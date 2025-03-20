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Журналист "Известий" подал иск в израильский суд из-за клеветы - РИА Новости, 20.03.2025
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16:21 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/isk-2006236904.html
Журналист "Известий" подал иск в израильский суд из-за клеветы
Журналист "Известий" подал иск в израильский суд из-за клеветы - РИА Новости, 20.03.2025
Журналист "Известий" подал иск в израильский суд из-за клеветы
Журналист Никита Кулюхин, работающий в том числе с российским изданием "Известия", сообщил, что подал иск в израильский суд на 100 тысяч долларов из-за клеветы... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T16:21:00+03:00
2025-03-20T16:21:00+03:00
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израиль
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Журналист Никита Кулюхин, работающий в том числе с российским изданием "Известия", сообщил, что подал иск в израильский суд на 100 тысяч долларов из-за клеветы в публикациях местного ресурса "Седьмой глаз". Ранее "Известия" сообщали, что министерство иностранных дел Израиля ограничило работу их корреспондента Кулюхина после того, как он задал вопрос главе МИД Израиля Гидеону Саару о возможности осуждения Израилем Украины за восхваление пособников нацистов времен Холокоста. После инцидента пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия призывает Израиль пересмотреть решение об ограничении работы корреспондента, если это было связано с содержанием вопроса, который журналист задал министру. "Я послал иск... за клевету (на израильском ресурсе "Седьмой глаз" - ред.) в израильский суд на 100 тысяч долларов, потому что мне уже это надоело, их постоянное преследование и охота на меня", - говорит Кулюхин на видео, опубликованном в Telegram-канале "Известий". По его словам, "Седьмой глаз" уже более года публикует статьи, в которых пытается дискредитировать журналиста. "Организация "Седьмой глаз" продолжает охоту против меня. Уже более года они делают статьи, в которых пытаются меня дискредитировать. Как я это понимаю, им мешает, что я рассказываю правду про Россию, а не занимаюсь русофобией, как очень много журналистов и СМИ в Израиле и на Западе", - добавил Кулюхин. МИД Израиля не ответил на просьбу РИА Новости прокомментировать ограничение работы журналиста, сотрудничающего с российскими СМИ.
https://ria.ru/20250316/israel-2005381091.html
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в мире, израиль, россия, украина, дмитрий песков, известия (газета)
В мире, Израиль, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Известия (газета)
Журналист "Известий" подал иск в израильский суд из-за клеветы

Журналист "Известий" Никита Кулюхин подал иск в израильский суд из-за клеветы

© Фото : @nick_kolyohinНикита Кулюхин
Никита Кулюхин - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Фото : @nick_kolyohin
Никита Кулюхин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Журналист Никита Кулюхин, работающий в том числе с российским изданием "Известия", сообщил, что подал иск в израильский суд на 100 тысяч долларов из-за клеветы в публикациях местного ресурса "Седьмой глаз".
Ранее "Известия" сообщали, что министерство иностранных дел Израиля ограничило работу их корреспондента Кулюхина после того, как он задал вопрос главе МИД Израиля Гидеону Саару о возможности осуждения Израилем Украины за восхваление пособников нацистов времен Холокоста. После инцидента пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия призывает Израиль пересмотреть решение об ограничении работы корреспондента, если это было связано с содержанием вопроса, который журналист задал министру.
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"Я послал иск... за клевету (на израильском ресурсе "Седьмой глаз" - ред.) в израильский суд на 100 тысяч долларов, потому что мне уже это надоело, их постоянное преследование и охота на меня", - говорит Кулюхин на видео, опубликованном в Telegram-канале "Известий".
По его словам, "Седьмой глаз" уже более года публикует статьи, в которых пытается дискредитировать журналиста.
"Организация "Седьмой глаз" продолжает охоту против меня. Уже более года они делают статьи, в которых пытаются меня дискредитировать. Как я это понимаю, им мешает, что я рассказываю правду про Россию, а не занимаюсь русофобией, как очень много журналистов и СМИ в Израиле и на Западе", - добавил Кулюхин.
МИД Израиля не ответил на просьбу РИА Новости прокомментировать ограничение работы журналиста, сотрудничающего с российскими СМИ.
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