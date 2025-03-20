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Истребители США нанесли удары по позициям хуситов в Йемене - РИА Новости, 20.03.2025
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20:22 20.03.2025 (обновлено: 20:43 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/khusity-2006316213.html
Истребители США нанесли удары по позициям хуситов в Йемене
Истребители США нанесли удары по позициям хуситов в Йемене - РИА Новости, 20.03.2025
Истребители США нанесли удары по позициям хуситов в Йемене
Американская авиация нанесла удары по позициям шиитского движения "Ансар Алла" в городе Ходейда на западе Йемена, сообщил РИА Новости йеменский источник. РИА Новости, 20.03.2025
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ДОХА, 20 мар — РИА Новости. Американская авиация нанесла удары по позициям шиитского движения "Ансар Алла" в городе Ходейда на западе Йемена, сообщил РИА Новости йеменский источник."Американские истребители совершили четыре налета на позиции "Ансар Алла" в районе Дюны города Ходейда", — сказал он.Вечером 15 марта Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против группировки "Ансар Алла" для "защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства". ВВС США нанесли 47 ударов по объектам движения на всей территории Йемена. Хуситы заявили о гибели не менее 50 человек и пообещали, что будут атаковать американские корабли в Красном море.Движение "Ансар Алла", правящее на севере Йемена, контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по Израилю. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ракетными ударами по Йемену.
https://ria.ru/20250317/yemen-2005599895.html
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в мире, йемен, ходейда (город), сша, дональд трамп, ансар алла
В мире, Йемен, Ходейда (город), США, Дональд Трамп, Ансар Алла
Истребители США нанесли удары по позициям хуситов в Йемене

Истребители США нанесли четыре удара по позициям хуситов в Ходейде

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Trevor McBrideИстребитель США
Истребитель США - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Trevor McBride
Истребитель США. Архивное фото
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ДОХА, 20 мар — РИА Новости. Американская авиация нанесла удары по позициям шиитского движения "Ансар Алла" в городе Ходейда на западе Йемена, сообщил РИА Новости йеменский источник.
"Американские истребители совершили четыре налета на позиции "Ансар Алла" в районе Дюны города Ходейда", — сказал он.
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17 марта, 22:11
Вечером 15 марта Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против группировки "Ансар Алла" для "защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства". ВВС США нанесли 47 ударов по объектам движения на всей территории Йемена. Хуситы заявили о гибели не менее 50 человек и пообещали, что будут атаковать американские корабли в Красном море.
Движение "Ансар Алла", правящее на севере Йемена, контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по Израилю. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.
США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ракетными ударами по Йемену.
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В миреЙеменХодейда (город)СШАДональд ТрампАнсар Алла
 
 
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