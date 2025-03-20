https://ria.ru/20250320/iran-2006280166.html

Судьбу СВПД нельзя решить без России и Китая, заявила Захарова

Судьбу СВПД нельзя решить без России и Китая, заявила Захарова - РИА Новости, 20.03.2025

Судьбу СВПД нельзя решить без России и Китая, заявила Захарова

Россия готова к взаимодействию со всеми сторонами по вопросу иранской ядерной сделки, судьба которой не может быть решена без Москвы и Пекина, заявила... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T18:28:00+03:00

2025-03-20T18:28:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия готова к взаимодействию со всеми сторонами по вопросу иранской ядерной сделки, судьба которой не может быть решена без Москвы и Пекина, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп в письме верховному лидеру Ирана Али Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. "Судьба СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий - ред.) и перспективы многосторонних усилий вокруг иранской ядерной программы не могут определяться без участия России и Китая, уж точно не могут диктоваться извне", - сказала Захарова на брифинге. Она добавила, что Москва настроена на конструктивное взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами. Трамп 7 марта заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана и предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. Американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный и дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250319/tramp-2006064121.html

https://ria.ru/20250314/es-2005028907.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, иран, россия, сша, дональд трамп, мария захарова, али хаменеи, китай