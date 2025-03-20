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В Афганистане из школьной программы исключат все, что противоречит исламу - РИА Новости, 20.03.2025
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20:11 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/islam-2006314799.html
В Афганистане из школьной программы исключат все, что противоречит исламу
В Афганистане из школьной программы исключат все, что противоречит исламу - РИА Новости, 20.03.2025
В Афганистане из школьной программы исключат все, что противоречит исламу
Все, что противоречит исламской религии и афганским традициям, будет исключено из новой учебной программы, заявил глава министерства образования Афганистана... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T20:11:00+03:00
2025-03-20T20:11:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Все, что противоречит исламской религии и афганским традициям, будет исключено из новой учебной программы, заявил глава министерства образования Афганистана Хабибулла Ага. В четверг, объявив о начале нового учебного года в стране, Ага выступил на торжественной церемонии в кабульской школе "Амани". По его словам, новая школьная программа разрабатывается, ее должен утвердить Верховный лидер Афганистана Хайбатулла Ахундзада. "Все, что противоречит исламу и афганским традициям, будет исключено из новой школьной программы", - сказал Ага. При этом он подчеркнул необходимость изучения как религии, так и современных наук для того, чтобы иметь возможность конкурировать с другими странами. "Новая школьная программа будет включать в себя современные науки в дополнение к религиозным предметам", - сказал министр. Начальник Национального экзаменационного управления Афганистана Абдул Баки Хаккани, со своей стороны, заявил на мероприятии, что в школьной программе должны отсутствовать "элементы иностранной идеологии". "Учащимся необходима такая учебная программа, которая могла бы воспитывать детей в духе преданности своему народу, была бы лояльной к исламу, имела афганскую идеологию и в ней отсутствовали бы элементы иностранной идеологии", - сказал он. Выступавшие обошли молчанием вопрос о возможности для девочек обучения в средней школе после шестого класса. По данным министерства образования, в уходящем 1403 году по календарю солнечной хиджры в Афганистане действовало около 44 тысяч медресе и школ, в которых более 250 тысяч преподавателей учили наукам свыше 10 миллионов школьников и семинаристов.
https://ria.ru/20241020/dorogi-1979006434.html
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в мире, афганистан, хайбатулла ахундзада
В мире, Афганистан, Хайбатулла Ахундзада
В Афганистане из школьной программы исключат все, что противоречит исламу

Афганский министр Ага: все противоречащее исламу исключат из школьной программы

© AP Photo / UncreditedДети в Афганистане
Дети в Афганистане - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / Uncredited
Дети в Афганистане. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Все, что противоречит исламской религии и афганским традициям, будет исключено из новой учебной программы, заявил глава министерства образования Афганистана Хабибулла Ага.
В четверг, объявив о начале нового учебного года в стране, Ага выступил на торжественной церемонии в кабульской школе "Амани". По его словам, новая школьная программа разрабатывается, ее должен утвердить Верховный лидер Афганистана Хайбатулла Ахундзада.
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"Все, что противоречит исламу и афганским традициям, будет исключено из новой школьной программы", - сказал Ага.
При этом он подчеркнул необходимость изучения как религии, так и современных наук для того, чтобы иметь возможность конкурировать с другими странами.
"Новая школьная программа будет включать в себя современные науки в дополнение к религиозным предметам", - сказал министр.
Начальник Национального экзаменационного управления Афганистана Абдул Баки Хаккани, со своей стороны, заявил на мероприятии, что в школьной программе должны отсутствовать "элементы иностранной идеологии".
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"Учащимся необходима такая учебная программа, которая могла бы воспитывать детей в духе преданности своему народу, была бы лояльной к исламу, имела афганскую идеологию и в ней отсутствовали бы элементы иностранной идеологии", - сказал он.
Выступавшие обошли молчанием вопрос о возможности для девочек обучения в средней школе после шестого класса.
По данным министерства образования, в уходящем 1403 году по календарю солнечной хиджры в Афганистане действовало около 44 тысяч медресе и школ, в которых более 250 тысяч преподавателей учили наукам свыше 10 миллионов школьников и семинаристов.
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