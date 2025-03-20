https://ria.ru/20250320/khimotrasl-2006248281.html
Россия сократит импорт в химической отрасли
Россия сократит импорт в химической отрасли - РИА Новости, 20.03.2025
Россия сократит импорт в химической отрасли
Импорт в химической отрасли РФ к 2030 году планируется сократить до 30%, а объем производства должен превысить 11 триллионов рублей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T17:03:00+03:00
2025-03-20T17:03:00+03:00
2025-03-20T17:03:00+03:00
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россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Импорт в химической отрасли РФ к 2030 году планируется сократить до 30%, а объем производства должен превысить 11 триллионов рублей, сообщила пресс-служба Минпромторга со ссылкой на замминистра Михаила Юрина. "…Замглавы Минпромторга России Михаил Юрин отметил, что к 2030 году планируется достичь в химической отрасли объема производства свыше 11 триллионов рублей и сократить импорт до 30%", - говорится в сообщении Минпромторга по итогам VI международного промышленного форума "Ресурсы роста. Химия для жизни". По словам Юрина, по ряду направлений определены проекты производства сырья и полупродуктов, например: волоконный полиэтилентерефталат, сверхвысокомолекулярный полиэтилен и спецполимеры, арамиды, полиэфирные смолы, компоненты полиуретанов, производные анилина, кремнийорганические соединения и цепочка переработки фосфора. Замминистра также выделил некоторые итоги 2024 года в отрасли. В частности, он отметил важность развития сырьевой базы и интегрированных цепочек; реализацию 20 инвестпроектов в химпроме на сумму более 47 миллиардов рублей и создание 1691 высокотехнологичного рабочего места.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Россия сократит импорт в химической отрасли
Минпромторг: импорт в химической отрасли к 2030 году сократится до 30 процентов
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Импорт в химической отрасли РФ к 2030 году планируется сократить до 30%, а объем производства должен превысить 11 триллионов рублей, сообщила пресс-служба Минпромторга со ссылкой на замминистра Михаила Юрина.
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"…Замглавы Минпромторга России
Михаил Юрин отметил, что к 2030 году планируется достичь в химической отрасли объема производства свыше 11 триллионов рублей и сократить импорт до 30%", - говорится в сообщении Минпромторга по итогам VI международного промышленного форума "Ресурсы роста. Химия для жизни".
По словам Юрина, по ряду направлений определены проекты производства сырья и полупродуктов, например: волоконный полиэтилентерефталат, сверхвысокомолекулярный полиэтилен и спецполимеры, арамиды, полиэфирные смолы, компоненты полиуретанов, производные анилина, кремнийорганические соединения и цепочка переработки фосфора.
Замминистра также выделил некоторые итоги 2024 года в отрасли. В частности, он отметил важность развития сырьевой базы и интегрированных цепочек; реализацию 20 инвестпроектов в химпроме на сумму более 47 миллиардов рублей и создание 1691 высокотехнологичного рабочего места.