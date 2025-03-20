https://ria.ru/20250320/khamas-2006090500.html

Палестинский народ готов переселиться только в Иерусалим, заявило ХАМАС

Палестинский народ готов переселиться только в Иерусалим, заявило ХАМАС - РИА Новости, 20.03.2025

Палестинский народ готов переселиться только в Иерусалим, заявило ХАМАС

Палестинское движение ХАМАС заявило, что палестинский народ готов переселиться только в Иерусалим. РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T01:33:00+03:00

2025-03-20T01:33:00+03:00

2025-03-20T01:33:00+03:00

в мире

израиль

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биньямин нетаньяху

дональд трамп

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КАИР, 20 мар - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что палестинский народ готов переселиться только в Иерусалим. "Наш палестинский народ останется стойким на своей земле, борясь за свои права, и сведет на нет все попытки принудительного или добровольного переселения. Мы заявляем ясно: "Переселение может быть только в Иерусалим", - говорится в заявлении ХАМАС. В ночь на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам. По информации палестинских СМИ, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с утра вторника превысило 470 человек. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор Газа лично. Позднее Трамп заявил, что делает "последнее предупреждение" ХАМАС. Он призвал движение немедленно передать Израилю всех заложников и покинуть сектор Газа, пообещав, что иначе жители палестинского анклава погибнут.

https://ria.ru/20250319/izrail-2005863909.html

https://ria.ru/20250319/izrail-2005863535.html

израиль

сша

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в мире, израиль, сша, иерусалим, биньямин нетаньяху, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году