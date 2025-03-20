https://ria.ru/20250320/islam-2006314799.html

В Афганистане из школьной программы исключат все, что противоречит исламу

В Афганистане из школьной программы исключат все, что противоречит исламу - РИА Новости, 20.03.2025

В Афганистане из школьной программы исключат все, что противоречит исламу

Все, что противоречит исламской религии и афганским традициям, будет исключено из новой учебной программы, заявил глава министерства образования Афганистана... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T20:11:00+03:00

2025-03-20T20:11:00+03:00

2025-03-20T20:11:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Все, что противоречит исламской религии и афганским традициям, будет исключено из новой учебной программы, заявил глава министерства образования Афганистана Хабибулла Ага. В четверг, объявив о начале нового учебного года в стране, Ага выступил на торжественной церемонии в кабульской школе "Амани". По его словам, новая школьная программа разрабатывается, ее должен утвердить Верховный лидер Афганистана Хайбатулла Ахундзада. "Все, что противоречит исламу и афганским традициям, будет исключено из новой школьной программы", - сказал Ага. При этом он подчеркнул необходимость изучения как религии, так и современных наук для того, чтобы иметь возможность конкурировать с другими странами. "Новая школьная программа будет включать в себя современные науки в дополнение к религиозным предметам", - сказал министр. Начальник Национального экзаменационного управления Афганистана Абдул Баки Хаккани, со своей стороны, заявил на мероприятии, что в школьной программе должны отсутствовать "элементы иностранной идеологии". "Учащимся необходима такая учебная программа, которая могла бы воспитывать детей в духе преданности своему народу, была бы лояльной к исламу, имела афганскую идеологию и в ней отсутствовали бы элементы иностранной идеологии", - сказал он. Выступавшие обошли молчанием вопрос о возможности для девочек обучения в средней школе после шестого класса. По данным министерства образования, в уходящем 1403 году по календарю солнечной хиджры в Афганистане действовало около 44 тысяч медресе и школ, в которых более 250 тысяч преподавателей учили наукам свыше 10 миллионов школьников и семинаристов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, афганистан, хайбатулла ахундзада