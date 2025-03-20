Мужчина, избивший пасынка в Югре, был судим за растрату
Мужчина, избивший пасынка в Югре за отказ курить вейп, был судим за растрату
© СоцсетиЖитель Ханты-Мансийского автономного округа избил ремнем сына своей сожительницы за отказ курить электронную сигарету. Кадр видео
© Соцсети
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мар – РИА Новости. Житель поселка Новоаганск Ханты-Мансийского автономного округа, подозреваемый в избиении ремнем пасынка из-за вейпа, был судим за растрату, мать мальчика – лишена родительских прав в отношении пяти детей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Сожитель матери ранее был судим за присвоение и растрату по статье 160 УК РФ. У матери восемь детей, в отношении пяти из них она лишена родительских прав. Трое с ней находятся. Сама она из города Радужный (ХМАО – ред.), там у нее сгорел дом, поэтому она переехала в Новоаганск", – рассказал собеседник агентства.
В силовых структурах в среду агентству сообщили, что житель Югры избил ремнем сына своей сожительницы за отказ курить электронную сигарету. Судя по показаниям, опубликованным в Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк, фигурант обнаружил у девятилетнего мальчика в кармане куртки вейп, после чего пытался заставить ребенка его курить. Задержанный признался, что, разозлившись, "нанес ремешком восемь ударов" пасынку.
Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело об истязании. СК сообщал, что распространившееся в сети видео, на котором фигурант ругается матом, заставляет курить ребенка и избивает его ремнем, могла снимать мать мальчика. Однако, как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, эта версия не подтвердилась.