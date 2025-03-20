https://ria.ru/20250320/isk-2006236904.html

Журналист "Известий" подал иск в израильский суд из-за клеветы

Журналист "Известий" подал иск в израильский суд из-за клеветы - РИА Новости, 20.03.2025

Журналист "Известий" подал иск в израильский суд из-за клеветы

Журналист Никита Кулюхин, работающий в том числе с российским изданием "Известия", сообщил, что подал иск в израильский суд на 100 тысяч долларов из-за клеветы... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T16:21:00+03:00

2025-03-20T16:21:00+03:00

2025-03-20T16:21:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Журналист Никита Кулюхин, работающий в том числе с российским изданием "Известия", сообщил, что подал иск в израильский суд на 100 тысяч долларов из-за клеветы в публикациях местного ресурса "Седьмой глаз". Ранее "Известия" сообщали, что министерство иностранных дел Израиля ограничило работу их корреспондента Кулюхина после того, как он задал вопрос главе МИД Израиля Гидеону Саару о возможности осуждения Израилем Украины за восхваление пособников нацистов времен Холокоста. После инцидента пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия призывает Израиль пересмотреть решение об ограничении работы корреспондента, если это было связано с содержанием вопроса, который журналист задал министру. "Я послал иск... за клевету (на израильском ресурсе "Седьмой глаз" - ред.) в израильский суд на 100 тысяч долларов, потому что мне уже это надоело, их постоянное преследование и охота на меня", - говорит Кулюхин на видео, опубликованном в Telegram-канале "Известий". По его словам, "Седьмой глаз" уже более года публикует статьи, в которых пытается дискредитировать журналиста. "Организация "Седьмой глаз" продолжает охоту против меня. Уже более года они делают статьи, в которых пытаются меня дискредитировать. Как я это понимаю, им мешает, что я рассказываю правду про Россию, а не занимаюсь русофобией, как очень много журналистов и СМИ в Израиле и на Западе", - добавил Кулюхин. МИД Израиля не ответил на просьбу РИА Новости прокомментировать ограничение работы журналиста, сотрудничающего с российскими СМИ.

https://ria.ru/20250316/israel-2005381091.html

https://ria.ru/20250312/akkreditatsiya-2004506711.html

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в мире, израиль, россия, украина, дмитрий песков, известия (газета)