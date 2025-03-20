Журналист "Известий" подал иск в израильский суд из-за клеветы
Журналист "Известий" Никита Кулюхин подал иск в израильский суд из-за клеветы
© Фото : @nick_kolyohinНикита Кулюхин
© Фото : @nick_kolyohin
Никита Кулюхин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Журналист Никита Кулюхин, работающий в том числе с российским изданием "Известия", сообщил, что подал иск в израильский суд на 100 тысяч долларов из-за клеветы в публикациях местного ресурса "Седьмой глаз".
Ранее "Известия" сообщали, что министерство иностранных дел Израиля ограничило работу их корреспондента Кулюхина после того, как он задал вопрос главе МИД Израиля Гидеону Саару о возможности осуждения Израилем Украины за восхваление пособников нацистов времен Холокоста. После инцидента пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия призывает Израиль пересмотреть решение об ограничении работы корреспондента, если это было связано с содержанием вопроса, который журналист задал министру.
"Я послал иск... за клевету (на израильском ресурсе "Седьмой глаз" - ред.) в израильский суд на 100 тысяч долларов, потому что мне уже это надоело, их постоянное преследование и охота на меня", - говорит Кулюхин на видео, опубликованном в Telegram-канале "Известий".
По его словам, "Седьмой глаз" уже более года публикует статьи, в которых пытается дискредитировать журналиста.
"Организация "Седьмой глаз" продолжает охоту против меня. Уже более года они делают статьи, в которых пытаются меня дискредитировать. Как я это понимаю, им мешает, что я рассказываю правду про Россию, а не занимаюсь русофобией, как очень много журналистов и СМИ в Израиле и на Западе", - добавил Кулюхин.
МИД Израиля не ответил на просьбу РИА Новости прокомментировать ограничение работы журналиста, сотрудничающего с российскими СМИ.