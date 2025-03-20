https://ria.ru/20250320/kallas-2006181399.html

Лидеры ЕС поддерживают Украину только на словах, заявила Каллас

Лидеры ЕС поддерживают Украину только на словах, заявила Каллас - РИА Новости, 20.03.2025

Лидеры ЕС поддерживают Украину только на словах, заявила Каллас

Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас перед началом очередного европейского саммита в Брюсселе заявила, что лидеры ЕС поддерживают Украину "на словах", РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T13:21:00+03:00

2025-03-20T13:21:00+03:00

2025-03-20T13:22:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 20 мар - РИА Новости. Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас перед началом очередного европейского саммита в Брюсселе заявила, что лидеры ЕС поддерживают Украину "на словах", а ей хочется увидеть "переход от слов к делу". "Если мы посмотрим на заявления лидеров, то они поддерживают Украину. Хотелось бы увидеть это на деле. Сейчас речь идет о боеприпасах. Я очень рассчитываю, что мы договоримся… Наиболее реалистичный план - это 5 миллиардов евро на боеприпасы, и это то, над чем мы сейчас работаем", - сказала Каллас. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20250203/kallas-1997040835.html

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в мире, украина, россия, брюссель, кайя каллас, сергей лавров, нато, евросоюз