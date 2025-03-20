https://ria.ru/20250320/khimotrasl-2006248281.html

Россия сократит импорт в химической отрасли

Россия сократит импорт в химической отрасли - РИА Новости, 20.03.2025

Россия сократит импорт в химической отрасли

Импорт в химической отрасли РФ к 2030 году планируется сократить до 30%, а объем производства должен превысить 11 триллионов рублей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T17:03:00+03:00

2025-03-20T17:03:00+03:00

2025-03-20T17:03:00+03:00

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Импорт в химической отрасли РФ к 2030 году планируется сократить до 30%, а объем производства должен превысить 11 триллионов рублей, сообщила пресс-служба Минпромторга со ссылкой на замминистра Михаила Юрина. "…Замглавы Минпромторга России Михаил Юрин отметил, что к 2030 году планируется достичь в химической отрасли объема производства свыше 11 триллионов рублей и сократить импорт до 30%", - говорится в сообщении Минпромторга по итогам VI международного промышленного форума "Ресурсы роста. Химия для жизни". По словам Юрина, по ряду направлений определены проекты производства сырья и полупродуктов, например: волоконный полиэтилентерефталат, сверхвысокомолекулярный полиэтилен и спецполимеры, арамиды, полиэфирные смолы, компоненты полиуретанов, производные анилина, кремнийорганические соединения и цепочка переработки фосфора. Замминистра также выделил некоторые итоги 2024 года в отрасли. В частности, он отметил важность развития сырьевой базы и интегрированных цепочек; реализацию 20 инвестпроектов в химпроме на сумму более 47 миллиардов рублей и создание 1691 высокотехнологичного рабочего места.

https://ria.ru/20250221/putin-2000826236.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)