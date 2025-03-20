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Канада ведет переговоры с ЕС о снижении зависимости от США, сообщило AP - РИА Новости, 20.03.2025
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02:25 20.03.2025 (обновлено: 03:00 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/kanada-2006094754.html
Канада ведет переговоры с ЕС о снижении зависимости от США, сообщило AP
Канада ведет переговоры с ЕС о снижении зависимости от США, сообщило AP - РИА Новости, 20.03.2025
Канада ведет переговоры с ЕС о снижении зависимости от США, сообщило AP
Канада ведет переговоры с Евросоюзом о снижении зависимости от США в оборонной сфере, включая закупки большего числа истребителей в Европе, сообщает агентство... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T02:25:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости. Канада ведет переговоры с Евросоюзом о снижении зависимости от США в оборонной сфере, включая закупки большего числа истребителей в Европе, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на высокопоставленного представителя канадского правительства. "Канада ведет переговоры с Евросоюзом о присоединении к усилиям ЕС по устранению зависимости от Соединенных Штатов в сфере безопасности с фокусом на закупку в Европе большего количества оборонного снаряжения, включая истребители", — сказал чиновник на условиях анонимности.По данным издания, новый премьер-министр Канады Марк Карни поручил министру обороны страны Биллу Блэру пересмотреть закупку американских истребителей F-35, чтобы выяснить наличие у Оттавы других вариантов "с учетом меняющейся обстановки". Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что Вашингтон устал обеспечивать безопасность Канады, которая почти ничего не платит за оборону. Американский лидер добавил, что в случае присоединения Канады к США Вашингтон бы взял на себя заботу о ее безопасности.
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в мире, канада, сша, европа, дональд трамп, марк карни, евросоюз, f-35
В мире, Канада, США, Европа, Дональд Трамп, Марк Карни, Евросоюз, F-35
Канада ведет переговоры с ЕС о снижении зависимости от США, сообщило AP

AP: Канада ведет переговоры с ЕС о снижении зависимости от США в обороне

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости. Канада ведет переговоры с Евросоюзом о снижении зависимости от США в оборонной сфере, включая закупки большего числа истребителей в Европе, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на высокопоставленного представителя канадского правительства.
"Канада ведет переговоры с Евросоюзом о присоединении к усилиям ЕС по устранению зависимости от Соединенных Штатов в сфере безопасности с фокусом на закупку в Европе большего количества оборонного снаряжения, включая истребители", — сказал чиновник на условиях анонимности.
По данным издания, новый премьер-министр Канады Марк Карни поручил министру обороны страны Биллу Блэру пересмотреть закупку американских истребителей F-35, чтобы выяснить наличие у Оттавы других вариантов "с учетом меняющейся обстановки".
Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что Вашингтон устал обеспечивать безопасность Канады, которая почти ничего не платит за оборону. Американский лидер добавил, что в случае присоединения Канады к США Вашингтон бы взял на себя заботу о ее безопасности.
Истребитель-бомбардировщик F-35 - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Премьер Канады поручил проверить целесообразность приобретения F-35 у США
18 марта, 15:21
 
В миреКанадаСШАЕвропаДональд ТрампМарк КарниЕвросоюзF-35
 
 
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