https://ria.ru/20250320/izrail-2006315440.html

Израиль намерен усилить военное давление на ХАМАС

Израиль намерен усилить военное давление на ХАМАС - РИА Новости, 20.03.2025

Израиль намерен усилить военное давление на ХАМАС

Министр обороны Израиля Исраэль Кац провел оценку ситуации с безопасностью вместе с начальником генерального штаба армии Израиля и поручил военным усиливать... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T20:16:00+03:00

2025-03-20T20:16:00+03:00

2025-03-20T20:16:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мар - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац провел оценку ситуации с безопасностью вместе с начальником генерального штаба армии Израиля и поручил военным усиливать давление на палестинское движение ХАМАС в секторе Газа до тех пор, пока радикалы не освободят всех израильских заложников, сообщила пресс-служба министерства обороны. "Министр обороны подчеркнул важность продолжения военного давления на террористическую организацию ХАМАС и поручил армии продолжать расширять деятельность в Газе до тех пор, пока не будут достигнуты поставленные цели - в первую очередь освобождение похищенных", - говорится в сообщении. По мнению министра, Израиль уже заметил то, как влияет военное давление на поведение ХАМАС на переговорах по урегулирования в секторе Газа. В ночь на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250320/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, израиль, биньямин нетаньяху, исраэль кац, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году