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Канада ведет переговоры с ЕС о снижении зависимости от США, сообщило AP
Канада ведет переговоры с ЕС о снижении зависимости от США, сообщило AP - РИА Новости, 20.03.2025
Канада ведет переговоры с ЕС о снижении зависимости от США, сообщило AP
Канада ведет переговоры с Евросоюзом о снижении зависимости от США в оборонной сфере, включая закупки большего числа истребителей в Европе, сообщает агентство... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T02:25:00+03:00
2025-03-20T02:25:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости. Канада ведет переговоры с Евросоюзом о снижении зависимости от США в оборонной сфере, включая закупки большего числа истребителей в Европе, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на высокопоставленного представителя канадского правительства. "Канада ведет переговоры с Евросоюзом о присоединении к усилиям ЕС по устранению зависимости от Соединенных Штатов в сфере безопасности с фокусом на закупку в Европе большего количества оборонного снаряжения, включая истребители", — сказал чиновник на условиях анонимности.По данным издания, новый премьер-министр Канады Марк Карни поручил министру обороны страны Биллу Блэру пересмотреть закупку американских истребителей F-35, чтобы выяснить наличие у Оттавы других вариантов "с учетом меняющейся обстановки". Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что Вашингтон устал обеспечивать безопасность Канады, которая почти ничего не платит за оборону. Американский лидер добавил, что в случае присоединения Канады к США Вашингтон бы взял на себя заботу о ее безопасности.
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в мире, канада, сша, европа, дональд трамп, марк карни, евросоюз, f-35
В мире, Канада, США, Европа, Дональд Трамп, Марк Карни, Евросоюз, F-35
Канада ведет переговоры с ЕС о снижении зависимости от США, сообщило AP
AP: Канада ведет переговоры с ЕС о снижении зависимости от США в обороне