https://ria.ru/20250320/kazn-2006086988.html
В Аризоне состоялась первая с 2022 года смертная казнь, сообщает CBS
В Аризоне состоялась первая с 2022 года смертная казнь, сообщает CBS - РИА Новости, 20.03.2025
В Аризоне состоялась первая с 2022 года смертная казнь, сообщает CBS
Власти американского штата Аризона казнили 53-летнего Аарона Ганчеса, осужденного за убийство, это первый смертный приговор, приведенный в исполнение властями... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T00:17:00+03:00
2025-03-20T00:17:00+03:00
2025-03-20T00:17:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Власти американского штата Аризона казнили 53-летнего Аарона Ганчеса, осужденного за убийство, это первый смертный приговор, приведенный в исполнение властями штата с 2022 года, сообщает телеканал CBS. "Мужчина 53 лет, осужденный за убийство, был казнен путем введения смертельной инъекции в Аризоне в среду, это первая казнь в этом юго-западном штате США за более чем два года", - сообщает телеканал. Как отмечается, Ганчес, отказавшийся от юридических попыток отменить казнь и последнего слова, был приговорен к высшей мере за убийство бывшего мужа своей подруги Теда Прайса в 2002 году. Ганчес стал первым заключенным, казненным в Аризоне с ноября 2022 года, добавляет телеканал. Ранее на этой неделе газета New York Times сообщила, что смертная казнь впервые с 2010 года состоялась в американском штате Луизиана, её провели с применением азота.
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в мире, аризона, сша, луизиана
В мире, Аризона, США, Луизиана
В Аризоне состоялась первая с 2022 года смертная казнь, сообщает CBS
CBS: власти Аризоны привели в исполнение первую с 2022 года смертную казнь