переехавшую из ЛНР
Киевский полицейский изнасиловал 10-летнюю девочку, переехавшую с семьей из Луганской Народной республики в столицу Украины, сообщило в четверг украинское... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T19:04:00+03:00
2025-03-20T19:04:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Киевский полицейский изнасиловал 10-летнюю девочку, переехавшую с семьей из Луганской Народной республики в столицу Украины, сообщило в четверг украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на данные судебного реестра. "В Киеве полицейский изнасиловал 10-летнюю девочку, которая с семьей переехала из Попасной Луганской области (ЛНР -ред.) летом 2022 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". Как сообщили в издании, участковый из Бучанского района заставлял ребенка присылать ему интимные фото, а затем несколько раз изнасиловал, угрожая тюремным сроком для родителей. В суде полицейский отрицал обвинения, обвиняя ребенка в безнравственности. Суд признал мужчину виновным, приговорив к 11 годам лишения свободы. Город Попасная в ЛНР был освобожден ВС РФ в мае 2022 года.
https://ria.ru/20250316/kurakhovo-2005285819.html
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в мире, луганская народная республика, попасная, украина, вооруженные силы рф, киев
В мире, Луганская Народная Республика, Попасная, Украина, Вооруженные силы РФ, Киев
В Киеве полицейский изнасиловал девочку, переехавшую из ЛНР

В Киеве полицейский изнасиловал 10-летнюю девочку, переехавшую с семьей из ЛНР

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Киеве
Автомобиль полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль полиции в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Киевский полицейский изнасиловал 10-летнюю девочку, переехавшую с семьей из Луганской Народной республики в столицу Украины, сообщило в четверг украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на данные судебного реестра.
Киеве полицейский изнасиловал 10-летнюю девочку, которая с семьей переехала из Попасной Луганской области (ЛНР -ред.) летом 2022 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
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Как сообщили в издании, участковый из Бучанского района заставлял ребенка присылать ему интимные фото, а затем несколько раз изнасиловал, угрожая тюремным сроком для родителей.
В суде полицейский отрицал обвинения, обвиняя ребенка в безнравственности. Суд признал мужчину виновным, приговорив к 11 годам лишения свободы.
Город Попасная в ЛНР был освобожден ВС РФ в мае 2022 года.
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В миреЛуганская Народная РеспубликаПопаснаяУкраинаВооруженные силы РФКиев
 
 
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