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Мужчина, избивший пасынка в Югре, был судим за растрату - РИА Новости, 20.03.2025
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11:46 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/jugra-2006152160.html
Мужчина, избивший пасынка в Югре, был судим за растрату
Мужчина, избивший пасынка в Югре, был судим за растрату - РИА Новости, 20.03.2025
Мужчина, избивший пасынка в Югре, был судим за растрату
Житель поселка Новоаганск Ханты-Мансийского автономного округа, подозреваемый в избиении ремнем пасынка из-за вейпа, был судим за растрату, мать мальчика –... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T11:46:00+03:00
2025-03-20T11:46:00+03:00
происшествия
россия
ханты-мансийский автономный округ
радужный
ирина волк
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мар – РИА Новости. Житель поселка Новоаганск Ханты-Мансийского автономного округа, подозреваемый в избиении ремнем пасынка из-за вейпа, был судим за растрату, мать мальчика – лишена родительских прав в отношении пяти детей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Сожитель матери ранее был судим за присвоение и растрату по статье 160 УК РФ. У матери восемь детей, в отношении пяти из них она лишена родительских прав. Трое с ней находятся. Сама она из города Радужный (ХМАО – ред.), там у нее сгорел дом, поэтому она переехала в Новоаганск", – рассказал собеседник агентства. В силовых структурах в среду агентству сообщили, что житель Югры избил ремнем сына своей сожительницы за отказ курить электронную сигарету. Судя по показаниям, опубликованным в Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк, фигурант обнаружил у девятилетнего мальчика в кармане куртки вейп, после чего пытался заставить ребенка его курить. Задержанный признался, что, разозлившись, "нанес ремешком восемь ударов" пасынку. Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело об истязании. СК сообщал, что распространившееся в сети видео, на котором фигурант ругается матом, заставляет курить ребенка и избивает его ремнем, могла снимать мать мальчика. Однако, как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, эта версия не подтвердилась.
https://ria.ru/20250302/perm-2002600924.html
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происшествия, россия, ханты-мансийский автономный округ, радужный, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Радужный, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
Мужчина, избивший пасынка в Югре, был судим за растрату

Мужчина, избивший пасынка в Югре за отказ курить вейп, был судим за растрату

© СоцсетиЖитель Ханты-Мансийского автономного округа избил ремнем сына своей сожительницы за отказ курить электронную сигарету. Кадр видео
Житель Ханты-Мансийского автономного округа избил ремнем сына своей сожительницы за отказ курить электронную сигарету. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Соцсети
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мар – РИА Новости. Житель поселка Новоаганск Ханты-Мансийского автономного округа, подозреваемый в избиении ремнем пасынка из-за вейпа, был судим за растрату, мать мальчика – лишена родительских прав в отношении пяти детей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Сожитель матери ранее был судим за присвоение и растрату по статье 160 УК РФ. У матери восемь детей, в отношении пяти из них она лишена родительских прав. Трое с ней находятся. Сама она из города Радужный (ХМАО – ред.), там у нее сгорел дом, поэтому она переехала в Новоаганск", – рассказал собеседник агентства.
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В силовых структурах в среду агентству сообщили, что житель Югры избил ремнем сына своей сожительницы за отказ курить электронную сигарету. Судя по показаниям, опубликованным в Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк, фигурант обнаружил у девятилетнего мальчика в кармане куртки вейп, после чего пытался заставить ребенка его курить. Задержанный признался, что, разозлившись, "нанес ремешком восемь ударов" пасынку.
Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело об истязании. СК сообщал, что распространившееся в сети видео, на котором фигурант ругается матом, заставляет курить ребенка и избивает его ремнем, могла снимать мать мальчика. Однако, как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, эта версия не подтвердилась.
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