https://ria.ru/20250320/issledovanie-2006163318.html

Десятая часть россиян готова отказаться от отпуска, показало исследование

Десятая часть россиян готова отказаться от отпуска, показало исследование - РИА Новости, 20.03.2025

Десятая часть россиян готова отказаться от отпуска, показало исследование

Десятая часть жителей России готова отказаться от отпуска в любой ситуации, если его присутствие будет необходимо на работе, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T12:33:00+03:00

2025-03-20T12:33:00+03:00

2025-03-20T12:33:00+03:00

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общество

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Десятая часть жителей России готова отказаться от отпуска в любой ситуации, если его присутствие будет необходимо на работе, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Каждый десятый респондент (10%) готов пожертвовать отпуском в любой ситуации, когда потребуется его присутствие на работе. Чуть больше (15%) согласны отказаться от отдыха, но только при крайней необходимости", - говорится в данных. Ещё почти четверть участников опроса (23%) готовы рассмотреть работу из отпуска при условии достойной компенсации. Четверть (25%) затрудняются ответить - все зависит от причины. Чуть больше (27%) принципиально не были бы готовы отказаться от отдыха. "Среди тех, кто готов отказаться от отпуска, более половины (57%) сделают это ради получения дополнительной финансовой компенсации. 42% респондентов могут пожертвовать отдыхом из-за критической загруженности на работе или важного проекта. Каждый пятый (20%) не идет в отпуск из-за отсутствия желания куда-либо ехать. Лишь 5% опрошенных не видят необходимости в отпуске как таковом", - уточняется в исследовании. Согласно сервису, россияне были бы готовы работать без отпуска более двух лет в среднем за 420 тысяч рублей в месяц. Самые высокие запросы у специалистов из IT и телекома - 479 тысяч рублей ежемесячно. Наименьшие требования выставили сотрудники ритейла и торговли - 238 тысяч рублей в месяц. В исследовании, которое проводилось с 14 по 18 марта, поучаствовали более 3,6 тысячи человек из всех регионов России.

https://ria.ru/20241112/rabota-1983205871.html

https://ria.ru/20241120/otpusk-1984727709.html

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россия, общество