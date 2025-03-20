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Израиль намерен усилить военное давление на ХАМАС - РИА Новости, 20.03.2025
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20:16 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/izrail-2006315440.html
Израиль намерен усилить военное давление на ХАМАС
Израиль намерен усилить военное давление на ХАМАС - РИА Новости, 20.03.2025
Израиль намерен усилить военное давление на ХАМАС
Министр обороны Израиля Исраэль Кац провел оценку ситуации с безопасностью вместе с начальником генерального штаба армии Израиля и поручил военным усиливать... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T20:16:00+03:00
2025-03-20T20:16:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мар - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац провел оценку ситуации с безопасностью вместе с начальником генерального штаба армии Израиля и поручил военным усиливать давление на палестинское движение ХАМАС в секторе Газа до тех пор, пока радикалы не освободят всех израильских заложников, сообщила пресс-служба министерства обороны. "Министр обороны подчеркнул важность продолжения военного давления на террористическую организацию ХАМАС и поручил армии продолжать расширять деятельность в Газе до тех пор, пока не будут достигнуты поставленные цели - в первую очередь освобождение похищенных", - говорится в сообщении. По мнению министра, Израиль уже заметил то, как влияет военное давление на поведение ХАМАС на переговорах по урегулирования в секторе Газа. В ночь на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250320/konflikt-1915630213.html
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в мире, цены на нефть, израиль, биньямин нетаньяху, исраэль кац, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Цены на нефть, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Исраэль Кац, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Израиль намерен усилить военное давление на ХАМАС

Минобороны Израиля поручило усилить давление на ХАМАС до освобождения заложников

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мар - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац провел оценку ситуации с безопасностью вместе с начальником генерального штаба армии Израиля и поручил военным усиливать давление на палестинское движение ХАМАС в секторе Газа до тех пор, пока радикалы не освободят всех израильских заложников, сообщила пресс-служба министерства обороны.
«
"Министр обороны подчеркнул важность продолжения военного давления на террористическую организацию ХАМАС и поручил армии продолжать расширять деятельность в Газе до тех пор, пока не будут достигнуты поставленные цели - в первую очередь освобождение похищенных", - говорится в сообщении.
По мнению министра, Израиль уже заметил то, как влияет военное давление на поведение ХАМАС на переговорах по урегулирования в секторе Газа.
В ночь на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
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