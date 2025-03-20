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На Западе набросились на Каллас из-за заявления по Украине
На Западе набросились на Каллас из-за заявления по Украине - РИА Новости, 20.03.2025
На Западе набросились на Каллас из-за заявления по Украине
Ирландский журналист Чей Боуз резко раскритиковал намерение главы дипломатии ЕС Каи Каллас предоставить Украине дополнительные финансовые средства на... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T15:18:00+03:00
2025-03-20T15:18:00+03:00
2025-03-20T15:18:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз резко раскритиковал намерение главы дипломатии ЕС Каи Каллас предоставить Украине дополнительные финансовые средства на боеприпасы. Об этом он написал в соцсети Х."Это не плохо поставленная комедия. Это реальность. Это "высокопоставленный дипломат" Европейского союза, выделяющий очередные пять миллиардов евро киевскому диктатору на "боеприпасы". Кто за это голосовал?" — говорится в публикации.Ранее глава дипломатии евроблока перед началом очередного европейского саммита в Брюсселе заявила, что лидеры ЕС поддерживают Украину "на словах", а ей хочется увидеть "переход от слов к делу".Как писало издание Politico, некоторые дипломаты в ЕС в частном порядке критически высказались о плане Каллас о помощи Украине, отметив, что он не пользуется единогласной поддержкой.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, страны альянса напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20250310/kallas-2003924425.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кайя Каллас, Чей Боуз, Брюссель, Евросоюз
На Западе набросились на Каллас из-за заявления по Украине
Журналист Боуз раскритиковал планы Каллас выделить деньги на боеприпасы для ВСУ