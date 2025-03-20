https://ria.ru/20250320/kallas-2006181399.html
Лидеры ЕС поддерживают Украину только на словах, заявила Каллас
Лидеры ЕС поддерживают Украину только на словах, заявила Каллас - РИА Новости, 20.03.2025
Лидеры ЕС поддерживают Украину только на словах, заявила Каллас
Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас перед началом очередного европейского саммита в Брюсселе заявила, что лидеры ЕС поддерживают Украину "на словах", РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T13:21:00+03:00
2025-03-20T13:21:00+03:00
2025-03-20T13:22:00+03:00
в мире
украина
россия
брюссель
кайя каллас
сергей лавров
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934850479_0:1584:2048:2736_1920x0_80_0_0_3276fabcd6ade00eb4242b40bfb6bda9.jpg
БРЮССЕЛЬ, 20 мар - РИА Новости. Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас перед началом очередного европейского саммита в Брюсселе заявила, что лидеры ЕС поддерживают Украину "на словах", а ей хочется увидеть "переход от слов к делу". "Если мы посмотрим на заявления лидеров, то они поддерживают Украину. Хотелось бы увидеть это на деле. Сейчас речь идет о боеприпасах. Я очень рассчитываю, что мы договоримся… Наиболее реалистичный план - это 5 миллиардов евро на боеприпасы, и это то, над чем мы сейчас работаем", - сказала Каллас. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20250203/kallas-1997040835.html
украина
россия
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934850479_0:1536:2048:3072_1920x0_80_0_0_b0875fb575934e149d06a550b8eb3a1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, брюссель, кайя каллас, сергей лавров, нато, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Брюссель, Кайя Каллас, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз
Лидеры ЕС поддерживают Украину только на словах, заявила Каллас
Каллас: лидеры ЕС поддерживают Украину на словах, а хочется увидеть это на деле