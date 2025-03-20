Рейтинг@Mail.ru
На Западе набросились на Каллас из-за заявления по Украине - РИА Новости, 20.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:18 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/kallas-2006223309.html
На Западе набросились на Каллас из-за заявления по Украине
На Западе набросились на Каллас из-за заявления по Украине - РИА Новости, 20.03.2025
На Западе набросились на Каллас из-за заявления по Украине
Ирландский журналист Чей Боуз резко раскритиковал намерение главы дипломатии ЕС Каи Каллас предоставить Украине дополнительные финансовые средства на... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T15:18:00+03:00
2025-03-20T15:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
кайя каллас
чей боуз
брюссель
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001318095_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_ed2bec78e33209127463dd3443dfac88.jpg
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз резко раскритиковал намерение главы дипломатии ЕС Каи Каллас предоставить Украине дополнительные финансовые средства на боеприпасы. Об этом он написал в соцсети Х."Это не плохо поставленная комедия. Это реальность. Это "высокопоставленный дипломат" Европейского союза, выделяющий очередные пять миллиардов евро киевскому диктатору на "боеприпасы". Кто за это голосовал?" — говорится в публикации.Ранее глава дипломатии евроблока перед началом очередного европейского саммита в Брюсселе заявила, что лидеры ЕС поддерживают Украину "на словах", а ей хочется увидеть "переход от слов к делу".Как писало издание Politico, некоторые дипломаты в ЕС в частном порядке критически высказались о плане Каллас о помощи Украине, отметив, что он не пользуется единогласной поддержкой.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, страны альянса напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20250310/kallas-2003924425.html
https://ria.ru/20250308/evropa-2003717139.html
украина
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001318095_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6cac995bb7d7ceb4b28b613a1e14eed3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, кайя каллас, чей боуз, брюссель, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кайя Каллас, Чей Боуз, Брюссель, Евросоюз
На Западе набросились на Каллас из-за заявления по Украине

Журналист Боуз раскритиковал планы Каллас выделить деньги на боеприпасы для ВСУ

© AP Photo / Virginia MayoГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз резко раскритиковал намерение главы дипломатии ЕС Каи Каллас предоставить Украине дополнительные финансовые средства на боеприпасы. Об этом он написал в соцсети Х.
"Это не плохо поставленная комедия. Это реальность. Это "высокопоставленный дипломат" Европейского союза, выделяющий очередные пять миллиардов евро киевскому диктатору на "боеприпасы". Кто за это голосовал?" — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Каллас готова стать лидером свободного мира, но не поняла слова "платите"
10 марта, 08:00
Ранее глава дипломатии евроблока перед началом очередного европейского саммита в Брюсселе заявила, что лидеры ЕС поддерживают Украину "на словах", а ей хочется увидеть "переход от слов к делу".
Как писало издание Politico, некоторые дипломаты в ЕС в частном порядке критически высказались о плане Каллас о помощи Украине, отметив, что он не пользуется единогласной поддержкой.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, страны альянса напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Европа нашла рецепт спасения Украины
8 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКайя КалласЧей БоузБрюссельЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала