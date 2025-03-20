Рейтинг@Mail.ru
Десятая часть россиян готова отказаться от отпуска, показало исследование - РИА Новости, 20.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:33 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/issledovanie-2006163318.html
Десятая часть россиян готова отказаться от отпуска, показало исследование
Десятая часть россиян готова отказаться от отпуска, показало исследование - РИА Новости, 20.03.2025
Десятая часть россиян готова отказаться от отпуска, показало исследование
Десятая часть жителей России готова отказаться от отпуска в любой ситуации, если его присутствие будет необходимо на работе, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T12:33:00+03:00
2025-03-20T12:33:00+03:00
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573702967_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_7c257ef295186def5a039589207c9cd6.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Десятая часть жителей России готова отказаться от отпуска в любой ситуации, если его присутствие будет необходимо на работе, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Каждый десятый респондент (10%) готов пожертвовать отпуском в любой ситуации, когда потребуется его присутствие на работе. Чуть больше (15%) согласны отказаться от отдыха, но только при крайней необходимости", - говорится в данных. Ещё почти четверть участников опроса (23%) готовы рассмотреть работу из отпуска при условии достойной компенсации. Четверть (25%) затрудняются ответить - все зависит от причины. Чуть больше (27%) принципиально не были бы готовы отказаться от отдыха. "Среди тех, кто готов отказаться от отпуска, более половины (57%) сделают это ради получения дополнительной финансовой компенсации. 42% респондентов могут пожертвовать отдыхом из-за критической загруженности на работе или важного проекта. Каждый пятый (20%) не идет в отпуск из-за отсутствия желания куда-либо ехать. Лишь 5% опрошенных не видят необходимости в отпуске как таковом", - уточняется в исследовании. Согласно сервису, россияне были бы готовы работать без отпуска более двух лет в среднем за 420 тысяч рублей в месяц. Самые высокие запросы у специалистов из IT и телекома - 479 тысяч рублей ежемесячно. Наименьшие требования выставили сотрудники ритейла и торговли - 238 тысяч рублей в месяц. В исследовании, которое проводилось с 14 по 18 марта, поучаствовали более 3,6 тысячи человек из всех регионов России.
https://ria.ru/20241112/rabota-1983205871.html
https://ria.ru/20241120/otpusk-1984727709.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573702967_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_1e6ce330dd730dc2d9c84941a1ef1b89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество
Россия, Общество
Десятая часть россиян готова отказаться от отпуска, показало исследование

Десятая часть россиян готова отказаться от отпуска при необходимости

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
CC0 / /
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Десятая часть жителей России готова отказаться от отпуска в любой ситуации, если его присутствие будет необходимо на работе, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Каждый десятый респондент (10%) готов пожертвовать отпуском в любой ситуации, когда потребуется его присутствие на работе. Чуть больше (15%) согласны отказаться от отдыха, но только при крайней необходимости", - говорится в данных.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Россиянам объяснили, какое время отсутствия на работе считается прогулом
12 ноября 2024, 02:18
Ещё почти четверть участников опроса (23%) готовы рассмотреть работу из отпуска при условии достойной компенсации. Четверть (25%) затрудняются ответить - все зависит от причины. Чуть больше (27%) принципиально не были бы готовы отказаться от отдыха.
"Среди тех, кто готов отказаться от отпуска, более половины (57%) сделают это ради получения дополнительной финансовой компенсации. 42% респондентов могут пожертвовать отдыхом из-за критической загруженности на работе или важного проекта. Каждый пятый (20%) не идет в отпуск из-за отсутствия желания куда-либо ехать. Лишь 5% опрошенных не видят необходимости в отпуске как таковом", - уточняется в исследовании.
Согласно сервису, россияне были бы готовы работать без отпуска более двух лет в среднем за 420 тысяч рублей в месяц. Самые высокие запросы у специалистов из IT и телекома - 479 тысяч рублей ежемесячно. Наименьшие требования выставили сотрудники ритейла и торговли - 238 тысяч рублей в месяц.
В исследовании, которое проводилось с 14 по 18 марта, поучаствовали более 3,6 тысячи человек из всех регионов России.
Девушка в аэропорту - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Назван самый невыгодный месяц для отпуска в 2025 году
20 ноября 2024, 02:21
 
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала