Израиль намерен усилить военное давление на ХАМАС
Минобороны Израиля поручило усилить давление на ХАМАС до освобождения заложников
© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мар - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац провел оценку ситуации с безопасностью вместе с начальником генерального штаба армии Израиля и поручил военным усиливать давление на палестинское движение ХАМАС в секторе Газа до тех пор, пока радикалы не освободят всех израильских заложников, сообщила пресс-служба министерства обороны.
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"Министр обороны подчеркнул важность продолжения военного давления на террористическую организацию ХАМАС и поручил армии продолжать расширять деятельность в Газе до тех пор, пока не будут достигнуты поставленные цели - в первую очередь освобождение похищенных", - говорится в сообщении.
По мнению министра, Израиль уже заметил то, как влияет военное давление на поведение ХАМАС на переговорах по урегулирования в секторе Газа.
В ночь на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.