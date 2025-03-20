Палестинский народ готов переселиться только в Иерусалим, заявило ХАМАС
ХАМАС: палестинский народ готов переселиться только в Иерусалим
© Getty Images / alexslИерусалим
© Getty Images / alexsl
Иерусалим. Архивное фото
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КАИР, 20 мар - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что палестинский народ готов переселиться только в Иерусалим.
"Наш палестинский народ останется стойким на своей земле, борясь за свои права, и сведет на нет все попытки принудительного или добровольного переселения. Мы заявляем ясно: "Переселение может быть только в Иерусалим", - говорится в заявлении ХАМАС.
В ночь на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.
По информации палестинских СМИ, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с утра вторника превысило 470 человек.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор Газа лично.
Позднее Трамп заявил, что делает "последнее предупреждение" ХАМАС. Он призвал движение немедленно передать Израилю всех заложников и покинуть сектор Газа, пообещав, что иначе жители палестинского анклава погибнут.