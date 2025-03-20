https://ria.ru/20250320/khusity-2006316213.html

Истребители США нанесли удары по позициям хуситов в Йемене

Истребители США нанесли удары по позициям хуситов в Йемене - РИА Новости, 20.03.2025

Истребители США нанесли удары по позициям хуситов в Йемене

Американская авиация нанесла удары по позициям шиитского движения "Ансар Алла" в городе Ходейда на западе Йемена, сообщил РИА Новости йеменский источник. РИА Новости, 20.03.2025

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ДОХА, 20 мар — РИА Новости. Американская авиация нанесла удары по позициям шиитского движения "Ансар Алла" в городе Ходейда на западе Йемена, сообщил РИА Новости йеменский источник."Американские истребители совершили четыре налета на позиции "Ансар Алла" в районе Дюны города Ходейда", — сказал он.Вечером 15 марта Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против группировки "Ансар Алла" для "защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства". ВВС США нанесли 47 ударов по объектам движения на всей территории Йемена. Хуситы заявили о гибели не менее 50 человек и пообещали, что будут атаковать американские корабли в Красном море.Движение "Ансар Алла", правящее на севере Йемена, контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по Израилю. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ракетными ударами по Йемену.

https://ria.ru/20250317/yemen-2005599895.html

https://ria.ru/20250320/udar-2006105036.html

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в мире, йемен, ходейда (город), сша, дональд трамп, ансар алла