https://ria.ru/20250320/jugra-2006152160.html

Мужчина, избивший пасынка в Югре, был судим за растрату

Мужчина, избивший пасынка в Югре, был судим за растрату - РИА Новости, 20.03.2025

Мужчина, избивший пасынка в Югре, был судим за растрату

Житель поселка Новоаганск Ханты-Мансийского автономного округа, подозреваемый в избиении ремнем пасынка из-за вейпа, был судим за растрату, мать мальчика –... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T11:46:00+03:00

2025-03-20T11:46:00+03:00

2025-03-20T11:46:00+03:00

происшествия

россия

ханты-мансийский автономный округ

радужный

ирина волк

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мар – РИА Новости. Житель поселка Новоаганск Ханты-Мансийского автономного округа, подозреваемый в избиении ремнем пасынка из-за вейпа, был судим за растрату, мать мальчика – лишена родительских прав в отношении пяти детей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Сожитель матери ранее был судим за присвоение и растрату по статье 160 УК РФ. У матери восемь детей, в отношении пяти из них она лишена родительских прав. Трое с ней находятся. Сама она из города Радужный (ХМАО – ред.), там у нее сгорел дом, поэтому она переехала в Новоаганск", – рассказал собеседник агентства. В силовых структурах в среду агентству сообщили, что житель Югры избил ремнем сына своей сожительницы за отказ курить электронную сигарету. Судя по показаниям, опубликованным в Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк, фигурант обнаружил у девятилетнего мальчика в кармане куртки вейп, после чего пытался заставить ребенка его курить. Задержанный признался, что, разозлившись, "нанес ремешком восемь ударов" пасынку. Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело об истязании. СК сообщал, что распространившееся в сети видео, на котором фигурант ругается матом, заставляет курить ребенка и избивает его ремнем, могла снимать мать мальчика. Однако, как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, эта версия не подтвердилась.

https://ria.ru/20250302/perm-2002600924.html

https://ria.ru/20250121/vystrel-1994786676.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, ханты-мансийский автономный округ, радужный, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)